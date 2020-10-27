Honda "Hayallerinle Yarış" e-GP'ye büyük ilgi

2014 yılından bu yana düzenlediğimiz dijital yarış turnuvalarına Honda ile bir yenisini daha ekliyoruz. 4 Kasım tarihinde Avusturya GP ile başlayacak mücadele 4 hafta sürecek ve 25 Kasım'da Japonya'nın efsane pisti Suzuka'da son bulacak.

Turnuvanın duyurulması ile birlikte açılan kayıtlar çok büyük bir ilgi olması nedeniyle kısa sürede doldu. 500 katılımcının alınacağı elemeler 28 Ekim tarihinde 3 seans ile başlayacak. 1 Kasım'da tamamlanacak elemelerin ardından turnuvaya katılmaya hak kazanacak 20 en hızlı isim belli olacak.

Honda Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak yarışları Formula 1'in Türkiye'deki sesi Serhan Acar ve Formula 1 eSport'a katılan tek Türk yarışçı olan Cem Bölükbaşı sunacak.

Turnuva ile ilgili tüm detaylara buradan ulaşabilirsiniz.