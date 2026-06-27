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Formula 1 Avusturya GP

Antonelli: "Turumu yarıda bırakmak tamamen benim hatamdı"

Kimi Antonelli, sıralama turlarında elde ettiği dördüncülüğün ardından seansın sonunda çift sarı bayrak gösterildiğini sandığını açıkladı.

Neşe Akkoyun
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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Yaşadığı anlık kafa karışıklığını anlatan genç pilot, şu ifadeleri kullandı: "Neden bilmiyorum ama o anda çift sarı bayrak gösterildiğini düşündüm.” 

“Bu yüzden turumu yarıda bıraktım ve ön çizgide yer alma şansımı kaçırdım. Bunu yapmamalıydım, tamamen benim hatamdı."

Turunu tamamlamış olması halinde takım arkadaşı George Russell ile birlikte ilk çizgiye yerleşebileceğini belirten Antonelli, yarış öncesi lastik aşınmasına da dikkat çekti: "George ile aramız çok yakın olacaktı. Aramızda sadece saniyenin onda biri kadar bir fark vardı.”

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Rudy Carezzevoli / Getty Images

“Muhtemelen o yine biraz önümde olurdu ama ben de ilk çizgide olurdum, bu yüzden yazık oldu.” 

“Yarın elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Kesinlikle kolay bir yarış olmayacak, özellikle de lastikler açısından.” 

“Stratejik kararlar yarışın sonucunu değiştirebilir. Lastik aşınması çok yüksek olacak ama biz en iyi sonucu almak için tüm limitleri zorlayacağız."

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