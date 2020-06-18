Öne çıkan etkinlikler
eSpor
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eSpor
ANOK Türkiye Evden Yarışıyor
25 Nis
-
03 May
Monza:
6 gün
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R
eSpor
EOSK Dirt 2.0 Ralli Kupası
26 Nis
-
01 May
İspanya Rallisi devam ediyor . . .
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund I: Monaco
19 Nis
-
19 Nis
Etkinlik Bitti
R
Motorsport & Ortombo F1 2019 Ligi
F1 Ligi Raund II: Kanada
26 Nis
-
26 Nis
Etkinlik Bitti
TOSFED Dijital Şampiyonası
R
TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund I: Spa
30 May
-
30 May
Yarış:
34 gün
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TOSFED Dijital Şampiyonası
TDŞ Raund II: Interlagos
06 Haz
-
06 May
Yarış:
41 gün
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Formula 1
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Formula 1
Fransa GP
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
FP1:
60 gün
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Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
67 gün
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MotoGP
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MotoGP
Almanya GP
Biletler
18 Haz
-
21 Haz
Sıradaki Etkinlik
52 gün
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MotoGP
Hollanda TT
Biletler
25 Haz
-
28 Haz
Sıradaki Etkinlik
59 gün
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WRC
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Meksika Rallisi
12 Mar
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15 Mar
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WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Sıradaki Etkinlik
80 gün
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World Superbike
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World Superbike
Losail
13 Mar
-
15 Mar
Etkinlik Bitti
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World Superbike
Donington Park
03 Tem
-
05 Tem
Sıradaki Etkinlik
67 gün
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Formula E
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Formula E
Roma E-prix
03 Nis
-
04 Nis
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Formula E
Jakarta ePrix
05 Haz
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06 Haz
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39 gün
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Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı
Haber video
eSpor / Son dakika
3s

Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı

Borusan Otomotiv Motorsport’un e-sporların son yıllarda gösterdiği gelişime paralel kurduğu BOM E-Team, 3 başarılı sporcusuyla bir kez daha SRO E-Sport GT Şampiyonası Silver kategoride start alıyor. Charles Leclerc ve Jenson Button gibi ünlü isimler de Silverstone yarışında olacaklar.

Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!
eSpor / Son dakika

Indycar Challenge COTA: Norris, spin atmasına rağmen kazandı!

Lando Norris, COTA pistinde yapılan IndyCar Challenge yarışında zafere ulaşan isim olmayı başardı.
Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı
eSpor / Yarış raporu

Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı

Formula E'nin Race at Home Challenge serisinin ilk yarışı olan Hong Kong yarışını kazanan isim, BMW sürücüsü Maximilian Gunther olurken pole pozisyonu sahibi Stoffel Vandoorne, erken bir kaza ile yarışa veda etti.

Porsche Supercup Virtual Edition: Ayhancan ve Pereira kazandı!
eSpor / Son dakika

Porsche Supercup Virtual Edition: Ayhancan ve Pereira kazandı!

iRacing oyununda yapılan Porsche Supercup Virtual Edition'ın Spa-Francorchamps pistinde yapılan yarışlarını Dylan Pereira ve Ayhancan Güven kazandı.

Canlı: Ayhancan'ın yeni durağı Spa Porsche Supercup Virtual Edition
eSpor / Son dakika

Canlı: Ayhancan'ın yeni durağı Spa

Tüm dünyada ara verilen motor sporları heyecanı simülasyon yarışlarıyla devam ediyor. Türkiye’nin en başarılı motor sporları pilotlarından Red Bull sporcusu Ayhancan Güven ‘Porsche Mobil 1 Supercup Virtual Edition’ simülasyon yarış serisinde rakiplerine meydan okuyor. Serinin üçüncü yarış hafta sonu bugün gerçekleşecek.

Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Verstappen'in sanal yarışa benden korktuğu için katılmadığını sanmıyorum"

Charles Leclerc, Max Verstappen'in Formula 1'in sanal F1 2019 yarışına kendisinden korktuğu için katıldığını düşünmüyor.
F1 2019'u beğenmeyen Grosjean, iRacing'i sevdi
eSpor / Son dakika

F1 2019'u beğenmeyen Grosjean, iRacing'i sevdi

Formula 1'in resmi oyunu F1 2019'u deneyen Romain Grosjean, bu oyunu sevmediğini söylerken, iRacing'den övgüyle bahsetti.

Norris: "Sürücüler e-Spor'un gelişiminde büyük bir katkıya sahipler"
eSpor / Son dakika

Norris: "Sürücüler e-Spor'un gelişiminde büyük bir katkıya sahipler"

Lando Norris, motor sporlarına verilen ara ile beraber e-Spor'daki yükselişin en önemli sebeplerinden birisinin, pilotların bir araya gelerek yarışması olduğunu söyledi.

MotoGP 20 video oyunu yayınlandı!
eSpor / Son dakika

MotoGP 20 video oyunu yayınlandı!

MotoGP’nin yeni video oyunu MotoGP 20 PC, PS4, Xbox One ve Nintendo Switch platformlarında yayınlandı.

EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı
eSpor / Son dakika

EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları başladı

Ege Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen EOSK DIRT 2.0 E-Ralli Kupası kayıtları bugün itibariyle başladı.

BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı
eSpor / Son dakika

BOM E-Team 2020 GT Şampiyonası başladı

Borusan Otomotiv Motorsport tarafından 'Sanaldan Gerçeğe Giden Yol' sloganı ile bu sene üçüncüsü düzenlenen BOM E-Team GT Şampiyonası'nın ilk yarışı 20 Nisan'da Silverstone'da gerçekleşti.

MotoGP yeni bir Sanal Yarış daha yapacak
MotoGP / Son dakika

MotoGP yeni bir Sanal Yarış daha yapacak

MotoGP, 3 Mayıs'ta ertelenen İspanya Grand Prix'inin yerine yeni bir Sanal Yarış yapacak.

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Leclerc: "Hamilton'la yarışırken, Verstappen'e kıyasla daha fazla şey öğreniyorum"

Grosjean kendi sim yarış takımını kurdu
eSpor / Son dakika

Grosjean kendi sim yarış takımını kurdu

Romain Grosjean, kendi sim yarış takımını kurarak Esports dünyasına giren en yeni sürücü oldu.

Leclerc: "Twitch yayınları 'gerçek beni' gösteriyor"
Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Twitch yayınları 'gerçek beni' gösteriyor"

Charles Leclerc, Twitch yayınlarının normal bir Formula 1 yarış hafta sonuna kıyasla gerçekte kim olduğunu daha iyi göstermesine yardımcı olduğunu düşünüyor.

23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı
eSpor / Son dakika

23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı

Ankara Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen 23 Nisan E-Ralli Kupası kayıtları başladı.

Norris, COTA IndyCar Esports yarışına katılacak
eSpor / Son dakika

Norris, COTA IndyCar Esports yarışına katılacak

McLaren Formula 1 sürücüsü Lando Norris, IndyCar’ın Cumartesi günü COTA pistinde yapacağı sim yarışına katılacak.

F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ikinci yarışı da kazandı!
Formula 1 / Son dakika

F1 Sanal Grand Prix: Leclerc çıktığı ikinci yarışı da kazandı!

Çin GP hafta sonunda yapılan F1 Sanal Grand Prix'sini Ferrari pilotu Charles Leclerc kazandı.

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"
eSpor / Son dakika

Sainz: "Hâlâ F1 2019 oyununa alışmaya çalışıyorum"

Carlos Sainz Jr. F1'in düzenleyeceği Sanal Grand Prix öncesi açıklamalarda bulundu.

Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!
eSpor / Son dakika

Motorsport&Ortombo Espor Şampiyonası'nda sıradaki durak Monako!

Ortombo Akademi ve Motorsport Türkiye ortaklığında yapılan Espor turnuvası Monako GP ile devam ediyor.

Motegi Esports IndyCar yarışında zafer Pagenaud'un oldu
eSpor / Yarış raporu

Motegi Esports IndyCar yarışında zafer Pagenaud'un oldu

2016 IndyCar şampiyonu ve 2019 Indy 500 galibi Simon Pagenaud, IndyCar iRacin Challenge'ın dördüncü yarışında zafere ulaşan isim oldu.

FE Sanal Yarışı: Monaco'da yapılan test yarışının galibi Gunther oldu
Haber video
eSpor / Yarış raporu

FE Sanal Yarışı: Monaco'da yapılan test yarışının galibi Gunther oldu

BMW sürücüsü Maximilian Gunther, Monaco'da yapılan Formula E Race at Home Challenge'ın test yarışını pole pozisyonundan başlayarak kazandı.

Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ayhancan, ikinci yarışı ise ten Voorde kazandı
eSpor / Son dakika

Porsche Supercup Virtual Edition: İlk yarışı Ayhancan, ikinci yarışı ise ten Voorde kazandı

Heyecan dolu Porsche Supercup Sanal yarışlarının ilk yarışını Ayhancan Güven kazanırken, ikinci yarışı kazanan isim ise Larry ten Voorde oldu.

F1 sürücülerinin düzenlediği seride Leclerc şampiyon oldu, 70 bin dolar bağış toplandı
eSpor / Yarış raporu

F1 sürücülerinin düzenlediği seride Leclerc şampiyon oldu, 70 bin dolar bağış toplandı

Altı Formula 1 yıldızını içeren Race For The World serisinin şampiyonu Charles Leclerc olurken, üç ayrı ayak üzerinden gerçekleştirilen etkinlikte COVID-19 hastaları için 70 bin doların üzerinde bağış toplandı.

Sainz da Sanal Çin Formula 1 yarışına katılacak!
eSpor / Son dakika

Sainz da Sanal Çin Formula 1 yarışına katılacak!

McLaren pilotu Carlos Sainz, bu hafta sonu yapılacak olan Sanal Çin Grand Prix'sinde yarışacağını açıkladı.

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Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı
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Canlı izle: SRO E-Sport GT Şampiyonası Silverstone yarışı

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Hong Kong FE sanal yarışını Gunther kazandı, Vandoorne kaza yaptı
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