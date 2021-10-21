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F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1'in resmi oyunu F1 2021'de, son güncellemeyle birlikte Max Verstappen'in puanı düşürülürken, Lewis Hamilton oyunun en iyisi olmaya devam ediyor.

F1 2021, son güncellemeyle Verstappen'in güç puanını düşürdü

Electronic Arts ve Codemasters, Formula 1'in resmi F1 2021 oyunundaki tüm sürücü puanlarını 20 Ekim'deki güncellemeyle birlikte yeniledi. Bu dereceler, hem bir sürücü hem de takım yöneticiliği rollerinin yapıldığı mod için özellikle önem taşıyor.

Oyunda ilk sürücü siz olsanız bile ikinci bir sürücü seçmeniz gerekiyor ve o noktada güç puanlarının önemi artıyor. Çünkü sürücü ne kadar yüksek puana sahipse, oyunda o kadar iyi performans gösteriyor.

Bu değerlendirmeler, 2021 F1 sezonunda ortaya koyulan performanslara dayalı olarak yapılıyor ve bu nedenle düzenli olarak güncelleniyor.

Başlangıçta Lewis Hamilton ve Max Verstappen'in her ikisinin de 95 puanı vardı. Sonrasında Hamilton, Eylül ayındaki güncellemeyle 94 puana düşerken, Verstappen 93 puana düşürüldü.

20 Ekim güncellemesiyle birlikte Hamilton 94 puanda kalmaya devam etti. Ancak Verstappen'in puanı 92'ye kadar indi.

Böylelikle Hamilton, 94 puanla F1 2021'deki en güçlü sürücü olmaya devam ediyor.

Yeni güncellemeyle en büyük düşüşü, 92 puandan 89 puana kadar düşen Pierre Gasly yaşadı.

Alonso da bir önceki güncellemede 91 puana sahipken, artık 89 puana sahip.

Rusya'daki iyi yarışın ardından Kimi Raikkonen'in puanı ise 86'dan 87'ye çıktı.

Sürücü puanları:

Sürücü Takım İlk puan 29 Eylül güncellemesi 20 Ekim güncellemesi
Lewis Hamilton Mercedes 95 94 94
Max Verstappen Red Bull Racing 95 93 92
Valtteri Bottas Mercedes 92 91 91
Pierre Gasly AlphaTauri 90 92 89
Fernando Alonso Alpine 89 91 89
Lando Norris McLaren 91 89 89
Daniel Ricciardo McLaren 90 89 89
Sebastian Vettel Aston Martin 89 89 89
Charles Leclerc Ferrari 88 88 88
Carlos Sainz Ferrari 87 88 88
Kimi Raikkonen Alfa Romeo 87 86 87
Sergio Perez Red Bull Racing 87 86 86
Esteban Ocon Alpine 86 84 83
Lance Stroll Aston Martin 83 83 83
George Russell Williams 84 82 82
Antonio Giovinazzi Alfa Romeo 79 80 80
Mick Schumacher Haas F1 76 79 79
Yuki Tsunoda AlphaTauri 82 78 77
Nicholas Latifi Williams 71 74 73
Nikita Mazepin Haas F1 67 68 67
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