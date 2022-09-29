Motorsport Games, sanatçı Frankie Zombie ile ortaklık kurduğunu açıkladı

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Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games, bugün itibariyle sanatçı Frankie Zombie ile kurulan ortaklığı resmi olarak duyurdu.

Live Fast Motorsports ile işbirliği içinde gerçekleştirilen ortaklık kapsamında bir dizi yardım etkinliği ve No. 78 Ford Mustang stock aracı için özel bir renk düzeni bizleri bekliyor.

Frankie Zombie tasarımı özel renk düzeni, 23 Ekim'de Homestead-Miami Speedway'de yapılacak NASCAR Cup Dixie Vodka 400 mücadelesinde BJ McLeod tarafından sergilenecek ve kullanılacak.

McLeod'un özel renk düzeniyle yarışmasından daha da önce taraftarlar, NASCAR 21: Ignition Victory Edition, 2022 Throwback Pack DLC, Season Pass 2 ve Season Pass Complete'in bir parçası olarak renk düzenine ulaşabilecekler. Eklentiler, Xbox, PlayStation ve PC için Steam mağazasından indirilebilmekte. Renk düzeni, 6 Ekim'de oyuncuların kullanımına sunulacak.

Motorsport Games and Frankie Zombie announce partnership to expand audience offerings with upcoming artistic and philanthropic activations.

Renk düzeninin yanı sıra Zombie, Charlotte Motor Speedway'deki Bank of America ROVAL 400 (8 ve 9 Ekim) ve Homestead-Miami Speedway'deki Dixie Vodka 400 (22 ve 23 Ekim) hafta sonları boyunca bir dizi yüz yüze, canlı boyama etkinliğinde de yer alacak. Etkinliklerde, Zombie tarafından özel olarak tasarlanmış kaplamalara sahip iki araba kaputu daha hayır amaçlı olarak çekilişle satılacak ve elde edilen gelir Speedway Children's Charity ve NASCAR topluluklarında en çok ihtiyacı olan çocukların yaşamlarını Speediatrics Children's Fund ve Betty Jane France Humanitarian Award aracılığıyla iyileştirmek için çalışan önde gelen bir hayır kurumu olan NASCAR Foundation'a aktarılacak.

Motorsport Games NASCAR marka müdürü Jay Pennell, "Frankie Zombie ile ortaklık kurmaktan ötürü heyecanlıyız, nitekim ortaklık sayesinde hayırseverlik çabalarımızı ileriye taşıyacak, sanat camiasına saygı gösterecek ve topluluğumuzun sporla etkileşime girmesi için yeni bir yol sağlayacağız.

"Motorsport Games olarak izleyicilere yeni bir şeyler sunmak ve etkinliklerimizi genişletmek için yeni yaklaşımlar benimsemek bizim önceliğimiz. Frankie'nin çapraz çekicilik yoluyla taraftarları bir araya getirmeye yardımcı olacak mükemmel bir kişi olduğunu düşünüyoruz. Kendisi türünün tek örneği diyebileceğimiz bir sanatçı ve bu yeni girişimin sadece Motorsport Games ekosistemine yeni bir topluluk kazandırmakla kalmayacağın, aynı zamanda yüz yüze etkinliklerimiz ve oyunlarımız için de benzersiz unsurlar sunacağını umuyoruz." dedi.

Frankie Zombie ise şunları söyledi: "Bir NASCAR aracını bir sanat eserine dönüştürmek normalde göreceğiniz ya da bekleyeceğiniz bir şey değil. Hayatım boyunca yarışları izlemiş biri olarak tasarımımı 400 turluk bir yarışta izlemek için sabırsızlanıyorum."

"Motorsport Games ve Live Fast Motorsports ile işbirliği yaparak bu renk düzenini hayata geçirmekten ve tüm taraftarların sanata karşı yeni bir bakış açısı kazanmalarına yardımcı olmaktan heyecan duyuyorum. Herkesi canlı boyama etkinliklerine gelmeye ve hayırseverlik için harika girişimlerin bir parçası olmaya davet ediyorum." dedi.