Motorsport Games, NASCAR 21: Ignition'un 2022 sezonu güncellemesi alacağını duyurdu

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Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), bugün NASCAR 21: Ignition ("Ignition") için 2022 NASCAR Cup Series sezonunu yansıtacak bir sezon güncellemesi yaptığını duyurdu. Oyundaki güncellemeler Race Now, Online Multiplayer ve Paint Booth modlarında görülebilecek.

2022 Sezon Güncellemesi 6 Ekim 2022 tarihinden itibaren Sony PlayStation 4 ve 5, Xbox One, Series S ve X ve PC için Steam mağazası üzerinden indirilebilecek. Mevcut Ignition kullanıcıları, hem Standart hem de Şampiyonlar Sürümleri, güncellemeyi ücretsiz olarak indirebilecekken, şu anda Ignition sahibi olmayanlar Ignition'ı indirimli fiyattan (19,99 USD) satın alabilecek ve ardından ücretsiz yüklemeye sahip olabilecekler. Ayrıca, Sezon Kartı 1 (2021 DLC içeriği), 2022 Sezon Güncellemesi ve Sezon Kartı 2'yi (2022 DLC içeriği) içeren NASCAR 21: Ignition - Victory Edition da halen mevcut. Oyundaki yeni özelliklere ilk bakış burada yer alan fragmanda görülebilir.

Ignition 2022 Sezon Güncellemesi, oyun için bir dizi yenilenmiş özellik sunuyor. Oyuncular, menülerde ve ayarlarda gezinmeyi daha sorunsuz hale getiren yenilenmiş bir kullanıcı arayüzüyle karşılaşacak. Ayrıca, yarış sırasında aracın gerçek zamanlı durumunu yakından izlemek için yepyeni lastik aşınması ve yakıt göstergeleri eklenen bir HUD geliştirildi. Motor Racing Network spikeri Alex Hayden'ın yeni kaydedilmiş yayın tanıtımları da oyun boyunca yer alacak.

Oyuncular ayrıca 2022 NASCAR Cup Series'in hem normal sezon hem de play-off'lardaki mevcut yarış pistlerine erişebilecekler. 2022 sezonundaki sürücüler, takımlar ve boya şemaları doğrudan 2022 sezonundan alınarak oyunculara sporun en güncel versiyonu sunuluyor. Ignition güncellemesi ayrıca Chevrolet, Ford ve Toyota'nın her NASCAR pistinde oynanabilen üç "Yeni Nesil" modelinin de eklenmesini sağlıyor.

Motorsport Games NASCAR Marka Müdürü Jay Pennell, "2022 NASCAR sezonu, Yeni Nesil araçların eklenmesi ve heyecan verici çaylak sürücülerin gridde fırtına gibi esmesiyle gerçekten tarihi bir sezon oldu, bu yüzden hayranlarımız için bunu bir oyunda tekrarlayabilmek bizim için zorunluydu."

"Oyuncuların bu yıl tamamen yeni bir bağımsız oyun olmamasından dolayı hayal kırıklığına uğrayabileceklerini anlıyoruz, ancak bir önceki sürümdeki hatalarımızın tekrarlanmamasını sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, bu sezon güncellemesi, Motorsport Games'in geçtiğimiz yıl hayranlarımızın talep ettiği birçok ekleme ve oyun güncellemesini içerecek şekilde geliştirmek için halihazırda sıkı bir şekilde çalıştığı bir sonraki resmi NASCAR oyunumuz için bir köprü görevi görüyor.

"2022 Sezon Güncellemesi mevcut NASCAR ortamının doğru bir yansımasıdır ve gelecekte oyuncularımıza mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için çalışmalarımıza devam etmeyi dört gözle bekliyoruz." dedi.

Tarihi 2022 NASCAR Sezonunun mümkün olduğunca çok oyuncu tarafından erişilebilir olmasını sağlamak için Motorsport Games, 2022 içerik eklemelerini NASCAR Heat 5 ve NASCAR Heat Mobile'da da yayınlıyor. Bu güncellemelerle 2022 NASCAR sezonu Motorsport Games'in tüm NASCAR oyunlarına yansıtılacak. Oyuncular 2022 NASCAR Cup Series sezonundaki araçları, sürücüleri ve takımları NASCAR Heat 5'teki Race Now ve Online Multiplayer'da satın alınabilir indirilebilir içerik olarak kullanabilecekler. NASCAR Heat Mobile'da da 2022 araçları, sürücüleri ve takımları seçilebilir ve satın alınabilir içerik olarak güncellenecek.

NASCAR 21: Ignition 2022 Sezon Güncellemesi hakkında daha fazla bilgi için lütfen www.nascarignition.com adresini ziyaret edin.

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