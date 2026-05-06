Çerez Politikası

Birçok web sitesi gibi, Motorsport.com web sitesi de çerez kullanmaktadır

Çerezler, bilgisayarınızda web tarayıcınız tarafından depolanan küçük metin dosyalarıdır. Bu dosyalar birçok amaç için kullanılabilirler. Örneğin, bir siteyi daha önce ziyaret ettiyseniz çerezler sayesinde bu siteye, eğer varsa kullanıcı adınızla giriş yapmış olarak kalmanızı ve ayrıca bizim açımızdan da sitemize her ay kaç adet yeni ziyaretçi geldiği gibi önemli istatistiklere ulaşabilmemizi sağlarlar. Bu dosyalar bilgisayarınızı nasıl kullandığınızla ilgili bilgileri içerirler ama adınız, doğum tarihiniz gibi kişisel bilgileri saklamazlar.

Bu bölüm Motorsport.com web sitesindeki çerezlerin genel olarak nasıl kullanıldığını ve aşağıda bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi açıklamaktadır.(Bunlar tüm web siteleri için geçerli değildir.)

Çerezler hakkında

Bu çerez kuralları bize ait tüm web sitelerinde ve mobil uygulamalarda geçerlidir. ("Web Sitesi").

Bu çerez kurallarında, bizim web sitelerimizden kastımız, Motorsport.com tarafından veya partnerleri tarafından yönetilen web siteleridir. Bu çerez kuralları, Gizlilik Sözleşmesinin bazı kısımlarını da oluşturmaktadır.

Web sitemize erişim sağlayarak, Çerez Sözleşmesinin hangi cihazdan erişim sağlarsanız sağlayın geçerli olacağını kabul etmiş olursunuz.

Bu sözleşmeye dair değişiklikler buradan duyurulacaktır. Çerez Sözleşmesini değiştirme hakkımızı saklı tutmaktayız ve bu değişiklikler burada yayınlandığı andan itibaren geçerli olacaktır. Web sitemizi sürekli olarak kullanıyor olmanız bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelecektir.

Çerezleri kullanım amacımız

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde otomatik olarak çerezler vasıtasıyla bilgi toplarız.

Bu çerezler bize bilgisayarınızı tanımamıza ve son ziyaretiniz hakkında bilgi edinmemize yardımcı olurlar.

Aşağıda çerezlerı nasıl engelleyeceğiniz ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Fakat çerezleri engellediğiniz takdirde deneyiminizin, çerezlere müsade edildiğindeki kadar iyi olamayabileceğini bilmeniz gerekmektedir.

Çerezler sayesinde toplanılan bilgiler, sizinle ilgili şahsi bilgileri değil, daha çok bilgisayarınızın ayarları, internet bağlantınız, işletim sisteminiz veya platformunuz, IP adresiniz, internette gezinme şekliniz hakkında bilgilerdir.

Birçok internet gezgini çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Fakat bu ayarları değiştirip, çerezleri silebilir ve otomatik olarak kabul edilmesini engelleyebilirsiniz.

Aşağıdaki linlkler çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi anlatmaktadır. Unutmayın, çerezleri kapatırsanız sadece bizim sitemiz için değil, diğer tüm siteler için de kapatmış olacaksınız:

Internet Explorer http://support.microsoft.com/ (Bu sayfa Internet Explorer`ın farklı versiyonları ile ilgili link vermektedir – Mobil versiyon için bu linke tıklayınız http://www.microsoft.com/).

Chrome http://support.google.com/

Safari https://support.apple.com/ (veya http://support.apple.com/ Mobil versiyonlar için)

Firefox http://support.mozilla.org/

Blackberries https://us.blackberry.com/

Android https://www.google.com/

Web sitemizi ziyaretiniz esnasında kullanılacak çerez tipleri:

Bu sitede aşağıdaki çerez tipleri kullanılmaktadır. Çerezleri isimleriyle değil, tiplerine ve kullanımlarına göre listeledik.

1. Kişiselleştirme Çerezleri

Bu çerezler, sitemizi tekrar ziyaret eden kullanıcıları tanıyabilmek ve bazı ziyaret bilgilerini (siteye nasıl gelindiği, ziyaret edilen sayfalar, seçilen opsiyonlar, girilen bilgiler vb.) kaydetmek amacıyla kullanılırlar. Bu çerezler size daha önce ziyaret etmiş olduğunuz içeriğin ışığında, ilginizi çekebilecek benzer içerikleri önerebilmemize olanak sağlar.

2. Analitik Çerezler

Bu çerezler, kullanıcıların site içerisinde nasıl hareket ettiklerini ve içeriklere ne şekilde ulaştıklarını gözlemler. Bunların sayesinde kullanıcılarımızın ne tür içeriklerden daha çok hoşlandıklarını saptayabilir ve kullanıcımı deneyimini zenginleştirebiliriz.

Bu çerezleri kullanım dışı bırakmak isterseniz, aşağıdaki linklerden faydalanabilirsiniz:

Google Analytics http://www.google.com/

http://www.google.com/ CrazyEgg https://www.crazyegg.com/

https://www.crazyegg.com/ Yandex Metrika https://legal.yandex.com/

3. Dışarıya ait servis çerezleri

Sosyal paylaşım, video ve diğer hizmetler, genel olarak başka firmalar tarafından çalıştırılmaktadır. Eğer bu firmaların hizmetlerine bizim sitemiz üzerinden giriş yaptıysanız, bu firmalar bilgisayarınıza çerez bırakmış olabilirler.

Aşağıda bizim sitemiz üzerinden hizmetlerine ulaşabileceğiniz dış kaynaklı genel hizmetlerin listesini ve bunların çerez sözleşmelerini bulabilirsiniz:

4. Bizim reklam hizmeti ve yönetimi çerezlerimiz

Reklam veren müşterilemize, sitemizdeki reklam alanlarının, sizlere ücretsiz bazı hizmetleri sunabilmemiz için satışını yapmaktayız.

Bunun bir parçası olarak da bizden reklam hizmeti satın alan müşterilerimize sizlerin ilgisini çekebilecek reklamlar ile ilgili öneriler sunmaktayız. Bu çerezler sizinle ilgili şahsi olmayan verileri tutarlar, mesela daha önce otomotiv sektörüyle ilgili bir web sitesini ziyaret ettiyseniz, size bir araba reklamı gösterebiliriz. Sizin bu ziyaret bilginize bu çerezler sayesinde ulaşabiliriz.

Kullanmakta olduğumuz servisler ve bunların ne şekilde kontrol edilebilecekleri aşağıda belirtilmiştir. Şunu belirtelim ki bu çerezleri kapatmanız reklam görmeyeceğiniz anlamına gelmez, daha çok ilginize yönelik reklam çıkmasını engelleyebilir.

Acudeo / Tremor (video advertising) http://www.tremorvideo.com/

Doubleclick (advertising) http://www.google.com/

Google Adsense (ad partner) https://support.google.com/

Rubicon (ad partner) http://www.rubiconproject.com/

Teads http://www.ebz.io/

5. Diğer reklam yönetim çerezleri

Sitemizdeki reklamlar başka firmalar tarafından sağlanmaktadır. Reklam konusundaki partnerlerimiz sizlere, ilginizi çekebilecek, sitemize veya diğer sitelere yapmış olduğunuz ziyaretleri göz önünde bulundurarak reklamlar sunmaktadırlar. Bunu yapabilmek için reklam partnerlerimiz bilgisayarınıza çerez bırakabilirler. Bu çerezler sadece kullanıcı deneyimi ile ilgili bilgileri tutarlar, kesinlikle kişisel bilgiler tutulmamaktadır.

Şunu belirtelim ki bu çerezleri kapatmanız reklam görmeyeceğiniz anlamına gelmez, daha çok ilginize yönelik reklam çıkmasını engelleyebilir.

6. Site yönetimi çerezleri

Bu çerezler sizin kullanıcı bilgilerinizi tutmak ve oturumunuzu açık tutabilmek için kullanılırlar. Örneğin, web sitelerimizin birden çok sunucu üzerinde çalıştığı durumlarda, sizin oturumunuzun ve bilgi alışverişinizin tek bir sunucu üzerinden olmasını sağlayan çerezler vardır. Bu sayede sunucularımızdan beklenmedik kopmalar yaşamazsınız.

Aynı çerezler, siz bir konuda düzenlenen oylamaya katılacağınız zaman sadece bir kez oy kullanabilmenizi sağlar ve sisteme giriş yapmadığınızda dahi yorum yapabilmenize olanak sağlar. (Ayrıca rahatsız edici olduğunu düşündüğünüz yorumları görmenizi ve daha önce oylamış olduğunuz bir yorumu tekrar yorumlamanızı engeller.)

Bu çerezler ayrı olarak kapatılamazlar, fakat bunları engellemek istiyorsanız yukarıda daha önce belirttiğimiz şekilde internet gezgininden tüm çerezleri kapatma yolunu seçebilirsiniz.