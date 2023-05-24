F1 2023, Las Vegas pistine dair ilk görüntüleri yayınladı
F1 23, bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Las Vegas GP'ye ve pist düzenine dair ilk gerçek videoyu yayınladı.
Pist, Haziran ayında piyasaya sürülecek olan EA SPORTS F1 23 oyununda görücüye çıktı.
Görüntülerde EA ve Codemasters'ın Sosyal ve İçerik Müdürü PJ Tierney üç turluk bir yarışa 22. sıradan başlıyor.
Pist genel olarak çok hızlı yapısıyla öne çıkıyor ve IndyCar'ın cadde pistlerini andırıyor. Son derece geniş görünen pistte oldukça uzun düzlükler var.
Pistin etrafındaki atmosfer ise normal cadde pistlerinden biraz farklı görünüyor.
Videoyu yukarıdan seyredebilirsiniz.
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