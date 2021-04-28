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Acer, heyecan dolu Predator Sim Racing Cup 2021'i başlatıyor!

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Yine bir ilke imza atmaya hazırlanan Acer, uzun yıllar boyunca Formula 1'de mücadele eden ve şimdilerde IndyCar'da yarışan Romain Grosjean’ın simülasyon yarış takımı R8G eSports’un desteğiyle düzenlenen Predator Sim Racing Cup 2021'in kayıtlarının 21 Mayıs tarihine kadar açık olacağını duyurdu.

Acer, heyecan dolu Predator Sim Racing Cup 2021'i başlatıyor!

Uzun süredir üzerinde çalışılan yarış etkinliğine, Romain Grosjean'ın R8G eSports ekibi destek verecek.

Assetto Corsa platformunda düzenlenecek yarış, sadece sim yarışçılarını değil, oyuncuları ve motor sporları tutkunlarını da bekliyor olacak.

Türkiye’deki katılımcılar arasından Predator Sim Racing Cup ulusal finalinde yarışmaya hak kazananlar, "Hot Lap" sırasında en hızlı tur zamanına imza atanların sıralanmasıyla belirlenecek. 45 dakika sürecek ulusal finalde en fazla 20 pilot yarışabilecek.

Ulusal şampiyon, 30 Mayıs'ta düzenlenecek "Uluslararası Finale" doğrudan katılma hakkı kazanacak ve burada diğer 14 ulusal şampiyona ve Grosjean'ın R8G eSpor takımının profesyonel sürücülerine karşı mücadele edecek.

Uluslararası finalin şampiyonu, bir yıllığına R8G eSpor takımına katılarak, paranın satın alamayacağı oldukça özel bir deneyimin parçası olacak.

Böylelikle, bu eşsiz deneyim fırsatı, hem motor sporları hem de oyun tutkunlarına sunulmuş olacak.

Etkinlik hakkında açıklamalarda bulunan Acer EMEA Pazarlama Başkan Yardımcısı Hajo Blingen, “Acer olarak eSporu herkes için erişilebilir kılma ve yeni yeteneklerin keşfini destekleme konusunda öncü rol üstleniyoruz."

"Predator Sim Racing Cup 2021 ile ilk kez tamamen dijital ortamda gerçekleştirilen kendi uluslararası eSpor yarışmamızı oluşturduk. Yarışmamız simülasyon yarışçılarına, oyunculara ve motor sporları tutkunlarına yeni bir heyecan getirmenin yanı sıra, son derece cazip bir ödül havuzuna sahip."

"Motor sporları efsanesi Romain Grosjean, R8G eSpor ekibi ve 30’a yakın ülkedeki en iyi perakende iş ortaklarımızın yakın iş birliğiyle böyle bir yarışmayı hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Predator Sim Racing Cup 2021 ulusal eleme turları efsanevi Monza pistinde gerçekleştirilecek. Tüm zamanların en iyi pistlerinden birisi olarak görülen ve "Hız Tapınağı" adını alan Monza'da sürücüler, uzun düzlüklerde 350 km/s hıza çıkarken, sert frenaj bölümlerinde 70 km/s'e kadar düşmek zorunda kalıyor. Bu da, sürücüleri epey zorluyor. Katılımcılar bu etkinlikte Mercedes AMG GT3 aracının direksiyonuna geçecekler.

Uluslararası finalin düzenleneceği pist ise, tüm ulusal şampiyonların belirlenmesinin ardından yapılacak oylamayla belirlenecek. Bu oylamaya tüm ulusal şampiyonlar katılacak.

Türkiye'de simülasyon yarışlarını heyecanlı ve başarılı şekilde sunan Emre Baltaoğlu ve Motorsport.com Türkiye Direktörü Cihangir Perperik, Predator Sim Racing Cup 2021 Türkiye Finali'ni en heyecanlı şekilde aktarmak için kamera karşısına geçecekler.

Yarış, Motorsport.com Türkiye'nin Twitch ve  YouTube kanalları üzerinden canlı şekilde yayınlanacak.

Kayıt ve katılımla ilgili tüm detaylar için Predator Sim Racing Cup 2021 sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Etkinlikle ilgili ekstra bilgiler:

● IndyCar sürücüsü ve F1 efsanesi Romain Grosjean’ın ekibi R8G eSpor tarafından desteklenen Predator Sim Racing Cup 2021, simülasyon yarışlarında gelecek vadeden yetenekleri gün ışığına çıkaracak.

● Kayıt ve katılım 19 Nisan ile 21 Mayıs 2021 tarihleri arasında PC sahibi olan herkese açık ve ücretsiz olacak.

● Yarışmada dereceye girenler için ayrılan ve değeri 50.000 dolara ulaşan toplam ödül havuzunun yanı sıra, ulusal mücadelenin şampiyonları, uluslararası rekabette ülkelerini temsil ederek bir yıllığına R8G eSports kadrosuna dahil olma şansını yakalayacak.

Assetto Corsa Competizione ekran görüntüsü

Assetto Corsa Competizione ekran görüntüsü

Fotoğraf: Kunos Simulazioni

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Editör Kemal Şengül

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