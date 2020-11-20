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eSpor / Son dakika

Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı

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Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı
Ekleyen:
, Editör

Hayallerinle Yarış sloganı ile Honda'nın sponsorluğunda gerçekleştirdiğimiz Honda e-GP Turnuvasında 2. yarış Bahreyn Sakhir pistinde gerçekleştirildi.

500 katılımcının arasından en hızlı 20 zamanı yaparak 4 yarış sürecek turnuvaya katılmaya hak kazanan pilotlar yaklaşık 50 dakika süren yarışta harika bir mücadele ortaya koydular.

Sıralama turları ile başlayan yarış akşamında Can Akıncı 1:24.591'lik derecesi ile ilk sırayı alırken onu +0.026 saniye farkla ilk yarışın galibi Anıl Tüken takip etti. 3. sırayı ise Ulaş Özyıldırım +0.066 saniye farkla elde etmeyi başardı.

Yarış beklenildiği gibi büyük bir mücadele ile başladı. Ulaş Özyıldırım ve Can Akıncı ilk turda kıyasıya bir rekabete girdiler. Aynı şekilde arka tarafta da mesafeler oldukça yakındı.

Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın anlattığı ve yarış sonuna kadar heyecanın hiç eksilmediği Honda e-GP Bahreyn yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı. Hakan Ottaş'ın son turlardaki büyük baskısına dayanan Özyıldırım bu zaferle ilk galibiyetini almış oldu.

Aynı zamanda şu an şampiyonada liderliğini koruyan Hakan Ottaş'ta yarışı. 2. sırada tamamladı.

Honda e-GP'de mücadele 25 Kasım saat 21:00'da İtalya Monza pistinde yapılacak 3. yarış ile devam edecek. Yarışları Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.

SIRA ADI SOYADI 1. YARIŞ 2. YARIŞ 3. YARIŞ 4.YARIŞ PUAN
1 HAKAN OTTAŞ 9 9     18
2 ANIL TÜKEN 10 7     17
3 ULAŞ ÖZYILDIRIM 5 10     15
4 RIDVAN İPEKÇİOĞLU 6 6     12
5 BERKAY OĞUZ 7 4     11
6 UMUT KOCAYİĞİT 8 0     8
7 CAN AKINCI 0 8     8
8 M.ÖZGÜR BAYRAK 2 5     7
9 ARDA BÜYÜKBERKER 4 0     4
10 RIDVAN KURTCEPHE 3 0     3
11 SEMİH ÇELİK 0 3     3
12 ALTAY ŞENTÜRK 1 1     2
13 KAĞAN SÜLEYMANOĞLU 0 2     2
14 KUZEY ÇIKRIKÇI 0 0     0
15 MERT KOPTAGET 0 0     0
16 YİĞİTHAN KAPAN 0 0     0
17 SALİH EREN KÖROĞLU 0 0     0
18 SELİM ARKIN 0 0     0
19 ALPEREN YILDIZ 0 0     0
20 TEOMAN SEVER 0 0     0
Honda e-GP'nin 2. ayağı Serhan Acar anlatımıyla bu akşam 21:00'da

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Seri eSpor
Editör Efe Kahya

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