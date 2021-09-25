Le Mans Virtual Series finallerini canlı izleyin!

Beklenen gün geldi çattı! 38 takım, 21 LMP2 ve 17 LMGTE aracın karşı karşıya geleceği büyük yarış başlıyor. Monza'da tam 4 saat sürecek dayanıklılık yarışının katılımcıları daha önce açıklanmıştı. Her takım bünyesinde üç yarışçı bulunduracak. Louis Deletraz, Sérgio Sette Câmara, Beitske Visser, Will Stevens, Timmy Hansen ve Néstor “Bebu” Girolami gibi yıldız isimlerin bulunacağı yarışta milli gururumuz Ayhancan Güven de yarışacak.

Le Mans Virtual Cup ise tüm oyunculara kapısını açıyor. rFactor 2 bağlantısı sağlayabilecek kullanıcıların tamamı bir puanlama sistemi içeren yarışa dahil olabilecek. İlk üç yarış açık sıralama turlarının ardından başlayacak.

38 takımdan ilk 30'a girmeyi başaran isimler, Aralık ayında düzenlenecek Le Mans finalinde yarışmaya hak kazanacak. Bu yarışta ilk ikiye girecek takımlar ise önümüzdeki yılın Ocak ayında düzenlenecek Le Mans Virtual Series turnuvasına direkt olarak katılma hakkı kazanacak.

Dün başlayan sıralama turlarının ardından bugün yarışa ortak olacağız. Türkiye saati ile 14:30'da başlayacak olan yarış 4 saat sürecek. Tüm aksiyonu Traxion.GG'nin YouTube, Facebook ve Twitch kanallarından izleyebileceksiniz. Aşağıdaki görsellerde yarışı izleyebileceğiniz diğer kanallara da bakabilirsiniz. Yarışların sunumunu ise Martin Haven, Chris McCarthy ve Lewis McGlade yapacak.

Le Mans Virtual Series Takvimi:

Round 1: 4 Saat Monza, İtalya - 25 Eylül, 2021 - Çevrimiçi

Round 2: 6 Saat Spa, Belçika - 16 Ekim, 2021 - Çevrimiçi

Round 3: 8 Saat Nürburgring, Almanya - 13 Kasım, 2021 - Çevrimiçi

Round 4: 6 Saat Sebring, ABD - 18 Aralık, 2021 - Çevrimiçi

Round 5: 24 Saat Le Mans, Fransa - 15/16 Ocak, 2022 - Birmingham/Birleşik Krallık

Le Mans Virtual Cup Takvimi:

Tüm yarışlar 45 dakika sürecek.

Round 1: Monza, İtalya – 24 Ekim 2021

Round 2: Spa, Belçika - 15 Ekim, 2021

Round 3: Nürburgring Nordschleife, Almanya – 12 Kasım 2021

Round 4: Le Mans Finali 17 Aralık 2021 (İlk 30 takım yarışa katılma hakkı kazanacak, ilk iki 24 Saat Le Mans'a katılacak.)