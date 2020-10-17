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TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund X: Monza / Yarış raporu

TDPŞ Monza: Dijital Pist Şampiyonası Şampiyonu Özcan Yılmaz!

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TDPŞ Monza: Dijital Pist Şampiyonası Şampiyonu Özcan Yılmaz!

TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Monza pistinde gerçekleştirilen 10. ayak yarışları tamamlandı.

Şampiyonanın son ayağında Monza'daki ilk yarışı Batuhan Bilgin kazanırken, ikinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün oldu. İki yarışı da puan potasında bitirmeyi başaran Özcan Yılmaz şampiyonluğa ulaştı.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 10. ve son ayağında Gran Turismo Red Bull X2014 Standard Gr.X araçlar kullanıldı.

İlk yarış sonunda şampiyon Özcan Yılmaz!

Monza'daki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Huzeyfe Çelik, 1:19,185 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Özcan Yılmaz ve Murat Tüter yer aldı.

Monza'da ilk yarışın startıyla birlikte birinci virajda ortalık karıştı! Lider grubun birbirine temas etmesiyle birlikte sıralama tamamen değişti. Bu olayla birlikte Batuhan Bilgin kargaşadan sağ salim çıkıp liderliği almayı başardı. Huzeyfe gerilere düşerken, ilk viraja kadar bir bölümde liderliğe yükselmeyi başaran Özcan Yılmaz 5. sıraya düştü. 

Mücadelenin ilerleyen bölümlerinde ise bütün pilotlar çift pit stop stratejisini tercih ettiler. En büyük olayın yarış startında yaşanmasıyla birlikte de pilotlar birbirinden koptular ve yarış sonuna kadar daha fazla olay yaşanmadı. Batuhan Bilgin ilk yarışı kazanmayı başarırken, buraya şampiyona lideri olarak gelen Özcan Yılmaz yarışı ikinci sırada tamamlayarak şampiyon olmayı başardı! Podyumuysa Huzeyfe Çelik tamamladı. 

Turnuvanın son zaferi Aytaç Gördös'ün

Monza'nın ve sezonun son yarışı ise ters grid/hareketli start şeklinde yapıldı. Bir önceki yarışta önde yer alan pilotlar bu sefer gerilerden start aldılar. 16 turluk son mücadelede tıpkı ilk yarışta olduğu gibi çift pit stop tercih edildi. İlk yarışa nazaran daha sakin geçen mücadelede şampiyona ikincisi Aytaç Gördös yarışı kazanırken, Ali Dinç ikinci, Murat Tüter ise üçüncü oldu. 

 

Bu sonuçlarla birlikte Özcan Yılmaz, TOSFED'in düzenlemiş olduğu Türkiye Dijital Pist Şampiyonasının ilk şampiyonu olmayı başardı. Motorsport Türkiye ekibi olarak başta şampiyon Özcan Yılmaz olmak üzere bütün katılımcı pilotları tebrik ederiz!

 

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Seri TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund X: Monza

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