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iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı

Temsilcimiz Ayhancan güven, iRacing Dünya Şampiyonası'nın 2. yarış hafta sonu kapsamında Barcelona'da piste çıktı.

iRacing Dünya Şampiyonası'nda 2. yarış hafta sonu tamamlandı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Sıralama turlarında Team Redline pilotu Pinto pole pozisyonu kazanırken, sporcumuz Ayhancan Güven yarışa 14. sıradan başladı ve sprint yarışı 11. sırada tamamladı.

Pole pozisyon sahibi Pinto 10 turluk kısa yarışı kazanan isim oldu.

18 turluk ana yarışa 11. sırada başlayan Ayhancan, yarışı 9. sırada tamamladı. Bu sonuçların ardından temsilcimiz, şampiyonada 99 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

Genel klasmanda Pinto (112 puan) ve takım arkadaşı Bouteloup (108 puan) ilk iki sırada yer alıyorlar.

Şampiyona’nın 3. ayağı, 5 Mart tarihinde Interlagos pistinde gerçekleşecek

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Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!
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Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!
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