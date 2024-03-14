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Diğer Haberler

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F1 Manager 2024, takım oluşturma moduyla geliyor

eSpor
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F1 Manager 2024, takım oluşturma moduyla geliyor

Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

eSpor
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News
Le Mans 24 Saat'in resmi oyunu, yarış hafta sonunda ilk kez kullanıma açıldı!

F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

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F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

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News
Resmi Le Mans 24 Saat Oyunu "Le Mans Ultimate" tanıtıldı

F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı

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F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı

F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

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F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı

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News
rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı

2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

eSpor
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2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

Sanal Le Mans 24 Saat: Sıralama turlarının ardından LMP'de Coanda, GTE'de R8G pole pozisyonunda

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Sanal Le Mans 24 Saat: Sıralama turlarının ardından LMP'de Coanda, GTE'de R8G pole pozisyonunda

2023 Sanal Le Mans 24 Saat Rehberi

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2023 Sanal Le Mans 24 Saat Rehberi

Sanal Le Mans 24 Saat, birçok yayıncı tarafından canlı yayınlanacak

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News
Sanal Le Mans 24 Saat, birçok yayıncı tarafından canlı yayınlanacak

Sanal Le Mans 24 Saat, Max Verstappen de dahil olmak üzere yıldız isimlerin dikkatini toplamaya devam ediyor

eSpor
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Sanal Le Mans 24 Saat
Sanal Le Mans 24 Saat, Max Verstappen de dahil olmak üzere yıldız isimlerin dikkatini toplamaya devam ediyor

Sanal Sebring 500 Mil: Porsche duble yaptı, Ayhancan podyumda!

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Sanal Sebring 500 Mil: Porsche duble yaptı, Ayhancan podyumda!

Yıldızlar, Sebring tümseklerine hazır

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Sanal Le Mans 24 Saat
Yıldızlar, Sebring tümseklerine hazır

Motorsport Games'in duyurduğu 2022 NASCAR sezonu güncelleme paketi resmi olarak tanıtıldı

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News
Motorsport Games'in duyurduğu 2022 NASCAR sezonu güncelleme paketi resmi olarak tanıtıldı

Motorsport Games, bu hafta sonu gerçekleşecek Sanal Monza 4 Saat için katılımcı listesini duyurdu

eSpor
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Sanal Le Mans 24 Saat
Motorsport Games, bu hafta sonu gerçekleşecek Sanal Monza 4 Saat için katılımcı listesini duyurdu

Motorsport Games, sanatçı Frankie Zombie ile ortaklık kurduğunu açıkladı

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News
Motorsport Games, sanatçı Frankie Zombie ile ortaklık kurduğunu açıkladı

Motorsport Games, NASCAR Rivals da dahil olmak üzere 2022 NASCAR Cup Serisi Playoffs'da Beş Pist Aktivasyonunu duyurdu

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News
Motorsport Games, NASCAR Rivals da dahil olmak üzere 2022 NASCAR Cup Serisi Playoffs'da Beş Pist Aktivasyonunu duyurdu

Motorsport Games, NASCAR 21: Ignition'un 2022 sezonu güncellemesi alacağını duyurdu

eSpor
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News
Motorsport Games, NASCAR 21: Ignition'un 2022 sezonu güncellemesi alacağını duyurdu

EA Sport, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı

eSpor
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EA Sport, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı

F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı

eSpor
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F1 Manager 2022'nin çıkış tarihi nihayet açıklandı

iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte

eSpor
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iRacing Dünya Şampiyonası: Ayhancan Interlagos'ta ilk beşte

iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı

eSpor
eSpr eSpor
iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı

Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

eSpor
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Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

Sanal Le Mans 24 Saat'i Realteam Hydrogen ve BMW Redline kazandı!

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Sanal Le Mans 24 Saat
Sanal Le Mans 24 Saat'i Realteam Hydrogen ve BMW Redline kazandı!

Verstappen ve Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te yarış dışı kaldı

eSpor
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Sanal Le Mans 24 Saat
Verstappen ve Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te yarış dışı kaldı

Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu

eSpor
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Sanal Le Mans 24 Saat
Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu

Le Mans Sanal Serisi: Rebellion GPX ve BMW Team Redline Sebring'i kazandı

eSpor
eSpr eSpor
Le Mans Sanal Serisi: Rebellion GPX ve BMW Team Redline Sebring'i kazandı

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

eSpor
eSpr eSpor
F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

NASCAR Heat Ultimate Edition+ Nintendo Switch'e geldi

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Haber
NASCAR Heat Ultimate Edition+ Nintendo Switch'e geldi

Motorsport Games'in Le Mans Virtual Serisi, 16 Ekim 2021'de ikinci turuna hazırlanıyor

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Haber
Motorsport Games'in Le Mans Virtual Serisi, 16 Ekim 2021'de ikinci turuna hazırlanıyor

LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Günay oldu!

eSpor
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LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Günay oldu!

Le Mans Virtual Series'in ilk ayağını Monza'da Realteam Hydrogen Redline ile Porsche kazandı

eSpor
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Le Mans Virtual Series'in ilk ayağını Monza'da Realteam Hydrogen Redline ile Porsche kazandı

Le Mans Virtual Series finallerini canlı izleyin!

eSpor
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Le Mans Virtual Series finallerini canlı izleyin!

Le Mans Virtual Series yarışçıları, İtalya'nın Hız Tapınağı'nda ilk ayağa hazır

eSpor
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Haber
Le Mans Virtual Series yarışçıları, İtalya'nın Hız Tapınağı'nda ilk ayağa hazır

LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

eSpor
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LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

MSGM ve Automobile Club de l'Ouest, 2021-22 Sanal Le Mans 24 Saat Serisi sürücü kadrolarını açıkladı

eSpor
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Haber
MSGM ve Automobile Club de l'Ouest, 2021-22 Sanal Le Mans 24 Saat Serisi sürücü kadrolarını açıkladı

Acer, heyecan dolu Predator Sim Racing Cup 2021'i başlatıyor!

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Acer, heyecan dolu Predator Sim Racing Cup 2021'i başlatıyor!

Büyük ödüllü DRL F1 Espor ligi başlıyor!

eSpor
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Büyük ödüllü DRL F1 Espor ligi başlıyor!

LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

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LG UltraGear eRacing Heyecanı Başlıyor

Motorsport Games, Studio397’yi ve rFactor 2’yi alıyor!

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Haber
Motorsport Games, Studio397’yi ve rFactor 2’yi alıyor!

Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

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Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!

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Codemasters’ın hissedarları EA’nın devralma planını onayladı!

F1 Sanal GP: Fittipaldi, Haas ile kazanmayı başardı!

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F1 Sanal GP: Fittipaldi, Haas ile kazanmayı başardı!

F1 Sanal Yarış Serisi 31 Ocak'ta geri dönüyor

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F1 Sanal Yarış Serisi 31 Ocak'ta geri dönüyor

Honda e-GP'de Şampiyon Ulaş Özyıldırım oldu

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Honda e-GP'de Şampiyon Ulaş Özyıldırım oldu

Honda e-GP 3. yarışında ortalık karıştı

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Honda e-GP 3. yarışında ortalık karıştı

Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı

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Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

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Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

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Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

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F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da

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Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da

Motorsport.com eTeam VLN'den galibiyetle dönüyor!

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Motorsport.com eTeam VLN'den galibiyetle dönüyor!

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

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Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

Honda "Hayallerinle Yarış" e-GP'ye büyük ilgi

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Honda "Hayallerinle Yarış" e-GP'ye büyük ilgi

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

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Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

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Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

TDPŞ Monza: Dijital Pist Şampiyonası Şampiyonu Özcan Yılmaz!

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TDPŞ Monza: Dijital Pist Şampiyonası Şampiyonu Özcan Yılmaz!

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

TOSFED Dijital Şampiyonası
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TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi

TOSFED Dijital Şampiyonası
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TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi
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