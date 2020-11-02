Motorsport.com eTeam VLN'den galibiyetle dönüyor!

Nürburgring Nordschleife pistinde gerçekleştirilen Nürburgring Endurance Championship'in 4 saatlik son yarışına 4 takımla katılan ekibimiz, zorlu geçen yarışı deneyim kazanarak tamamladı.

Murat Utku Şener ve Taha Bozgan'dan oluşan GT3 takımımız, GT3 ekipleri arasında 2. odadan mücadeleye dahil oldu. 4 saatlik mücadeleye BMW Z4 GT3 ile 4300 SOF'un olduğu klasmanda sıralama turlarında 2. sırayı elde eden ekip, yarışta izledikleri başarılı strateji ile zafere ulaşmayı başardı.

Yarıştan sonra açıklamalarda bulunan Murat Utku Şener, az hata yapmanın kendilerini zafere taşıdığını belirtti.

"4 saatlik bir yarış da olsa strateji açısından oldukça zorlayıcıydı."

"Tüm rakiplerin birbirinden farklı strateji izlemesi ve tur bindirmeler esnasında yaşanan karışıklıktan dolayı günün sonunda kimin nerede olacağını kestirmek zordu."

"Böylesine zorlu bir mücadelede sıralamalarda ikinci sırayı alıp yarışta da neredeyse hiç hata yapmadan sürerek zafere ulaştık."

"Nordschleife'da kazanabilmek için olabildiğince az hata yapmak gerekiyordu ve biz de bunu başararak yarışı kazandık."

TCR ekipleri arasında en üst odada mücadele eden Emir Aşarı ve Taha Küçükkut çifti, sıralama turlarında 3. sırayı almayı başardı. Yarış içerisinde 2. sıraya çıkmayı başaran ekip, yanlış stratejinin kurbanı oldu ve damalı bayrağı 4. sırada gördü.

Motorsport.com eTeam kaptanı Taha Küçükkut, 1 turluk yakıt hesabından dolayı tam güçte gidemediklerini ve bundan dolayı pozisyon kaybettiklerini belirtti.

"4 saatlik mücadele içerisindeyken 1 stintimizi 1 tur eksik atmak zorunda kaldık. Bundan dolayı son stinte çıkarken 1 turluk eksik yakıtımız vardı ve stint boyunca hem rakiplerle mücadele edip hem de yakıtımızı yarışı tamamlayabilecek şekilde yetiştirmeye çalıştık."

Mazda MX5 mücadelesine 2 ekip çıkaran Motorsport.com eTeam, MX5 Black aracında Emir Tanyol Kar - Ömer Akan ikilisiyle en üst odada, MX5 Yellow aracında Emre Yıldırım - Furkan Özer ile üçüncü odadan yarışa katıldı.

Yarışa 2. sıradan başlayan MX5 Black çifti, henüz 2. turda pozisyon için savaştığı rakibinin temasıyla hasar aldı ve gerilere düşerek yarışı 7. sırada tamamlayabildi.

MX5 Yellow ise pole pozisyonunda kalktığı yarışta 1 tur geride kalan GT3'ün kendilerine çarpmasıyla fazladan bir pit yapıp yarışı 10. sırada tamamladı.