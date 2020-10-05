TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi

Şampiyonanın orta noktasında Spa'da ilk yarışı Batuhan Bilgin kazanırken, ikinci yarışta zafer şampiyona lideri Özcan Yılmaz'ın oldu.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 8. ayağında Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3 araçlar kullanıldı.

Pole Gördös'ün, ilk galibiyet Bilgin'in!

Spa'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Aytaç Gördös, 2:14,798 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Özcan Yılmaz ve Serkan Temizel yer aldı.

Yarışın başlamasıyla Aytaç Gördös ile Özcan Yılmaz pozisyonunu korurken ilk sektör sonunda Batuhan Bilgin, Serkan Temizel'i geride bırakarak 3. sıraya yükselmeyi başardı. İlk dört turda liderlik sürekli olarak Aytaç Gördös ve Özcan Yılmaz ikilisi arasında el değiştirirken 4.tur sonunda yapılan pitlerden Gördös lider olarak ayrılmayı başardı.

Mücadelenin son bölümünde Batuhan Bilgin, uzun turlar peşinde olduğu Aytaç Gördös-Özcan Yılmaz ikilisini avlamayı başararak yarışta galibiyete ulaşan pilot oldu. Bilgin'i podyumda sırasıyla Özcan Yılmaz ve Aytaç Gördös takip etti.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan * 1 Sefa Batuhan Bilgin 18:41,919 15 ( 15 / 0 / 0 ) 2 Özcan Yılmaz 18:43,874 14 ( 12 / 0 / 0 ) 3 Aytaç Gördös 18:45,257 11 ( 10 / 0 / 0 ) 4 Ali Dinç 18:55,980 8 ( 8 / 0 / 0 ) 5 Serkan Çetin 18:56,298 6 ( 6 / 0 / 0 ) 6 Murat Tüter 19:00,025 5 ( 5 / 0 / 0 ) 7 Vedat Ali Dalokay 19:00,760 4 ( 4 / 0 / 0 ) 8 Turan Sezgin 19:00,927 3 ( 3 / 0 / 0 ) 9 Huzeyfe Çelik 19:02,591 2 ( 2 / 0 / 0 ) 10 Serkan Temizel 19:04,282 1 ( 1 / 0 / 0 ) 11 Emre Can Ünal 19:11,539 0 ( 0 / 0 / 2 ) 12 Oğuzhan Ayhan 19:11,816 0 ( 0 / 0 / 0 ) 13 Ege Altınel DNQ 0 ( 0 / 0 / 0 ) 14 Yavuz Murat Efe 59:59,999 0 ( 0 / 1 / 0 )

İkinci yarışta zafer şampiyona liderinin!

İlk yarışta kazanan Batuhan Bilgin, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.

Hareketli start şeklinde başlayan ikinci yarışın başlangıcında büyük bir olay yaşanmadı. Hemen hemen herkesin çift pit stop stratejisi izlediği yarışta gerilerden başlayan şampiyona lideri Özcan Yılmaz, rakiplerine kıyasla trafikten daha iyi sıyrılmayı başarıp öne doğru atılım yaptı. Son turlarda liderlik için Huzeyfe Çelik üzerinde baskı kuran Yılmaz, yarışın son turunda güzel bir atakla Huzeyfe'yi geride bırakıp haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Özcan Yılmaz'ın kazandığı yarışta podyumu Huzeyfe Çelik ve Aytaç Gördös ikilisi tamamladı.

Şampiyonanın 8. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 195 puanla liderliğini korurken 171 puanla Aytaç Gördös 2., 153 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonanın 9. ayak yarışları 10 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de efsanevi Nürburgring pistinde gerçekleştirilecek.