2023 Sanal Le Mans 24 Saat Rehberi

Haberi dinle

Motorsport Games ortaklığıyla düzenlenen Sanal Le Mans 24 Saat, bu 91'incisi gerçekleştirilecek olan Le Mans 24 Saat öncesi, motor sporları severlere farklı bir deneyim yaşatmak için hazırlanıyor. 180 sürücü ve 39 aracı tek yarışta buluşturan 5 ayaklık serinin final yarışı heyecanını, evinizin konforunda doyasıya yaşamanız için gereken tüm bilgileri sizler için derledik.

Sanal Le Mans 24 Saat Nedir?

Dünya Dayanıklılık Serisi'nin heyecanını sanal ortama taşıyan bu etkinlik Sakhir, Monza, Spa-Francorchamps, Sebring ve Circuit de la Sarthe pistleri olmak üzere beş farklı ayaktan oluşmaktadır. İlk ayak dört saatlik bir yarış olup, onu iki 6 saatlik ve bir 8 saatlik yarış takip etmektedir. Bu hafta sonu gerçekleştirilecek, serinin son ayağı olan Le Mans yarışı ise 24 saatlik bir yarış olacak. Ekipler, %50'si son ayaktaki yarışın sonucuna göre dağıtılacak olan 250,000 dolarlık büyük ödül için pistte kozlarını paylaşacak.

Son ayak hangi pistte düzenlenecek? Pistin özellikleri neler?

Serinin son ayağı olan Sanal Le Mans 24 Saat, Circuit de la Sarthe pistinde düzenlenecek. Pist, 13.626 km uzunluğunda olup 38 virajdan oluşmaktadır. Pistin popüler bölümleri isimlerini, ikonik araçların marka ve model isimlerinden ve pistteki bazı ilginç faktörlerden almıştır. lndianapolis pistin en hızlı, Arnage ise pistin en yavaş bölümüdür.

Kaç klasman var ve bu klasmanlardaki araçları birbirinden nasıl ayırt edebiliriz?

Sanal Le Mans 24 Saat'te LMP ve GTE olmak üzere iki klasman bulunuyor. LMP araçlarını mavi, GTE araçlarını ise yeşil araç numaralarından ayırt edebilirsiniz.

Le Mans Virtual Series Bahrain - Floyd Vanwall-Burst and Red Bull Racing victorious

Hangi takımları gridde göreceğiz? Bu takımların öne çıkan sürücüleri kimler?

LMP Klasmanı Takımları (Takım Adı - Araç - Araç No - Sürücüler):

Team Redline - Oreca 07 LMP2 - 1 - Max Verstappen (PRO), Luke Browning (PRO), Jeffrey Rietveld, Diogo Pinto

Team Redline - Oreca 07 LMP2 - 2 - Felipe Drugovich (PRO), Felix Rosenqvist (PRO), Luke Bennett, Chris Lulham

Floyd Vanwall-Burst - Oreca 07 LMP2 - 4 - Franco Colapinto (PRO), Bent Viscaal (PRO), Jesper N. Pedersen, Jernej Simončič

Williams Esports - Oreca 07 LMP2 - 5 - William Tregurtha (PRO), Tommaso Mosca (PRO), Jack Keithley, Petar Brljak

R8G ESPORTS - Oreca 07 LMP2 - 8 - Mathias Beche (PRO), Arthur Rougier (PRO), Jiri Toman, Marcell Csincsik

Pescarolo Esport Monaco - Oreca 07 LMP2 - 16 - Romain Boeckler (PRO), Thomas Imbourg (PRO), Darius Andrei, Robert Paun

R8G ESPORTS - Oreca 07 LMP2 - 18 - Romain Grosjean (PRO), Mathis Poulet (PRO), Martin Hemmingsen, Ulas Ozyildirim

Porsche Coanda - Oreca 07 LMP2 - 20 - Ayhancan Güven (PRO), Laurin Heinrich (PRO), Mitchell deJong, Joshua Rogers

SEM9.Axle - Oreca 07 LMP2 - 21 - Alister Yoong (PRO), Arjun Maini (PRO), Naquib Azlan, Muhammad Aleef

Rocket Simsport - Oreca 07 LMP2 - 22 - Angus Fender (PRO), Rodrigo Pflucker (PRO), Mika Hakimi, Borja Millan

Porsche Coanda - Oreca 07 LMP2 - 23 - Bastian Buus (PRO), Morris Schuring (PRO), Mack Bakkum, Dayne Warren

Le Mans Virtual Cup - Oreca 07 LMP2 - 24 - Andy Priaulx (PRO), Sebastian Priaulx (PRO), Shaun Arnold, Zoltán Várkonyi

YAS HEAT VELOCE - Oreca 07 LMP2 - 28 - Sandy Mitchell (PRO), Elias Seppanen (PRO), Marko Pejic, Isaac Gillissen

Mexico Racing Team - Oreca 07 LMP2 - 29 - Luis Díaz (PRO), Ricardo Sánchez (PRO), Alberto Gironella, Adolfo Pérez

Alpine Esports - Oreca 07 LMP2 - 36 - Sacha Lehmann (PRO), Leo Boulay (PRO), Collin Spork, Tom Lartilleux

Alpine Esports - Oreca 07 LMP2 - 37 - Victor Martins (PRO), Oliver Caldwell (PRO), Rory MacDuff, Patrik Sipos

Graff by ATRS eSports - Oreca 07 LMP2 - 39 - Vincent Capillaire (PRO), Georgios Karakoulas (PRO), Markus Søholm, Lyubov Ozeretskovskaya

ARC Bratislava - Oreca 07 LMP2 - 44 - Matej Homola (PRO), Tomas Enge (PRO), Andrej Marecak, Erik Vizi

AMG Team Williams Esports - Oreca 07 LMP2 - 53 - Sami-Matti Trogen (PRO), Agustin Canapino (PRO), Jakub Brzezinski, Nikoden Wisniewski

Brabham Esports - Oreca 07 LMP2 - 62 - Gordon Mutch (PRO), William Dendy (PRO), Arne Schoonvliet, Jan von der Heyde

AMG Team Petronas Esports - Oreca 07 LMP2 - 63 - James Baldwin (PRO), Daniel Juncadella (PRO), Graham Carroll, Bono Huis

Panis Racing Team - Oreca 07 LMP2 - 65 - Job van Uitert (PRO), Pierre-Louis Chovet (PRO), Thibault Cazaubon, Florian Lebigre

GR eSports - Oreca 07 LMP2 - 86 - Gus Bowers (PRO), Mohan Ritson (PRO), Daniel Brewer, Jannick Bock

Peugeot Esports - Oreca 07 LMP2 - 93 - Gustavo Menezes (PRO), Malthe Jakobsen (PRO), Valentin Mandernach, Maxime Brient

Arnage Competition - Oreca 07 LMP2 - 100 - Yifei Ye (PRO), Emilien Carde (PRO), Jimmy Antunes, Adam Pinczes

GR eSports - Oreca 07 LMP2 - 101 - Andre Castro (PRO), Alexandru Cascatau (PRO), Adam Maguire, Liam de Waal

Nextview Vanwall-Burst - Oreca 07 LMP2 - 444 - Josh Skelton (PRO), Jonny Edgar (PRO), Michi Hoyer, Dawid Mroczek

Team Fordzilla - Oreca 07 LMP2 - 966 - Ramon Piñeiro (PRO), Georgi Dimitrov (PRO), Gianmarco Fiduci, Alessandro Ottaviani

GTE Klasmanı Takımları (Takım Adı - Araç - Araç No - Sürücüler):

MAHLE Racing Team - BMW M8 GTE - 10 - Beitske Visser (PRO), Jimmy Broadbent (PRO), Michele D'Alessandro, Muhammed Patel

Project 1 by Dörr Esports - Porsche 911 RSR GTE - 11 - Marc Gassner (PRO), Norbert Kiss (PRO), Moritz Löhner, Leonard Krippner

Inspeed Racing - Porsche 911 RSR GTE - 5 - Wenlong Lu (PRO), Rafael Lobato (PRO), Xiayufei Li, Yanzhe Li

SIM Maranello - Ferrari 488 GTE - 26 - Kikko Galbiati (PRO), Lorenzo Patrese (PRO), Christian Malghera, Andrea Terzi

SF Velas Esports Team - Ferrari 488 GTE - 51 - Oliver Bearman (PRO), David Perel (PRO), Kasper Stoltze, Christian Michel

Satellite Racing - Aston Martin Vantage GTE - 64 - David Pittard (PRO), Nello Pastorino, Jimi Nisula, Henri Sinik

SIMMSA Esports - Ferrari 488 GTE - 66 - Ramez Azzam (PRO), Gustas Grinbergas (PRO), Sebastian Wunsch, Patrick Schindler

BMW Team Redline - BMW M8 GTE - 71 - Rudy van Buren (PRO), Lorenzo Colombo (PRO), Kevin Siggy, Enzo Bonito

Proton Coanda Esports - Porsche 911 RSR GTE - 77 - Loek Hartog (PRO), Jeferson Giassi (PRO), Charlie Collins, Paschalis Gkergkis

Proton Coanda Esports - Porsche 911 RSR GTE - 88 - Raoul Hyman (PRO), Alexander Tauscher (PRO), Bryn Collins, Kevin van Dooren

BMW Team BS+COMPETITION - BMW M8 GTE - 89 - Bruno Spengler (PRO), Phillippe Denes (PRO), Alen Terzic, Ibraheem Khan

Prodrive FYRA Esport - Aston Martin Vantage GTE - 95 - Lasse Sørensen (PRO), Andreas Jochimsen (PRO), Caique Oliveira, Lasse Bak

Oracle Red Bull Racing - Porsche 911 RSR GTE - 99 - Casper Stevenson (PRO), Jaden Conwright (PRO), Dennis Jordan, Yuri Kasdorp

P1 Esport - Porsche 911 RSR GTE - 111 - Frederik Schandorff (PRO), Oliver Rasmussen (PRO), Turkka Häkkinen, Rasmus Busk

D'station Racing - Aston Martin Vantage GTE - 777 - Charlie Fagg (PRO), Henrique Chaves (PRO), Remi Delorme, Marc Veit

R8G ESPORTS - Ferrari 488 GTE - 888 - Alexander Smolyar (PRO), Scott Andrews (PRO), Timotej Andonovski, Erhan Jajovski

LOR JMX Phantom - Aston Martin Vantage GTE - 889 - Presley Martono (PRO), Thanathip Tanalapanan (PRO), Andika Rama Maulana, Fadhli Rachmat

Son ayak öncesi genel klasmanı kimler önde götürüyor?

LMP klasmanında ilk üç şu şekilde:

#1 Team Redline #4 Floyd Vanwall-Burst #20 Porsche Coanda Esports Racing Team

GTE klasmanında ilk üç şu şekilde:

#71 BMW Team Redline #99 Oracle Red Bull Racing #51 SF Esports Team

Yarış ne zaman ve nerelerden takip edilebilecek?

Sanal Le Mans 24 Saat yarışının tamamı, 14 Ocak Cumartesi ve 15 Ocak Pazar günleri Motorsport.tv ve web sitemizden ücretsiz olarak canlı izlenebilecek. Sıralama turları 13 Ocak Cuma TSİ 21.00'da gerçekleşirken, yarış 14 Ocak Cumartesi TSi 15:15'te başlayacak. Keyifli seyirler!

2-1-1024x576