rFactor 2, sanal Le Mans'ta Verstappen'in yaşadığı bağlantı sorunlarıyla ilgili soruşturma başlattı
Sanal Le Mans 24 Saat yarışının gerçekleştirildiği platform olan rFactor 2, Pazar sabahı yaşanan bağlantı sorunlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı.
Saat 06:47'de 1 numaralı Redline ile 100 numaralı Arnage'ın bağlantısında sorun çıktı. Verstappen ve takım arkadaşları kaybedilen turları geri alamadı ve ardından Red Bull F1 pilotu hayal kırıklığı içinde yarıştan çekildi.
Verstappen, "Beş aydır hazırlanıyorsunuz ve bu şampiyonayı kazanmaya çalışıyorsunuz. Klasmanda lider durumdasınız ve iki aydır hazırlandığınız bu yarışı kazanmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. Sonra böyle oluyor."
"Hepsi bu kadar. Oyun bitti. Las Vegas'taki kumarhaneye gitmeliyim çünkü orada kazanma şansım daha yüksek." diyerek tepkisini ortaya koymuştu.
Sonuçta galibiyet Team Redline'ın oldu ama Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett ve Chris Lulham zafere ulaştı.
Yarışın başlarında da sorunlar yaşandı. İlk bölümde birkaç sürücü yarıştan düştü ve yarış iki kez durduruldu. Ardından IP adresi bilgilerinin ortaya çıktığı bir veri sızıntısı meydana geldiği anlaşıldı. Saat 05:30 civarında da beş aracın bağlantı sorunu vardı.
Daha sonra tekrar giriş yapabildiler ve yarışmaya devam ettiler.
Motorsport Games'e ait rFactor 2'yi geliştiren Studio 397 kısa bir açıklama yaparak olaylar hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Açıklamada, "Sanal Le Mans 24 Saat'in üçüncü versiyonu sırasında, iki büyük sunucu sorunu iki kırmızı bayrağa neden oldu."
"Bu durum, sunucuya bağlanan katılımcıların IP adreslerinin kasıtsız olarak paylaşılmasından kaynaklanan bir güvenlik açığının neden olduğu küresel bağlantı sorunlarıyla ilgiliydi."
"Dünya çapında 164 farklı simülatörde bulunan 180 katılımcı vardı. Bu durumdan etkilenen bireysel sürücülerin veya takımların hayal kırıklıklarını anlıyoruz."
"Olayın ardından büyük bir soruşturma başlatılacaktır. Bulguları zamanı geldiğinde paylaşacağız." denildi.
Yarışın özeti:
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