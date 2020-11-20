Honda e-GP 2. yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı

500 katılımcının arasından en hızlı 20 zamanı yaparak 4 yarış sürecek turnuvaya katılmaya hak kazanan pilotlar yaklaşık 50 dakika süren yarışta harika bir mücadele ortaya koydular.

Sıralama turları ile başlayan yarış akşamında Can Akıncı 1:24.591'lik derecesi ile ilk sırayı alırken onu +0.026 saniye farkla ilk yarışın galibi Anıl Tüken takip etti. 3. sırayı ise Ulaş Özyıldırım +0.066 saniye farkla elde etmeyi başardı.

Yarış beklenildiği gibi büyük bir mücadele ile başladı. Ulaş Özyıldırım ve Can Akıncı ilk turda kıyasıya bir rekabete girdiler. Aynı şekilde arka tarafta da mesafeler oldukça yakındı.

Serhan Acar ve Cem Bölükbaşı'nın anlattığı ve yarış sonuna kadar heyecanın hiç eksilmediği Honda e-GP Bahreyn yarışını Ulaş Özyıldırım kazandı. Hakan Ottaş'ın son turlardaki büyük baskısına dayanan Özyıldırım bu zaferle ilk galibiyetini almış oldu.

Aynı zamanda şu an şampiyonada liderliğini koruyan Hakan Ottaş'ta yarışı. 2. sırada tamamladı.

Honda e-GP'de mücadele 25 Kasım saat 21:00'da İtalya Monza pistinde yapılacak 3. yarış ile devam edecek. Yarışları Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz.