Antonelli: "Turumu yarıda bırakmak tamamen benim hatamdı"
Kimi Antonelli, sıralama turlarında elde ettiği dördüncülüğün ardından seansın sonunda çift sarı bayrak gösterildiğini sandığını açıkladı.
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
Yaşadığı anlık kafa karışıklığını anlatan genç pilot, şu ifadeleri kullandı: "Neden bilmiyorum ama o anda çift sarı bayrak gösterildiğini düşündüm.”
“Bu yüzden turumu yarıda bıraktım ve ön çizgide yer alma şansımı kaçırdım. Bunu yapmamalıydım, tamamen benim hatamdı."
Turunu tamamlamış olması halinde takım arkadaşı George Russell ile birlikte ilk çizgiye yerleşebileceğini belirten Antonelli, yarış öncesi lastik aşınmasına da dikkat çekti: "George ile aramız çok yakın olacaktı. Aramızda sadece saniyenin onda biri kadar bir fark vardı.”
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes
Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images
“Muhtemelen o yine biraz önümde olurdu ama ben de ilk çizgide olurdum, bu yüzden yazık oldu.”
“Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kesinlikle kolay bir yarış olmayacak, özellikle de lastikler açısından.”
“Stratejik kararlar yarışın sonucunu değiştirebilir. Lastik aşınması çok yüksek olacak ama biz en iyi sonucu almak için tüm limitleri zorlayacağız."
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Piastri: "Sihirli bir şekilde performans üretemeyiz"
Alonso: "Son sırada olsak da takım pes etmiyor"
Russell: “Adeta raylar üzerinde giden mükemmel bir turdu"
Antonelli: "Turumu yarıda bırakmak tamamen benim hatamdı"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar