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Sıralama turları raporu
Formula 1 Avusturya GP

2026 Avusturya GP sıralama: Russell pole'de, Ferrari 2-3, Verstappen kaza yaptı

2026 Avusturya Grand Prix'si sıralama turlarında pole pozisyonunu elde eden sürücü George Russell oldu. Max Verstappen son saniyelerde kaza yaptı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
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Avusturya Grand Prix'sinde pole pozisyonu George Russell'ın olurken, onu Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton takip etti. 

Avusturya Grand Prix'si 28 Haziran Pazar günü Türkiye saati ile 16:00'da koşulacak.

Q1: Antonelli lider, Norris takipte

Spielberg'de sıralama turları oldukça sıcak ve güneşli koşullarda başladı. 18 dakikalık Q1 seansı için piste ilk Esteban Ocon çıktı. Onun hemen ardından Cadillac pilotları da pitten ayrıldı. 

Tüm pilotların tur zamanı elde etmesinin ardından zirveye 1:07.083 ile Kimi Antonelli yerleşti. Lando Norris 0.176 geride ikinci sırada yer aldı.

İkinci denemelerde Antonelli'nin ilk turunu geçebilen olmadı ve Mercedes pilotu Q1'i zirvede tamamladı. Lando Norris ikinci, Lewis Hamilton ise üçüncü oldu. 

İlk bölümde elenen isimler sırasıyla Williams, Cadillac ve Aston Martin pilotları oldular.

Q1 sonucu 

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 5

1'07.083

   S 232.154
2 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 3

+0.176

1'07.259

 0.176 S 231.546
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 3

+0.207

1'07.290

 0.031 S 231.440
4 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 6

+0.302

1'07.385

 0.095 S 231.113
5 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 9

+0.315

1'07.398

 0.013 S 231.069
6 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 3

+0.324

1'07.407

 0.009 S 231.038
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 6

+0.325

1'07.408

 0.001 S 231.034
8 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 5

+0.404

1'07.487

 0.079 S 230.764
9 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 3

+0.460

1'07.543

 0.056 S 230.573
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 6

+0.466

1'07.549

 0.006 S 230.552
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 6

+0.811

1'07.894

 0.345 S 229.381
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 6

+0.952

1'08.035

 0.141 S 228.905
13 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 6

+0.955

1'08.038

 0.003 S 228.895
14 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 6

+0.978

1'08.061

 0.023 S 228.818
15 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 9

+0.983

1'08.066

 0.005 S 228.801
16 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 9

+1.148

1'08.231

 0.165 S 228.248
17 Spain C. Sainz Jr. Williams 55 Williams Mercedes 9

+1.169

1'08.252

 0.021 S 228.177
18 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 9

+1.426

1'08.509

 0.257 S 227.321
19 Mexico S. Perez Cadillac-Ferrari 11 Cadillac Ferrari 9

+1.862

1'08.945

 0.436 S 225.884
20 Finland V. Bottas Cadillac-Ferrari 77 Cadillac Ferrari 9

+1.947

1'09.030

 0.085 S 225.606
21 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+2.859

1'09.942

 0.912 S 222.664
22 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 8

+3.280

1'10.363

 0.421 S 221.332
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Q2: Antonelli yine zirvede, Verstappen elenmekten son anda kurtuldu

Sıralama turlarının ikinci bölümünde liderlik sürekli olarak değişirken, son 5 dakika kala zirveye yine 1:06.763 ile Kimi Antonelli yerleşti. 

Pierre Gasly, son virajdan çıkarken bir an için aracın kontrolünü kaybetse de Racing Bulls araçlarının önünde 8. sırayı aldı.

Q2 için damalı bayrak sallandığında Antonelli yine ilk sırada yer alırken, onu Oscar Piastri ve Lando Norris takip etti. George Russell dördüncü, Lewis Hamilton beşinci oldu.

Bu bölümde Alpine, Audi ve Haas pilotları elendi. Max Verstappen 10. olarak elenmekten son anda kurtuldu. 

Q2 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 11

1'06.763

   S 233.266
2 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 8

+0.127

1'06.890

 0.127 S 232.824
3 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 9

+0.134

1'06.897

 0.007 S 232.799
4 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 14

+0.216

1'06.979

 0.082 S 232.514
5 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 9

+0.231

1'06.994

 0.015 S 232.462
6 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 9

+0.267

1'07.030

 0.036 S 232.337
7 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.323

1'07.086

 0.056 S 232.143
8 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 12

+0.373

1'07.136

 0.050 S 231.970
9 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 12

+0.392

1'07.155

 0.019 S 231.905
10 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 6

+0.420

1'07.183

 0.028 S 231.808
11 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 12

+0.460

1'07.223

 0.040 S 231.670
12 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 12

+0.530

1'07.293

 0.070 S 231.429
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 Team 87 Haas Ferrari 12

+0.760

1'07.523

 0.230 S 230.641
14 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 15

+0.848

1'07.611

 0.088 S 230.341
15 France E. Ocon Haas F1 Team 31 Haas Ferrari 15

+1.054

1'07.817

 0.206 S 229.641
16 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 11

+1.408

1'08.171

 0.354 S 228.449
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Q3: Verstappen kaza yaptı, Russell zirvede

Yeşil ışıkların yanmasıyla sıralama turlarının son bölümünde pole pozisyonu mücadelesi için heyecan başladı. 

İlk birkaç dakika pilotlar garajda kalmayı tercih ederken, sonrasında herkes hızlı tur için piste çıkmaya başladı. Bu gruba önderlik eden Lando Norris oldu.

İlk denemelerin ardından 1:06.414 ile Kimi Antonelli zirveye yerleşirken, onu takım arkadaşı takip etti. Pilotlar arasında zaman turu elde etmeyen tek isim Lewis Hamilton'dı.

Son dakikalarda tek denemesini yapan Lewis Hamilton, Antonelli'yi geçerek pole pozisyonuna yerleşse de takım arkadaşı Charles Leclerc tarafından geçildi. 

Mor sektörle gelen Max Verstappen, kaza yaparak bariyerlere çarptı ve Q3 bölümü sonlandığında çift sarı bayraklar çıktı. Ancak tam bu esnada finiş çizgisini geçen George Russell 1:06.113 ile zaman tablosunun zirvesine yerleşti. Russell'ın durumu hakemler tarafından inceleme altına alındı. 

İnceleme sonucunda tablo değişmedi ve George Russell, resmi olarak Avusturya GP sıralama turlarının pole pozisyonu sahibi oldu.

Q3 sonucu

Tüm istatistikler
 
Sıra Pilot # Şasi Motor Tur Zaman Ara Lastikler km/sa
1 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 20

1'06.113

   S 235.560
2 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 15

+0.236

1'06.349

 0.236 S 234.722
3 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 14

+0.295

1'06.408

 0.059 S 234.513
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 17

+0.301

1'06.414

 0.006 S 234.492
5 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 11

+0.362

1'06.475

 0.061 S 234.277
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 15

+0.389

1'06.502

 0.027 S 234.182
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 14

+0.398

1'06.511

 0.009 S 234.150
8 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 18

+0.519

1'06.632

 0.121 S 233.725
9 New Zealand L. Lawson RB F1 Team 30 RB Red Bull 18

+0.842

1'06.955

 0.323 S 232.598
10 United Kingdom A. Lindblad RB F1 Team 41 RB Red Bull 18

+0.894

1'07.007

 0.052 S 232.417
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