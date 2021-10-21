F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

Electronic Arts ve Codemasters, Formula 1'in resmi F1 2021 oyunundaki tüm sürücü puanlarını 20 Ekim'deki güncellemeyle birlikte yeniledi. Bu dereceler, hem bir sürücü hem de takım yöneticiliği rollerinin yapıldığı mod için özellikle önem taşıyor.

Oyunda ilk sürücü siz olsanız bile ikinci bir sürücü seçmeniz gerekiyor ve o noktada güç puanlarının önemi artıyor. Çünkü sürücü ne kadar yüksek puana sahipse, oyunda o kadar iyi performans gösteriyor.

Bu değerlendirmeler, 2021 F1 sezonunda ortaya koyulan performanslara dayalı olarak yapılıyor ve bu nedenle düzenli olarak güncelleniyor.

Başlangıçta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in her ikisinin de 95 puanı vardı. Sonrasında Hamilton, Eylül ayındaki güncellemeyle 94 puana düşerken, Verstappen 93 puana düşürüldü.

20 Ekim güncellemesiyle birlikte Hamilton 94 puanda kalmaya devam etti. Ancak Verstappen'in puanı 92'ye kadar indi.

Böylelikle Hamilton, 94 puanla F1 2021'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor.

Yeni güncellemeyle en büyük düşüşü, 92 puandan 89 puana kadar düşen Pierre Gasly yaşadı.

Alonso da bir önceki güncellemede 91 puana sahipken, artık 89 puana sahip.

Rusya'daki iyi yarışın ardından Kimi Raikkonen'in puanı ise 86'dan 87'ye çıktı.

Sürücü puanları:

Sürücü Takım İlk puan 29 Eylül güncellemesi 20 Ekim güncellemesi Lewis Hamilton Mercedes 95 94 94 Max Verstappen Red Bull Racing 95 93 92 Valtteri Bottas Mercedes 92 91 91 Pierre Gasly AlphaTauri 90 92 89 Fernando Alonso Alpine 89 91 89 Lando Norris McLaren 91 89 89 Daniel Ricciardo McLaren 90 89 89 Sebastian Vettel Aston Martin 89 89 89 Charles Leclerc Ferrari 88 88 88 Carlos Sainz Ferrari 87 88 88 Kimi Raikkonen Alfa Romeo 87 86 87 Sergio Perez Red Bull Racing 87 86 86 Esteban Ocon Alpine 86 84 83 Lance Stroll Aston Martin 83 83 83 George Russell Williams 84 82 82 Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 80 80 Mick Schumacher Haas F1 76 79 79 Yuki Tsunoda AlphaTauri 82 78 77 Nicholas Latifi Williams 71 74 73 Nikita Mazepin Haas F1 67 68 67