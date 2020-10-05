TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi
TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Spa pistinde gerçekleştirilen 8. ayak yarışları tamamlandı.
Şampiyonanın orta noktasında Spa'da ilk yarışı Batuhan Bilgin kazanırken, ikinci yarışta zafer şampiyona lideri Özcan Yılmaz'ın oldu.
Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 8. ayağında Ford GT LM Spec II Test Car Gr.3 araçlar kullanıldı.
Pole Gördös'ün, ilk galibiyet Bilgin'in!
Spa'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Aytaç Gördös, 2:14,798 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Özcan Yılmaz ve Serkan Temizel yer aldı.
Yarışın başlamasıyla Aytaç Gördös ile Özcan Yılmaz pozisyonunu korurken ilk sektör sonunda Batuhan Bilgin, Serkan Temizel'i geride bırakarak 3. sıraya yükselmeyi başardı. İlk dört turda liderlik sürekli olarak Aytaç Gördös ve Özcan Yılmaz ikilisi arasında el değiştirirken 4.tur sonunda yapılan pitlerden Gördös lider olarak ayrılmayı başardı.
Mücadelenin son bölümünde Batuhan Bilgin, uzun turlar peşinde olduğu Aytaç Gördös-Özcan Yılmaz ikilisini avlamayı başararak yarışta galibiyete ulaşan pilot oldu. Bilgin'i podyumda sırasıyla Özcan Yılmaz ve Aytaç Gördös takip etti.
|Sıra
|İsim
|Toplam Zaman
|Toplam Puan *
|1
|Sefa Batuhan Bilgin
|18:41,919
|15
( 15 / 0 / 0 )
|2
|Özcan Yılmaz
|18:43,874
|14
( 12 / 0 / 0 )
|3
|Aytaç Gördös
|18:45,257
|11
( 10 / 0 / 0 )
|4
|Ali Dinç
|18:55,980
|8
( 8 / 0 / 0 )
|5
|Serkan Çetin
|18:56,298
|6
( 6 / 0 / 0 )
|6
|Murat Tüter
|19:00,025
|5
( 5 / 0 / 0 )
|7
|Vedat Ali Dalokay
|19:00,760
|4
( 4 / 0 / 0 )
|8
|Turan Sezgin
|19:00,927
|3
( 3 / 0 / 0 )
|9
|Huzeyfe Çelik
|19:02,591
|2
( 2 / 0 / 0 )
|10
|Serkan Temizel
|19:04,282
|1
( 1 / 0 / 0 )
|11
|Emre Can Ünal
|19:11,539
|0
( 0 / 0 / 2 )
|12
|Oğuzhan Ayhan
|19:11,816
|0
( 0 / 0 / 0 )
|13
|Ege Altınel
|DNQ
|0
( 0 / 0 / 0 )
|14
|Yavuz Murat Efe
|59:59,999
|0
( 0 / 1 / 0 )
İkinci yarışta zafer şampiyona liderinin!
İlk yarışta kazanan Batuhan Bilgin, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.
Hareketli start şeklinde başlayan ikinci yarışın başlangıcında büyük bir olay yaşanmadı. Hemen hemen herkesin çift pit stop stratejisi izlediği yarışta gerilerden başlayan şampiyona lideri Özcan Yılmaz, rakiplerine kıyasla trafikten daha iyi sıyrılmayı başarıp öne doğru atılım yaptı. Son turlarda liderlik için Huzeyfe Çelik üzerinde baskı kuran Yılmaz, yarışın son turunda güzel bir atakla Huzeyfe'yi geride bırakıp haftayı galibiyetle kapatmayı başardı. Özcan Yılmaz'ın kazandığı yarışta podyumu Huzeyfe Çelik ve Aytaç Gördös ikilisi tamamladı.
Şampiyonanın 8. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 195 puanla liderliğini korurken 171 puanla Aytaç Gördös 2., 153 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.
Şampiyonanın 9. ayak yarışları 10 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de efsanevi Nürburgring pistinde gerçekleştirilecek.
|Sıra
|İsim
|Toplam Zaman
|Toplam Puan *
|1
|Özcan Yılmaz
|23:40,151
|17
( 15 / 0 / 2 )
|2
|Huzeyfe Çelik
|23:41,389
|12
( 12 / 0 / 0 )
|3
|Aytaç Gördös
|23:42,985
|10
( 10 / 0 / 0 )
|4
|Sefa Batuhan Bilgin
|23:45,308
|8
( 8 / 0 / 0 )
|5
|Serkan Çetin
|23:46,831
|6
( 6 / 0 / 0 )
|6
|Serkan Temizel
|23:48,836
|5
( 5 / 0 / 0 )
|7
|Ali Dinç
|23:50,416
|4
( 4 / 0 / 0 )
|8
|Turan Sezgin
|23:50,853
|3
( 3 / 0 / 0 )
|9
|Vedat Ali Dalokay
|23:59,780
|2
( 2 / 0 / 0 )
|10
|Murat Tüter
|24:08,125
|1
( 1 / 0 / 0 )
|11
|Ege Altınel
|24:09,396
|0
( 0 / 0 / 0 )
|12
|Oğuzhan Ayhan
|24:11,685
|0
( 0 / 0 / 0 )
|13
|Emre Can Ünal
|DSQ
|0
( 0 / 0 / 0 )
|14
|Yavuz Murat Efe
|59:59,999
|0
( 0 / 0 / 0 )
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|Seri
|TOSFED Dijital Şampiyonası
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|TDPŞ Raund VIII: Spa
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