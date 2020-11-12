Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

2020 Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde gerçekleşen turnuvanın ilk yarışı, Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde yapıldı. Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın canlı olarak sunduğu yarış 18 dakika süren sıralama turları ile başladı.

Sıralama turlarını 1:02.409'luk derecesi ile Red Bull Racing Honda pilotu Hakan Ottaş lider tamamlarken 2. sırayı Williams koltuğundaki Anıl Tüken 1:02.429'luk derecesi ile aldı.

Büyük heyecana sahne olan sıralama turlarında 12 pilot 1 saniyelik dilim içerisinde yer aldılar. Sıralama turlarının ardından hava şartları oyunun kendisi tarafından belirlendi ve yarış, yağmur altında başladı.

Yarışın startı Serhan Acar'ın keyifli sunumu ile daha da heyecanlı hale geldi ve pilotlar gazlarına yüklendiler.

Tüm yarış boyunca pistte bir çok mücadele yaşandı ve sonunda gülen taraf yarışa 2. sırada başlayan Anıl Tüken oldu. Tüken'i yine yarış boyunca mücadele ettiği Hakan Ottaş takip ederken podyumun son basamağı Umut Kocayiğit'e gitti.

Anıl Tüken 2 pit stop stratejisi ile doğru kararı verirken lastikleri aşınan Ottaş son turlarda geçilmekten kurtulamadı.

İlk yarışın ardından turnuvada puan tablosu aşağıdaki gibi oluştu.

Turnuvanın 2. yarışı 18 Kasım Çarşamba gecesi saat 21:00'da gerçekleştirilecek ve yine Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın keyifli sunumuyla Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.