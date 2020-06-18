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Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı
Borusan Otomotiv Motorsport’un e-sporların son yıllarda gösterdiği gelişime paralel kurduğu BOM E-Team, 3 başarılı sporcusuyla bir kez daha SRO E-Sport GT Şampiyonası Silver kategoride start alıyor. Charles Leclerc ve Jenson Button gibi ünlü isimler de Silverstone yarışında olacaklar.
Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!
Lando Norris, COTA pistinde yapılan IndyCar Challenge yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.
Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı
Formula E'nin Race at Home Challenge serisinin ilk yarışı olan Hong Kong yarışını kazanan isim, BMW sürücüsü Maximilian Gunther olurken pole pozisyonu sahibi Stoffel Vandoorne, erken bir kaza ile yarışa veda etti.
Porsche Supercup Virtual Edition: Ayhancan ve Pereira kazandı!
iRacing oyununda yapılan Porsche Supercup Virtual Edition'ın Spa-Francorchamps pistinde yapılan yarışlarını Dylan Pereira ve Ayhancan Güven kazandı.
Canlı: Ayhancan'ın yeni durağı Spa
Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ‘Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition’ simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor. Serinin üçüncü yarış hafta sonu bugün gerçekleşecek.
Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"
Charles Leclerc, Max Verstappen'in Formula 1'in sanal F1 2019 yarışına kendisinden korktuğu için katıldığını düşünmüyor.
F1 2019'u beğenmeyen Grosjean, iRacing'i sevdi
Formula 1'in resmi oyunu F1 2019'u deneyen Romain Grosjean, bu oyunu sevmediğini söylerken, iRacing'den övgüyle bahsetti.
Norris: "Sürücüler e-Spor'un gelişiminde büyük bir katkıya sahipler"
Lando Norris, motor sporlarına verilen ara ile beraber e-Spor'daki yükselişin en önemli sebeplerinden birisinin, pilotların bir araya gelerek yarışması olduğunu söyledi.
MotoGP 20 video oyunu yayınlandı!
MotoGP’nin yeni video oyunu MotoGP 20 PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında yayınlandı.
EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı
Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları bugün itibariyle başladı.
BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı
Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 'Sanaldan Gerçeğe Giden Yol' sloganı ile bu sene üçüncüsü düzenlenen BOM E-Team GT Şampiyonası'nın ilk yarışı 20 Nisan'da Silverstone'da gerçekleşti.
MotoGP yeni bir Sanal Yarış daha yapacak
MotoGP, 3 Mayıs'ta ertelenen İspanya Grand Prix'inin yerine yeni bir Sanal Yarış yapacak.
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23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı
Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı.
Norris, COTA IndyCar Esports yarışına katılacak
McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris, IndyCar’ın Cumartesi günü COTA pistinde yapacağı sim yarışına katılacak.
F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ikinci yarışı da kazandı!
Çin GP hafta sonunda yapılan F1 Sanal Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.
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Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ayhancan, ikinci yarışı ise ten Voorde kazandı
Heyecan dolu Porsche Supercup Sanal yarışlarının ilk yarışını Ayhancan Güven kazanırken, ikinci yarışı kazanan isim ise Larry ten Voorde oldu.
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Altı Formula 1 yıldızını içeren Race For The World serisinin şampiyonu Charles Leclerc olurken, üç ayrı ayak üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte COVID-19 hastaları için 70 bin doların üzerinde bağış toplandı.
Sainz da Sanal Çin Formula 1 yarışına katılacak!
McLaren pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak olan Sanal Çin Grand Prix'sinde yarışacağını açıkladı.