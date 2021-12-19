Le Mans Sanal Serisi: Rebellion GPX ve BMW Team Redline Sebring'i kazandı

Startta, R8G Esports'tan Erhan Jajovski LMP pole pozisyonunda başladı, bir pist limiti ihlali GPX Rebellion Esports'tan Marcell Csincsik'i ikinci sıraya düşürdü. Jajovski, yarışın ilk yarısı boyunca liderliğini koruyarak bir seansta maksimum koltuk süresini tamamladı.

Ancak GPX Rebellion Esports, R8G'yi gözünün önünden ayırmadı ve yarışın ikinci yarısında, Jajovski liderliği Gordon Mutch'a teslim etti ve Jiri Toman, Csincsik'in yerini aldı.

Mutch'un yanında, Monza raundunu kazanan 70 numaralı Realteam Hydrogen Redline katılımcısı Michal Smidl vardı ve Sunset Bend tümseklerinde Mutch'u geçti. Bu, Alpha Industries ByKolles-Burst aracında Michi Hoyer ile üçüncü kez savaştıktan sonra oldu.

Bir sonraki pit stoplar gerçekleştiğinde, DTM sürücüsü Daniel Juncadella, dizginleri Smidl'den aldı ve Mutch, Isaac Price'ı geçerek R8G için bir kerelik bir görünüm elde etti. Price, 70 numaralı araçla farkı kapadı ve ikinci viraja doğru ikinci sırayı aldı.

2021 GT World Challenge Europe Esports Sprint Series şampiyonu James Baldwin, etraftaki herkes iki bölüm yaparken her durakta lastik değiştirdiği agresif bir lastik stratejisi sayesinde hızla ilerledi. Hızlı ancak pist pozisyonunu kaybettiği bu taktikle yarışı yedinci sırada tamamladı.

Bitime bir saat kala 2020 Nürburgring Langstrecken-Serie şampiyonu David Pittard yarışı lider götürüyordu ancak Price farkı kapattı ve liderliği kaptı. 1 numaralı Rebellion GPX Esports aracı yarışta ilk kez öndeydi.

Üçüncülüğe düşen Pittard, daha sonra Sunset Bend'deki bariyerlere çarparak, arka kanadını ve podyum şansını kaybetti.

Bu sırada, Spa-Francorchamps pole pozisyonu sahibi Jeffrey Rietveld, 10 numaralı MAHLE RACING TEAM katılımcısı Philippe Denes'ten dördüncülüğü, Jernej Simončič'ten üçüncülüğü alarak, 4 numaralı Floyd ByKolles-Burst aracıyla 70 numaralı aracın pozisyonunu yeniden kazanmasına yardım ediyordu.

2021 Super TC2000 touring otomobil şampiyonu Agustin Canapino ve 2020 24 Hours of Le Mans Virtual kazananları Nikodem Wisniewski ve Kuba Brzezinski yeni şampiyonada ilk galibiyetlerini aldı.

R8G Esports çizgiyi ikinci geçti, Isaac Price son dakika kayda değer bir sürüş yaptı ve Realteam Hydrogen Redline ile podyumu tamamladı. MAHLE RACING TEAM bugüne kadarki en iyi yarışını yaparak Floyd ByKolles-Burst'un ardından beşinci oldu.

Drama, şampiyona lideri 123 numaralı Redline Takımı katılımcısına denk geldi, Bono Huis 888 numaralı Tesla R8G Esports BMW ile temas kurduktan sonra bir geçiş cezası aldı ancak Felix Rosenqvist'in heyecan verici bir sürüşünden sonra altıncılığa geri döndü.

GTE kategorisinde Kevin Siggy, sıralama turlarının en hızlısı olan 71 numaralı BMW Team Redline M8'de liderliğini sürdürdü ancak ilk turda 92 numaralı Joshua Rogers tarafından geçildi. Böylece yakıt tasarruflu BMW ile iki Porsche Esports otomobili arasında bir kedi fare oyunu başladı.

Yarışın ilk aşamalarında süren Jordy Zwiers'ten sonra 51 numaralı Ferrari Driver Academy 488, Nicklas Nielsen'e devredildi.

Ne yazık ki, BMW Team GB sürücüsü Martin Stefanko yüzünden 83. turda bir spin attı. Nielsen daha sonra Panis Racing LMP ile temas ederek bir geçiş cezası aldı. Stefanko da aynı cezayı aldı.

GTE yarışına, büyük ölçüde Porsche ve BMW ekiplerinin farklı stratejileri hakimdi ve yarışın net bir resmi ancak son dakikalarda ortaya çıktı. 126. turda, 92 numaralı Porsche'deki Tommy Østgaard, pit yolunda hız yapmaktan geçiş cezası aldı, bu da 71 numaralı BMW ile 91 numaralı Porsche arasında bir mücadele olacağı anlamına geliyordu.

Sonunda, BMW Team Redline'ın diğer BMW'lerin bile üzerinde yakıt tasarrufu yapmalarını sağlayan benzersiz stratejisi galip geldi. 91 numaralı Porsche, 2021 Britanya GT şampiyonu Dennis Lind'in Red Bull Racing Esports için çizgiyi üçüncü olarak geçmesiyle ikinci oldu ancak bir zaman cezası sonucu yedinci sıraya düştü.

Bir sonraki tur, 15 Ocak 2022'de yapılacak ve 24 Saatlik Le Mans Sanal Serisi'nin finali olacak.

LE MANS SANAL SERİSİ, 4. RAUND SEBRİNG, LMP SONUÇLARI

#1 Rebellion GPX Esports – Agustin Canapino, Nikodem Wisniewski, Kuba Brzezinski #8 R8G Esports – Gordon Mutch, Isaac Price, Erhan Jajovski #70 Realteam Hydrogen Redline – Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld, Michal Smidl #4 Floyd ByKolles-Burst – Tom Dillmann, Jesper Pedersen, Jernej Simončič #10 MAHLE RACING TEAM – Philippe Denes, Michele D’Alessandro, Muhammed Patel

LE MANS SANAL SERİSİ, 4. RAUND SEBRİNG, GTE SONUÇLARI

#71 BMW Team Redline – Rudy van Buren, Enzo Bonito, Kevin Siggy #91 Porsche Esports Team – Mitchell deJong, Laurin Heinrich, Mack Bakkum #88 Proton Competition – Dylan Pereira, Charlie Collins, Dayne Warren #77 Proton Competition – Loek Hartog, Kevin van Dooren, Jeremy Bouteloup #92 Porsche Esports Team – Ayhancan Güven, Joshua Rogers, Tommy Østgaard