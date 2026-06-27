Hamilton: "Ferrari'deki sıkı çalışma karşılığını vermeye başladı"

Ferrari'de cumartesi günü, Spielberg'deki sıralama seansını Charles Leclerc'in ikinci, Lewis Hamilton'ın ise üçüncü sırayı almasıyla tamamlandı.

Seansın ardından konuşan Hamilton, iki Ferrari'nin ilk üç içerisinde yer almasının takımın son aylardaki çabasının bir sonucu olduğunu ifade etti.

Hamilton, "Ferrari'nin iki araçla ikinci ve üçüncü sıralarda yer alması harika. Bu sonuç, fabrikada yapılan inanılmaz çalışmanın bir yansıması."

Lewis Hamilton, Ferrari Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Gerçekten gelişim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Buraya küçük güncellemeler getirdiler ve aracı geliştirmek için çok çalıştılar. Bunun karşılığını almaya gerçekten başladık." dedi.

Q3 seansındaki son turunda hata yaptığını da kabul eden Hamilton, buna rağmen elde ettiği sonuçtan memnun olduğunu dile getirdi.

Hamilton, sözlerini şöyle tamamladı: "Q3'te hata yaptım ve ilk turumu tamamlayamadım. Ama buna rağmen gerçekten mutluyum."

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