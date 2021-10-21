F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü
Formula 1'in resmi oyunu F1 2021'de, son güncellemeyle birlikte Max Verstappen'in puanı düşürülürken, Lewis Hamilton oyunun en iyisi olmaya devam ediyor.
Electronic Arts ve Codemasters, Formula 1'in resmi F1 2021 oyunundaki tüm sürücü puanlarını 20 Ekim'deki güncellemeyle birlikte yeniledi. Bu dereceler, hem bir sürücü hem de takım yöneticiliği rollerinin yapıldığı mod için özellikle önem taşıyor.
Oyunda ilk sürücü siz olsanız bile ikinci bir sürücü seçmeniz gerekiyor ve o noktada güç puanlarının önemi artıyor. Çünkü sürücü ne kadar yüksek puana sahipse, oyunda o kadar iyi performans gösteriyor.
Bu değerlendirmeler, 2021 F1 sezonunda ortaya koyulan performanslara dayalı olarak yapılıyor ve bu nedenle düzenli olarak güncelleniyor.
Başlangıçta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in her ikisinin de 95 puanı vardı. Sonrasında Hamilton, Eylül ayındaki güncellemeyle 94 puana düşerken, Verstappen 93 puana düşürüldü.
20 Ekim güncellemesiyle birlikte Hamilton 94 puanda kalmaya devam etti. Ancak Verstappen'in puanı 92'ye kadar indi.
Böylelikle Hamilton, 94 puanla F1 2021'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor.
Yeni güncellemeyle en büyük düşüşü, 92 puandan 89 puana kadar düşen Pierre Gasly yaşadı.
Alonso da bir önceki güncellemede 91 puana sahipken, artık 89 puana sahip.
Rusya'daki iyi yarışın ardından Kimi Raikkonen'in puanı ise 86'dan 87'ye çıktı.
Sürücü puanları:
|Sürücü
|Takım
|İlk puan
|29 Eylül güncellemesi
|20 Ekim güncellemesi
|Lewis Hamilton
|Mercedes
|95
|94
|94
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|95
|93
|92
|Valtteri Bottas
|Mercedes
|92
|91
|91
|Pierre Gasly
|AlphaTauri
|90
|92
|89
|Fernando Alonso
|Alpine
|89
|91
|89
|Lando Norris
|McLaren
|91
|89
|89
|Daniel Ricciardo
|McLaren
|90
|89
|89
|Sebastian Vettel
|Aston Martin
|89
|89
|89
|Charles Leclerc
|Ferrari
|88
|88
|88
|Carlos Sainz
|Ferrari
|87
|88
|88
|Kimi Raikkonen
|Alfa Romeo
|87
|86
|87
|Sergio Perez
|Red Bull Racing
|87
|86
|86
|Esteban Ocon
|Alpine
|86
|84
|83
|Lance Stroll
|Aston Martin
|83
|83
|83
|George Russell
|Williams
|84
|82
|82
|Antonio Giovinazzi
|Alfa Romeo
|79
|80
|80
|Mick Schumacher
|Haas F1
|76
|79
|79
|Yuki Tsunoda
|AlphaTauri
|82
|78
|77
|Nicholas Latifi
|Williams
|71
|74
|73
|Nikita Mazepin
|Haas F1
|67
|68
|67