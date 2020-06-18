Borusan Otomotiv Motorsport’un e-sporların son yıllarda gösterdiği gelişime paralel kurduğu BOM E-Team, 3 başarılı sporcusuyla bir kez daha SRO E-Sport GT Şampiyonası Silver kategoride start alıyor. Charles Leclerc ve Jenson Button gibi ünlü isimler de Silverstone yarışında olacaklar.