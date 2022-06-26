EA Sport, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı

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EA'in Codemasters'ı devralmasından sonra üretilen 2. oyun olan "F1 22", tüm dünyada 1 Temmuz'da piyasaya çıkacak. F1'in yeni resmi oyunu; Miami pistinin yanı sıra Avustralya ve Abu Dhabi GP pistlerindeki değişiklikleri, F1 Sprint hafta sonu programını ve yeni kurallara göre hazırlanmış araçları içerecek.

Oyun hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de pilotların oyundaki puanlarıydı. EA ve Codemasters, geçtiğimiz yılki oyunda pilotların puanları konusunda oyunculardan eleştiriler almıştı.

Bunun üzerine Codemasters, "artık pilot puanlarının geçmişteki performansları da kapsamayacağını, sadece mevcut form grafiği üzerinden verileceğini" söylemişti.

Ayrıca bu sezonki puanların belirlenmesinde uzmanlardan da yardım alındı. Sky Sport ve F1'de görev alan Anthony Davidson, David Croft, ve Alex Jacques gibi isimler; pilot puanlarının belirlenmesinde Codemasters'a yardımcı oldular.

Pilotların genel puanları; dört alt başlığa ayrılıyor: Tecrübe, yarış becerisi, farkındalık ve hız. Sonrasında pilotların genel puanları belirleniyor.

2021'de şampiyonluk mücadelesi veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, 94 genel puanla bu alanda en yüksek değere sahipler. Nicholas Latifi ile çaylak pilot Guanyu Zhou ise 70 genel puana sahipler ve en düşük genel değer onlarda.

F1 22- Pilot puanları:

Pilot Tecrübe Yarış becerisi Farkındalık Hız Puan Max Verstappen 72 98 79 97 94 Lewis Hamilton 93 96 92 93 94 Charles Leclerc 65 94 91 95 92 Lando Norris 64 94 82 92 90 George Russell 64 90 86 93 90 Fernando Alonso 98 88 78 89 89 Valtteri Bottas 77 84 93 90 88 Sergio Perez 83 89 85 89 88 Carlos Sainz 72 89 89 87 87 Sebastian Vettel 91 87 92 83 85 Pierre Gasly 62 90 79 84 84 Daniel Ricciardo 82 88 93 80 83 Esteban Ocon 63 90 76 82 83 Alexander Albon 59 90 76 81 82 Kevin Magnussen 68 82 84 82 81 Lance Stroll 65 89 76 77 80 Yuki Tsunoda 55 76 74 83 78 Mick Schumacher 56 79 80 79 77 Nicholas Latifi 60 80 76 66 70 Guanyu Zhou 47 80 73 67 70

F1 2022 ekran görüntüsü Fotoğraf: Electronic Arts