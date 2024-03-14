Diğer Haberler
F1 Manager 2024, takım oluşturma moduyla geliyor
Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!
F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!
Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı
F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı
F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!
rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı
2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı
Sanal Le Mans 24 Saat: Sıralama turlarının ardından LMP'de Coanda, GTE'de R8G pole pozisyonunda
2023 Sanal Le Mans 24 Saat Rehberi
Sanal Le Mans 24 Saat, birçok yayıncı tarafından canlı yayınlanacak
Sanal Le Mans 24 Saat, Max Verstappen de dahil olmak üzere yıldız isimlerin dikkatini toplamaya devam ediyor
Sanal Sebring 500 Mil: Porsche duble yaptı, Ayhancan podyumda!
Yıldızlar, Sebring tümseklerine hazır
Motorsport Games'in duyurduğu 2022 NASCAR sezonu güncelleme paketi resmi olarak tanıtıldı
Motorsport Games, bu hafta sonu gerçekleşecek Sanal Monza 4 Saat için katılımcı listesini duyurdu
Motorsport Games, sanatçı Frankie Zombie ile ortaklık kurduğunu açıkladı
Motorsport Games, NASCAR Rivals da dahil olmak üzere 2022 NASCAR Cup Serisi Playoffs'da Beş Pist Aktivasyonunu duyurdu
Motorsport Games, NASCAR 21: Ignition'un 2022 sezonu güncellemesi alacağını duyurdu
EA Sport, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı
F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı
iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte
iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!
Sanal Le Mans 24 Saat'i Realteam Hydrogen ve BMW Redline kazandı!
Verstappen ve Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te yarış dışı kaldı
Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu
Le Mans Sanal Serisi: Rebellion GPX ve BMW Team Redline Sebring'i kazandı
F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü
NASCAR Heat Ultimate Edition+ Nintendo Switch'e geldi
Motorsport Games'in Le Mans Virtual Serisi, 16 Ekim 2021'de ikinci turuna hazırlanıyor
LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Günay oldu!
Le Mans Virtual Series'in ilk ayağını Monza'da Realteam Hydrogen Redline ile Porsche kazandı
Le Mans Virtual Series finallerini canlı izleyin!
Le Mans Virtual Series yarışçıları, İtalya'nın Hız Tapınağı'nda ilk ayağa hazır
LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor
MSGM ve Automobile Club de l'Ouest, 2021-22 Sanal Le Mans 24 Saat Serisi sürücü kadrolarını açıkladı
Acer, heyecan dolu Predator Sim Racing Cup 2021'i başlatıyor!
Büyük ödüllü DRL F1 Espor ligi başlıyor!
LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor
Motorsport Games, Studio397’yi ve rFactor 2’yi alıyor!
Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor
Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!
F1 Sanal GP: Fittipaldi, Haas ile kazanmayı başardı!
F1 Sanal Yarış Serisi 31 Ocak'ta geri dönüyor
Honda e-GP'de Şampiyon Ulaş Özyıldırım oldu
Honda e-GP 3. yarışında ortalık karıştı
Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı
Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!
Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir
Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da
Motorsport.com eTeam VLN'den galibiyetle dönüyor!
Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor
Honda "Hayallerinle Yarış" e-GP'ye büyük ilgi
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