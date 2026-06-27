2026 Avusturya GP sıralama: Russell pole'de, Ferrari 2-3, Verstappen kaza yaptı
2026 Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü George Russell oldu. Max Verstappen son saniyelerde kaza yaptı.
Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın olurken, onu Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton takip etti.
Avusturya Grand Prix'si 28 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da koşulacak.
Q1: Antonelli lider, Norris takipte
Spielberg'de sıralama turları oldukça sıcak ve güneşli koşullarda başladı. 18 dakikalık Q1 seansı için piste ilk Esteban Ocon çıktı. Onun hemen ardından Cadillac pilotları da pitten ayrıldı.
Tüm pilotların tur zamanı elde etmesinin ardından zirveye 1:07.083 ile Kimi Antonelli yerleşti. Lando Norris 0.176 geride ikinci sırada yer aldı.
İkinci denemelerde Antonelli'nin ilk turunu geçebilen olmadı ve Mercedes pilotu Q1'i zirvede tamamladı. Lando Norris ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu.
İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Williams, Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.
Q1 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|5
|
1'07.083
|S
|232.154
|2
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|3
|
+0.176
1'07.259
|0.176
|S
|231.546
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.207
1'07.290
|0.031
|S
|231.440
|4
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.302
1'07.385
|0.095
|S
|231.113
|5
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|9
|
+0.315
1'07.398
|0.013
|S
|231.069
|6
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|3
|
+0.324
1'07.407
|0.009
|S
|231.038
|7
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.325
1'07.408
|0.001
|S
|231.034
|8
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|5
|
+0.404
1'07.487
|0.079
|S
|230.764
|9
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|3
|
+0.460
1'07.543
|0.056
|S
|230.573
|10
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|6
|
+0.466
1'07.549
|0.006
|S
|230.552
|11
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.811
1'07.894
|0.345
|S
|229.381
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|6
|
+0.952
1'08.035
|0.141
|S
|228.905
|13
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|6
|
+0.955
1'08.038
|0.003
|S
|228.895
|14
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|6
|
+0.978
1'08.061
|0.023
|S
|228.818
|15
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|9
|
+0.983
1'08.066
|0.005
|S
|228.801
|16
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|9
|
+1.148
1'08.231
|0.165
|S
|228.248
|17
|C. Sainz Jr. Williams
|55
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.169
1'08.252
|0.021
|S
|228.177
|18
|A. Albon Williams
|23
|Williams
|Mercedes
|9
|
+1.426
1'08.509
|0.257
|S
|227.321
|19
|S. Perez Cadillac-Ferrari
|11
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.862
1'08.945
|0.436
|S
|225.884
|20
|V. Bottas Cadillac-Ferrari
|77
|Cadillac
|Ferrari
|9
|
+1.947
1'09.030
|0.085
|S
|225.606
|21
|F. Alonso Aston Martin Racing
|14
|Aston Martin
|Honda
|9
|
+2.859
1'09.942
|0.912
|S
|222.664
|22
|L. Stroll Aston Martin Racing
|18
|Aston Martin
|Honda
|8
|
+3.280
1'10.363
|0.421
|S
|221.332
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Q2: Antonelli yine zirvede, Verstappen elenmekten son anda kurtuldu
Sıralama turlarının ikinci bölümünde liderlik sürekli olarak değişirken, son 5 dakika kala zirveye yine 1:06.763 ile Kimi Antonelli yerleşti.
Pierre Gasly, son virajdan çıkarken bir an için aracın kontrolünü kaybetse de Racing Bulls araçlarının önünde 8. sırayı aldı.
Q2 için damalı bayrak sallandığında Antonelli yine ilk sırada yer alırken, onu Oscar Piastri ve Lando Norris takip etti. George Russell dördüncü, Lewis Hamilton beşinci oldu.
Bu bölümde Alpine, Audi ve Haas pilotları elendi. Max Verstappen 10. olarak elenmekten son anda kurtuldu.
Q2 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|11
|
1'06.763
|S
|233.266
|2
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|8
|
+0.127
1'06.890
|0.127
|S
|232.824
|3
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|9
|
+0.134
1'06.897
|0.007
|S
|232.799
|4
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|14
|
+0.216
1'06.979
|0.082
|S
|232.514
|5
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.231
1'06.994
|0.015
|S
|232.462
|6
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|9
|
+0.267
1'07.030
|0.036
|S
|232.337
|7
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|12
|
+0.323
1'07.086
|0.056
|S
|232.143
|8
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.373
1'07.136
|0.050
|S
|231.970
|9
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|12
|
+0.392
1'07.155
|0.019
|S
|231.905
|10
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|6
|
+0.420
1'07.183
|0.028
|S
|231.808
|11
|P. Gasly Alpine
|10
|Alpine
|Mercedes
|12
|
+0.460
1'07.223
|0.040
|S
|231.670
|12
|G. Bortoleto Audi
|5
|Audi
|Audi
|12
|
+0.530
1'07.293
|0.070
|S
|231.429
|13
|O. Bearman Haas F1 Team
|87
|Haas
|Ferrari
|12
|
+0.760
1'07.523
|0.230
|S
|230.641
|14
|N. Hulkenberg Audi
|27
|Audi
|Audi
|15
|
+0.848
1'07.611
|0.088
|S
|230.341
|15
|E. Ocon Haas F1 Team
|31
|Haas
|Ferrari
|15
|
+1.054
1'07.817
|0.206
|S
|229.641
|16
|F. Colapinto Alpine
|43
|Alpine
|Mercedes
|11
|
+1.408
1'08.171
|0.354
|S
|228.449
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Q3: Verstappen kaza yaptı, Russell zirvede
Yeşil ışıkların yanmasıyla sıralama turlarının son bölümünde pole pozisyonu mücadelesi için heyecan başladı.
İlk birkaç dakika pilotlar garajda kalmayı tercih ederken, sonrasında herkes hızlı tur için piste çıkmaya başladı. Bu gruba önderlik eden Lando Norris oldu.
İlk denemelerin ardından 1:06.414 ile Kimi Antonelli zirveye yerleşirken, onu takım arkadaşı takip etti. Pilotlar arasında zaman turu elde etmeyen tek isim Lewis Hamilton'dı.
Son dakikalarda tek denemesini yapan Lewis Hamilton, Antonelli'yi geçerek pole pozisyonuna yerleşse de takım arkadaşı Charles Leclerc tarafından geçildi.
Mor sektörle gelen Max Verstappen, kaza yaparak bariyerlere çarptı ve Q3 bölümü sonlandığında çift sarı bayraklar çıktı. Ancak tam bu esnada finiş çizgisini geçen George Russell 1:06.113 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Russell'ın durumu hakemler tarafından inceleme altına alındı.
İnceleme sonucunda tablo değişmedi ve George Russell, resmi olarak Avusturya GP sıralama turlarının pole pozisyonu sahibi oldu.
Q3 sonucu
|Sıra
|Pilot
|#
|Şasi
|Motor
|Tur
|Zaman
|Ara
|Lastikler
|km/sa
|1
|G. Russell Mercedes
|63
|Mercedes
|Mercedes
|20
|
1'06.113
|S
|235.560
|2
|C. Leclerc Ferrari
|16
|Ferrari
|Ferrari
|15
|
+0.236
1'06.349
|0.236
|S
|234.722
|3
|L. Hamilton Ferrari
|44
|Ferrari
|Ferrari
|14
|
+0.295
1'06.408
|0.059
|S
|234.513
|4
|A. Antonelli Mercedes
|12
|Mercedes
|Mercedes
|17
|
+0.301
1'06.414
|0.006
|S
|234.492
|5
|M. Verstappen Red Bull Racing
|3
|Red Bull
|Red Bull
|11
|
+0.362
1'06.475
|0.061
|S
|234.277
|6
|L. Norris McLaren
|1
|McLaren
|Mercedes
|15
|
+0.389
1'06.502
|0.027
|S
|234.182
|7
|O. Piastri McLaren
|81
|McLaren
|Mercedes
|14
|
+0.398
1'06.511
|0.009
|S
|234.150
|8
|I. Hadjar Red Bull Racing
|6
|Red Bull
|Red Bull
|18
|
+0.519
1'06.632
|0.121
|S
|233.725
|9
|L. Lawson RB F1 Team
|30
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.842
1'06.955
|0.323
|S
|232.598
|10
|A. Lindblad RB F1 Team
|41
|RB
|Red Bull
|18
|
+0.894
1'07.007
|0.052
|S
|232.417
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