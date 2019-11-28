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Malezya GP
01 Kas
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03 Kas
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R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
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17 Kas
Etkinlik Bitti
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WRC
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Katalonya Rallisi
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R
WRC
Avustralya Rallisi
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17 Kas
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World SUPERBIKE
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World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
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13 Eki
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R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
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Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
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18 Oca
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55 gün
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Motorsport.com basın bültenleri

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F1 Racing Türkiye duyurusu
GENEL / Motorsport.com haberler

F1 Racing Türkiye duyurusu

2018 Nisan ayında büyük çabalarla yeniden ülkemize getirdiğimiz F1 Racing Dergisi, grubumuzun FOM ile İngiltere dışındaki pazarlarda lisans yenilememe kararı alması üzerine, 2019 Eylül sayısı ile birlikte Türkiye'deki yayın hayatına son vermiştir.

Motorsport Stats, FIA'nın resmi tedarikçisi oldu
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Stats, FIA'nın resmi tedarikçisi oldu

Uluslararası Motor Sporları Federasyonu'nun internet sitesi FIA.com, bugün itibariyle Motorsport Network bünyesinde yer alan Motorsport Stats'in istatistiklerini ve seans sonuçlarını kullanmaya başlayacak.

Motorsport.com'un yeni mobil uygulaması yayında!
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport.com'un yeni mobil uygulaması yayında!

En hızlı yarış haberleri artık mobil cihazınızda. Tamamen yenilenmiş Motorsport.com uygulaması iOS ve Android marketlerde yayınlandı!

Motorsport.com yeni sayfa yapısına geçiş yaptı
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport.com yeni sayfa yapısına geçiş yaptı

Motorsport.com geliştiricileri, bir süredir yeni sayfa yapısı üzerinde çalışıyordu. Peki yeni görüntü yapısı ile neler değişti?

Motorsport Network, yeni ortaklıkla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki varlığını genişletti
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, yeni ortaklıkla Orta Doğu ve Kuzey Afrika'daki varlığını genişletti

Londra, İngiltere - 27 Haziran 2019: Otomobil ve motor sporları tutkunları için küresel bir dijital platform olan Motorsport Network, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgeleri için Triangle Media ile kurduğu ortaklıkla genişlemeye devam etti.

Motorsport Network, Canossa Events’i bünyesine kattı
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, Canossa Events’i bünyesine kattı

Önde gelen otomobil etkinlikleri ve klasik ralli organizatörü, Motorsport Live’a yeni bir boyut katıyor.

Motorsport.com Polonya edisyonu ile büyümeye devam ediyor
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport.com Polonya edisyonu ile büyümeye devam ediyor

Dünyanın en büyük motor sporları platformu olan Motorsport.com, Polonya edisyonunu 16. dil olarak bünyesine kattı.

Motorsport Network, FIA'nın istatistik partneri oldu!
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network, FIA'nın istatistik partneri oldu!

Motorsport Network bünyesinde yer alan Motorsport Stats, Uluslararası Otomobil Federasyonu'nun (FIA) internet sitesinde yer alacak yeni istatistik ve yarış sonucu bölümünü hazırlayacak.

Yavor Efremov, Motorsport Grubu CEO'su ve hissedarı oldu
GENEL / Motorsport.com haberler

Yavor Efremov, Motorsport Grubu CEO'su ve hissedarı oldu

Motorsport Network, ilerleyiş sürecinin sıradaki aşaması kapsamında daha önceden Liberty Media adına çalışan Yavor Efremov'u yeni grup CEO'su olarak atadığını duyurdu.

Motorsport Live, Motorsport Vadisi Turu'nu başlatıyor
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Live, Motorsport Vadisi Turu'nu başlatıyor

Taraftarlara, önde gelen Formula 1 takımlarının sahne arkasına benzersiz erişim sağlayan yeni bir girişim.

Motorsport.tv taraftarlar için ücretsiz bir servis başlattı
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport.tv taraftarlar için ücretsiz bir servis başlattı

Yeni ortak video kanalları, motor sporları ve otomotiv televizyonunun yuvasına eklendi.

Codemasters, Motorsport Network ile eSpor ortaklığı anlaşması imzaladı
eSports / Motorsport.com haberler

Codemasters, Motorsport Network ile eSpor ortaklığı anlaşması imzaladı

Dirt Rally 2.0, Motorsport Network ile yapılan ortaklıkla birlikte rekabetçi ortama taşınacak olan ilk yapım olacak.

Dünyanın en büyük sonuç veritabanına sahip Motorsport Stats tanıtıldı
GENEL / Motorsport.com haberler

Dünyanın en büyük sonuç veritabanına sahip Motorsport Stats tanıtıldı

Motorsport Stats Results, fanların sonuçlar ve istatistikler anlamında dünyanın en büyük veritabanına ulaşma fırsatı veriyor.

Formula E patronu Agag, Motorsport Network’ün EV girişimine yatırım yapıyor
GENEL / Motorsport.com haberler

Formula E patronu Agag, Motorsport Network’ün EV girişimine yatırım yapıyor

Elektrikli Formula E yarış serisinin kurucusu, yeni birleştirilmiş EV medya gücünün hissedarı ve başkanı oldu.

Motorsport Images: Kalıcı Bir Miras
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Images: Kalıcı Bir Miras

Bu dört bölümlük belgesel, F1 padokunun derinliklerine kazınmış olan fotoğrafçılar tarafından çekilen bazı ikonik görüntülerin arkasındaki hikayeleri anlatıyor.

Motorsport Network ve Speed Digital, Motorious.com’u hayata geçiriyor
OTOMOBİL / Motorsport.com haberler

Motorsport Network ve Speed Digital, Motorious.com’u hayata geçiriyor

Teknoloji ve medya şirketleri, tahsil edilebilir otomobil pazarı için yeni bir küresel otomotiv platformu oluşturmak amacıyla yeteneklerini birleştiriyor.

Motorsport Live, taraftarları aksiyona daha da yaklaştırıyor
GENEL / Motorsport.com haberler

Motorsport Live, taraftarları aksiyona daha da yaklaştırıyor

Motor sporları takipçilerine yarış biletlerinden seyahate, misafirperverlikten tribünlere, taraftar kasabalarından konaklamaya kadar çok kapsamlı özel bir hizmet sunuyoruz.

Motorsport Heroes – Beş hikaye, bir dayanıklı ruh
Haber video
Formula 1 / Motorsport.com haberler

Motorsport Heroes – Beş hikaye, bir dayanıklı ruh

Michèle Mouton, Mika Häkkinen, Tom Kristensen ve Felipe Massa Motorsport Heroes filminde birlikte rol alacaklar.

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