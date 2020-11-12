Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
15 Saat
:
08 Dakika
:
49 Saniye
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
2 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

paylaşım
yorumlar
Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
Ekleyen:
, Editör

"Hayallerinle Yarış" Honda e-GP turnuvasında ilk yarış 11 Kasım akşamı gerçekleştirildi. 400 kişi arasından sıyrılarak turnuvaya katılmaya hak kazanan 20 pilot ilk yarışta büyük bir mücadele verdi.

2020 Formula 1 Türkiye GP'si öncesinde gerçekleşen turnuvanın ilk yarışı, Avusturya'nın Red Bull Ring pistinde yapıldı. Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın canlı olarak sunduğu yarış 18 dakika süren sıralama turları ile başladı.

Sıralama turlarını 1:02.409'luk derecesi ile Red Bull Racing Honda pilotu Hakan Ottaş lider tamamlarken 2. sırayı Williams koltuğundaki Anıl Tüken 1:02.429'luk derecesi ile aldı.

Büyük heyecana sahne olan sıralama turlarında 12 pilot 1 saniyelik dilim içerisinde yer aldılar. Sıralama turlarının ardından hava şartları oyunun kendisi tarafından belirlendi ve yarış, yağmur altında başladı.

Yarışın startı Serhan Acar'ın keyifli sunumu ile daha da heyecanlı hale geldi ve pilotlar gazlarına yüklendiler.

Tüm yarış boyunca pistte bir çok mücadele yaşandı ve sonunda gülen taraf yarışa 2. sırada başlayan Anıl Tüken oldu. Tüken'i yine yarış boyunca mücadele ettiği Hakan Ottaş takip ederken podyumun son basamağı Umut Kocayiğit'e gitti.

Anıl Tüken 2 pit stop stratejisi ile doğru kararı verirken lastikleri aşınan Ottaş son turlarda geçilmekten kurtulamadı.

İlk yarışın ardından turnuvada puan tablosu aşağıdaki gibi oluştu.

Turnuvanın 2. yarışı 18 Kasım Çarşamba gecesi saat 21:00'da gerçekleştirilecek ve yine Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın keyifli sunumuyla Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

SIRA ADI SOYADI 1. YARIŞ 2. YARIŞ 3. YARIŞ 4.YARIŞ PUAN
1 ANIL TÜKEN 10       10
2 HAKAN OTTAŞ 9       9
3 UMUT KOCAYİĞİT 8       8
4 BERKAY OĞUZ 7       7
5 RIDVAN İPEKÇİOĞLU 6       6
6 ULAŞ ÖZYILDIRIM 5       5
7 ARDA BÜYÜKBERKER 4       4
8 RIDVAN KURTCEPHE 3       3
9 M.ÖZGÜR BAYRAK 2       2
10 ALTAY ŞENTÜRK 1       1
11 KUZEY ÇIKRIKÇI 0       0
12 CAN AKINCI 0       0
13 MERT KOPTAGET 0       0
14 YİĞİTHAN KAPAN 0       0
15 SALİH EREN KÖROĞLU 0       0
16 SEMİH ÇELİK 0       0
17 KAĞAN SÜLEYMANOĞLU 0       0
18 SELİM ARKIN 0       0
19 ALPEREN YILDIZ 0       0
20 * *          
Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya

Önceki haber

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Efe Kahya

Çok Okunanlar Bugün

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak

Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen: "İstanbul Park pistini çok beğendim"

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpor eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Türkiye GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

Son Haberler

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpr eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya
eSpr eSpor / Son dakika

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir
eSpr eSpor / Son dakika

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor
eSpr eSpor / Son dakika

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Gasly, "İstanbul Park pisti çok teknik görünüyor"

1s
2
Formula 1

2020 Formula 1 Türkiye GP hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda?

2g
3
Formula 1

Leclerc: "Şampiyonada ilk beşe girmemiz çok zor"

1s
4
Formula 1

Vettel: "Tekrar İstanbul Park'ta olmak güzel"

5s
5
Formula 1

Fatih Altaylı, Türkiye GP'de yarış hakemi olacak

9s

Son Haberler

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpr

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya
eSpr

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir
eSpr

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor
eSpr

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da
eSpr

Büyük turnuvanın startı 11 Kasım'da

Son Videolar

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18 20:28
eSpor
5 Kas 2020

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17 25:38
eSpor
5 Kas 2020

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16 38:03
eSpor
5 Kas 2020

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY 08:23
eSpor
21 Eki 2020

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY

VETTEL'İN RB6 ARACINI SÜRDÜK!, İSTANBUL TRAFİĞİ? - F1 2020 Türkçe Kariyer, Bölüm 4 34:59
eSpor
18 Eki 2020

VETTEL'İN RB6 ARACINI SÜRDÜK!, İSTANBUL TRAFİĞİ? - F1 2020 Türkçe Kariyer, Bölüm 4

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.