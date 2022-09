Motorsport Games, sanatçı Frankie Zombie ile ortaklık kurduğunu açıkladı

Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games, bugün itibariyle sanatçı Frankie Zombie ile kurulan ortaklığı resmi olarak duyurdu.

Live Fast Motorsports ile işbirliği içinde gerçekleştirilen ortaklık kapsamında bir dizi yardım etkinliği ve No. 78 Ford Mustang stock aracı için özel bir renk düzeni bizleri bekliyor.

Frankie Zombie tasarımı özel renk düzeni, 23 Ekim'de Homestead-Miami Speedway'de yapılacak NASCAR Cup Dixie Vodka 400 mücadelesinde BJ McLeod tarafından sergilenecek ve kullanılacak.

McLeod'un özel renk düzeniyle yarışmasından daha da önce taraftarlar, NASCAR 21: Ignition Victory Edition, 2022 Throwback Pack DLC, Season Pass 2 ve Season Pass Complete'in bir parçası olarak renk düzenine ulaşabilecekler. Eklentiler, Xbox, PlayStation ve PC için Steam mağazasından indirilebilmekte. Renk düzeni, 6 Ekim'de oyuncuların kullanımına sunulacak.

Motorsport Games and Frankie Zombie announce partnership to expand audience offerings with upcoming artistic and philanthropic activations.