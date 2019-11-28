Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
55 gün
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Dünya Genelindeki Motorsport.com Ofisleri

Türkiye
Adres
Barbaros Hayrettin Paşa Mh. 1992 Sk. No: 14/70
E 5 üzeri Cumhuriyet Mahallesi Metrobüs Durağı Yanı
Esenyurt, İSTANBUL – TÜRKİYE 34517
Telefon
+90 212 853 88 89
Genel bilgi
tr.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
tr.press@motorsport.com
Reklam talepleri
tr.adsales@motorsport.com
Web sitesi
tr.motorsport.com
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Sosyal medya
Global Genel Merkez
Adres
5972 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137
USA
Telefon
+1 305 507 87 99
Genel bilgi
info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
press@motorsport.com
Reklam talepleri
adsales@motorsport.com
Web sitesi
www.motorsport.com
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Sosyal medya
Fransa
Adres
39, rue de la Saussière
92100 Boulogne-Billancourt
France
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fr.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
fr.press@motorsport.com
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Web sitesi
fr.motorsport.com
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Sosyal medya
Rusya
Adres
127473, 2nd Volkonskiy sidestreet, 10
1st floor
Moscow
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ru.ad@motorsport.com
Web sitesi
ru.motorsport.com
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Latin Amerika
Adres
5972 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137
USA
Telefon
+1 305 507 87 99
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İtalya
Adres
Viale della Piramide Cestia, 1/C
00153 Roma
Italy
Telefon
+39 069 799 37 00
Genel bilgi
it.info@motorsport.com
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it.adsales@motorsport.com
Web sitesi
it.motorsport.com
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Sosyal medya
Brezilya
Adres
Av. Queiroz Filho, 1560,
Torre Rouxinol, sala 16,
Vista Verde Offices, 05319-000
São Paulo, SP, Brasil
Telefon
+55 11 3456-3593
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br.info@motorsport.com
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Sosyal medya
Avustralya
Adres
11 Queens Road, Level 5
Melbourne, VIC 3004
Australia
Telefon
+61 38 530 70 49
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au.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
au.press@motorsport.com
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au.adsales@motorsport.com
Web sitesi
au.motorsport.com
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Sosyal medya
Orta Doğu
Adres
Jounié, Haret Sakher highway,
Richa blg, 2nd floor
Lebanon
Telefon
+961 767 640 90
Genel bilgi
me.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
me.press@motorsport.com
Reklam talepleri
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Sosyal medya
Çin
Adres
1701-03 Reignwood Centre
No. 8 Yongandongli
Beijing, China
Telefon
+86 108 528 86 88
Genel bilgi
cn.info@motorsport.cn
Medya ve basın talepleri
cn.press@motorsport.cn
Reklam talepleri
cn.adsales@motorsport.cn
Web sitesi
cn.motorsport.com
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Sosyal medya
Almanya
Adres
Hans-Pinsel-Straße 10a
85540 Haar
Germany
Telefon
+49 89/462 370-23
Genel bilgi
de.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
de.press@motorsport.com
Reklam talepleri
de.adsales@motorsport.com
Web sitesi
de.motorsport.com
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Sosyal medya
Hollanda
Adres
Anthony Fokkerweg 1
1059 CM, Amsterdam
Nederland
Genel bilgi
nl.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
nl.press@motorsport.com
Reklam talepleri
nl.adsales@motorsport.com
Web sitesi
nl.motorsport.com
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Sosyal medya
Amerika Birleşik Devletleri
Adres
5972 NE 4th Avenue
Miami, FL 33137
USA
Telefon
+1 305 507 87 99
Genel bilgi
us.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
us.press@motorsport.com
Reklam talepleri
us.adsales@motorsport.com
Web sitesi
www.motorsport.com
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Sosyal medya
İspanya
Adres
Campus Tribeca
Ctra. Fuencarral, 44 Edificio 3, Loft 18
28108 Alcobendas (Madrid)
España
Genel bilgi
es.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
es.press@motorsport.com
Reklam talepleri
es.adsales@motorsport.com
Web sitesi
es.motorsport.com
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Sosyal medya
Japonya
Adres
1-24-1 Hongo
Bunkyo-ku
Tokyo 113-8524
Japan
Telefon
+81 (0)3 5805 0175
Genel bilgi
jp.info@motorsport.com
Medya ve basın talepleri
jp.press@motorsport.com
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jp.adsales@motorsport.com
Web sitesi
jp.motorsport.com
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Sosyal medya
Macaristan
Adres
6728 Szeged, Bajai út 2/a
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hu.info@motorsport.com
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hu.press@motorsport.com
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hu.adsales@motorsport.com
Web sitesi
hu.motorsport.com
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Sosyal medya
Hispanic
Adres
Av Eugenia 831, suite 404
Del Valle Centro, Benito Juárez
03100 Cd de México, D.F.
Mexico
Telefon
+52 155 435 979 67
Genel bilgi
espanol.info@motorsport.com
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espanol.motorsport.com
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İsviçre
Adres
ECH Motorsport & Communications S.A.G.L.
Via Franco Zorzi, 15
6900 Lugano Paradiso
Schweiz
Telefon
+41 76 3947654
Genel bilgi
ch.info@motorsport.com
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Polonya
Adres
Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa
Polska
Telefon
+48 22 434 70 20
Genel bilgi
pl.info@motorsport.com
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