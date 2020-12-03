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eSpor / Son dakika

Honda e-GP'de Şampiyon Ulaş Özyıldırım oldu

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Honda e-GP'de Şampiyon Ulaş Özyıldırım oldu
Ekleyen:
, Editör

Honda Türkiye'nin katkılarıyla düzenlenen ve Motorsport.com Gaming Studio'da yayınları gerçekleştirilen büyük ödüllü Honda e-GP turnuvası, dün gece yapılan son yarış ile tamamlandı.

600'e yakın kişinin katıldığı elemeler sonrasında en hızlı 20 ismin katıldığı 4 yarışlık turnuva dün gece yapılan Japonya yarışı ile tamamlandı.

Büyük heyecana sahne olan yarışa Şampiyonluk şansı hala devam eden 7 pilot kıyasıya bir mücadeleye girdi.

Son yarışa Şampiyona lideri olarak gelen 15 yaşındaki genç sürücü Ulaş Özyıldırım yarış boyunca harika bir konsantrasyon ile finiş çizgisini ilk sırada geçmeyi başardı ve Honda e-GP'nin Şampiyonu oldu.

Yarış boyunca büyük mücadele yaşadığı ve şampiyonluktaki en yakın rakibi Hakan Ottaş ise yarış içinde yaşadığı şanssızlıklar nedeniyle şampiyonayı 3. sırada tamamlayabildi. Son yarışlardaki performansıyla öne çıkan Rıdvan İpekçioğlu ise aldığı puanlarla şampiyonayı 2. sırada tamamlamayı başardı.

Bu sonuçlarla birlikte Ulaş Özyıldırım, Honda Türkiye sponsorluğundaki turnuvanın büyük ödülü olan 17.000 TL değerindeki profesyonel Sparco yarış setinin sahibi oldu.

Turnuvanın tüm yarışlarına Honda Türkiye Youtube kanalından ulaşabilirsiniz.

Son yarışın ardından puan durumu:

SIRA ADI SOYADI 1. YARIŞ 2. YARIŞ 3. YARIŞ 4.YARIŞ PUAN
1 ULAŞ ÖZYILDIRIM 5 10 10 10 35
2 RIDVAN İPEKÇİOĞLU 7 6 6 9 28
3 HAKAN OTTAŞ 9 9 3 6 27
4 CAN AKINCI 0 8 9 8 25
5 UMUT KOCAYİĞİT 8 0 8 7 23
6 BERKAY OĞUZ 6 4 7 4 21
7 ANIL TÜKEN 10 7 1 0 18
8 M.ÖZGÜR BAYRAK 2 5 5 3 15
9 KAĞAN SÜLEYMANOĞLU 0 2 4 0 6
10 RIDVAN KURTCEPHE 3 0 2 0 5
11 TEOMAN SEVER 0 0 0 5 5
12 ARDA BÜYÜKBERKER 4 0 0 0 4
13 SEMİH ÇELİK 0 3 0 0 3
14 ALTAY ŞENTÜRK 1 1 0 1 3
15 KUZEY ÇIKRIKÇI 0 0 0 2 2
16 MERT KOPTAGET 0 0 0 0 0
17 YİĞİTHAN KAPAN 0 0 0 0 0
18 SALİH EREN KÖROĞLU 0 0 0 0 0
19 SELİM ARKIN 0 0 0 0 0
20 ALPEREN YILDIZ 0 0 0 0 0
Honda e-GP'de final akşamı, son yarış 21:00'da

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Efe Kahya

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