EA Sport, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı
Codemasters ve EA, F1 22 oyunundaki pilot puanlarını açıkladı.
EA'in Codemasters'ı devralmasından sonra üretilen 2. oyun olan "F1 22", tüm dünyada 1 Temmuz'da piyasaya çıkacak. F1'in yeni resmi oyunu; Miami pistinin yanı sıra Avustralya ve Abu Dhabi GP pistlerindeki değişiklikleri, F1 Sprint hafta sonu programını ve yeni kurallara göre hazırlanmış araçları içerecek.
Oyun hakkında en çok merak edilen şeylerden biri de pilotların oyundaki puanlarıydı. EA ve Codemasters, geçtiğimiz yılki oyunda pilotların puanları konusunda oyunculardan eleştiriler almıştı.
Bunun üzerine Codemasters, "artık pilot puanlarının geçmişteki performansları da kapsamayacağını, sadece mevcut form grafiği üzerinden verileceğini" söylemişti.
Ayrıca bu sezonki puanların belirlenmesinde uzmanlardan da yardım alındı. Sky Sport ve F1'de görev alan Anthony Davidson, David Croft, ve Alex Jacques gibi isimler; pilot puanlarının belirlenmesinde Codemasters'a yardımcı oldular.
Pilotların genel puanları; dört alt başlığa ayrılıyor: Tecrübe, yarış becerisi, farkındalık ve hız. Sonrasında pilotların genel puanları belirleniyor.
2021'de şampiyonluk mücadelesi veren Max Verstappen ve Lewis Hamilton, 94 genel puanla bu alanda en yüksek değere sahipler. Nicholas Latifi ile çaylak pilot Guanyu Zhou ise 70 genel puana sahipler ve en düşük genel değer onlarda.
F1 22- Pilot puanları:
|Pilot
|Tecrübe
|Yarış becerisi
|Farkındalık
|Hız
|Puan
|Max Verstappen
|72
|98
|79
|97
|94
|Lewis Hamilton
|93
|96
|92
|93
|94
|Charles Leclerc
|65
|94
|91
|95
|92
|Lando Norris
|64
|94
|82
|92
|90
|George Russell
|64
|90
|86
|93
|90
|Fernando Alonso
|98
|88
|78
|89
|89
|Valtteri Bottas
|77
|84
|93
|90
|88
|Sergio Perez
|83
|89
|85
|89
|88
|Carlos Sainz
|72
|89
|89
|87
|87
|Sebastian Vettel
|91
|87
|92
|83
|85
|Pierre Gasly
|62
|90
|79
|84
|84
|Daniel Ricciardo
|82
|88
|93
|80
|83
|Esteban Ocon
|63
|90
|76
|82
|83
|Alexander Albon
|59
|90
|76
|81
|82
|Kevin Magnussen
|68
|82
|84
|82
|81
|Lance Stroll
|65
|89
|76
|77
|80
|Yuki Tsunoda
|55
|76
|74
|83
|78
|Mick Schumacher
|56
|79
|80
|79
|77
|Nicholas Latifi
|60
|80
|76
|66
|70
|Guanyu Zhou
|47
|80
|73
|67
|70
F1 2022 ekran görüntüsü
Fotoğraf: Electronic Arts