Ayhancan'dan iRacing Dünya Şampiyonası'na harika başlangıç!

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2022 iRacing Dünya Şampiyonası bu hafta sonu Almanya'nın Hockenheimring pistinde start

aldı.

Dünyanın en mücadeleci simülasyonu olarak gösterilen iRacing tarafından, Porsche ve TAG Heuer sponsorluğunda düzenlenen ve her sene dünyadaki en iyi 35 pilotun yarışmaya hak kazandığı şampiyonada, aynı zamanda gerçek pilot olarak mücadele eden tek oyuncu olan Porsche Sürücüsü ve Red Bull sporcusu Ayhancan Güven de Coanda Simsport adına mücadele etti.

Yarış formatı; sıralama turları ardından 9 turluk Sprint yarış ve Sprint yarışı ilk 8 de bitirenlerin ters dizilmesiyle başlayan 18 turluk ana yarış şeklinde gerçekleşti.

Sporcumuz Ayhancan Güven sıralama turlarında 6. sırada yer aldıktan sonra sprint yarışı da 6. bitirerek ana yarışa 3.sıradan başlamaya hak kazandı.

18 turluk ana yarışın startı ile birlikte ilk virajda 2.liğe yükselen Ayhancan, 6. tura kadar takım arkadaşı Jeremy Bouteloup’un arkasında ikinci sıradaki yerini korudu. 3.sıradaki rakibinin atağı sonrası kızışan liderdik mücadelesinden galip ayrılan sporcumuz, yarışın geri kalan turlarında arkasındaki baskıya dayanarak damalı bayrağa ulaşan ilk sürücü oldu.

Ayhancan ilk hafta sonu sonrası 65 puan ile şampiyonada liderliğe yerleşti.

Griddeki tek gerçek sürücü olan Güven aynı zamanda iRacing Dünya Şampiyonasında Max Verstappen’den sonra yarış kazanan ilk gerçek sürücü oldu.

Şampiyonanın ikinci durağı 19 Şubat tarihinde Barcelona olacak.