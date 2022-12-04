Sanal Sebring 500 Mil: Porsche duble yaptı, Ayhancan podyumda!

Haberi dinle

Sanal Le Mans 24 Saat'e bir ay kala düzenlenen Sanal 500 Mil Sebring, takımların değerli puanlar elde edebilmeleri ve ufak bir yarış simülasyonu yapabilmeleri için son şanstı.

Sonuç olarak, birçok takım bir kez daha FIA dereceli profesyonel sürücüleriyle çalışmayı tercih etti; bu da Max Verstappen, Romain Grosjean, Raffaele Marciello ve Beitske Visser gibi isimlerin sanal pistte mücadele edeceği anlamına geliyordu.

Bir gün önceki sıralama turlarında R8G Esports sürücüsü Marcell Csincsik en hızlı zamanı elde etmişti, ancak Csincsik'in Spa-Francorchamps'ta aldığı 10 sıra grid cezası nedeniyle pole pozisyonu Porsche Coanda sürücüsü Joshua Rogers'a gitti.

Yarış başlar başlamaz gaza basan Rogers ve #23 Porsche, istikrarlı bir hız sergilemeyi başararak henüz ilk turlarda farkı açmayı başardı.

Hemen arkada ise işler biraz daha karışıktı; nitekim start esnasında hata yapan Mexico Racing Team sürücüsü Alberto Gironella arkadan Pescarolo Esport Monaco aracına temas etti, o da Rocket Simsport'a çarparak zincirleme bir temasa sebebiyet oldu.

Sonuç olarak MRT ceza aldı, rakipler ise pit ziyareti gerçekleştirmek zorunda kaldılar.

Rocket ekibinin şanssızlıkları burada sona ermedi; takım, birkaç tur sonra ARC Bratislava sürücüsü Erik Vizi tarafından dışarı itilerek zaman kaybetti. Vizi'nin takım arkadaşı ise eski Formula 1 ve IndyCar sürücüsü Tomas Enge idi.

GTE kategorisinde ilk turlar daha sıkıntısız geçti. Pole pozisyonunda sürpriz bir şekilde Christian Malghera'nın hızlı bir turu sayesinde SIM Maranello bulunmaktaydı.

Ferrari merkezli takım ilk turlarda liderliği korudu, ikinci sırada ise kardeş takım SF Velas Squad bulunmaktaydı, fakat strateji hataları nedeniyle takım git gide geri düştü.

Son şampiyon Kevin Siggy ise ilk turda pist dışına çıkarak zaman kaybetti ve geri düştü.

17. turda iki önemli an yaşandı. İlk olarak Floyd Vanwall-Burst takımı adına yarışan Jernej Simončič, Csincsik'i çimlere doğru iterek ceza aldı. Ceza, takımın podyum umutlarına da büyük zarar vermekteydi.

Aynı turda Ferrari GTE sürücüsü Risto Kappet ise spin atan Team Fordzilla LMP sürücüsü Diogo Pinto ile temas etti.

Sadece beş tur sonra ilk büyük pitstoplar gerçekleşti; lider Porsche 22. turun sonunda, #20 Porsche ise bir tur sonra pite geldiler. Verstappen 40 tur kala liderliği devraldığında sadece #1 Team Redline Porsche ile mücadele edebiliyordu.

Ancak Redline'ın ikinci aracı için işler pek de iyi gitmiyordu. #2 ve #8 R8G sürücüleri, Cunningham Virajı'ndan döndüklerinde Adolfo Pérez'in yolda kaldığını gördüler. Araçlar ciddi bir hasar olmadan pite girebildiler, ancak Perez'in düşüncesiz davranışı nedeniyle takımı MRT bir ceza daha aldı.

R8G araçları kazadan kurtulmalarına rağmen şanssızlıklar peşlerini bırakmıyordu. Olaydan birkaç tur sonra Arthur Rougier Gurney Virajı'nda duvara çarparak süspansiyon hasarına yol açtı. Rougier damalı bayrağı ancak 15. sırada görebilecekti.

Karanlık çökerken, Redline ve BS+Competition'ın iki M8 GTE'si lider SIM Maranello 488'i takip ediyordu, Enzo Bonito 20 tur kala Lorenzo Arisi'nin bir saniye gerisindeydi. Autosport Esports Yılın Sürücüsü adayı altı tur sonra liderliğe yükseldi.

LMP'ye dönecek olursak, üçüncü sıradaki Verstappen, Spa'da galibiyete ulaşan James Baldwin tarafından yakalanıyordu. Sadece altı tur kala, Mercedes-AMG sürücüsü temiz bir hamleyle iki kez F1 şampiyonunun önüne geçmeyi başardı.

Yarış sonucu

Olaylı yarışın galibi, hiçbir olaya bulaşmayan #23 Porsche Coanda oldu.

İkinci sırada #20 Porsche yer aldı. Direksiyon başındaki sürücülerden biri de Türkiye'yi birçok seride temsil eden Ayhancan Güven idi.

Ayhancan, James Baldwin'in yanı sıra Max Verstappen'in de önünde yer alarak hatırlanacak bir başarıya imza attı.

GTE de ise galibiyete ulaşan taraf, ilk turda pist dışı ziyareti yapmasına rağmen toparlanan BMW Team Redline oldu.

Le Mans Virtual Series, 500 Miles of Sebring LMP sonuçları

Laurin Heinrich / Joshua Rogers / Mack Bakkum – #23 Porsche Coanda – 134 tur Ayhancan Güven / Tommy Østgaard / Mitchell deJong – #20 Porsche Coanda +2.785 James Baldwin / Bono Huis / Graham Carroll – #63 AMG Team Petronas Esports +27.130 Max Verstappen / Jeffrey Rietveld / Maximilian Benecke – #1 Team Redline +28.947 Sami-Matti Trogen / Jack Keithley / Petar Brljak – #5 Williams Esports +1:18.285

Le Mans Virtual Series, 500 Miles of Sebring GTE sonuçları

Rudy van Buren / Kevin Siggy / Enzo Bonito – #71 BMW Team Redline – BMW M8 – 121 tur Lorenzo Arisi / Christian Malghera / Andrea Terzi – #26 SIM Maranello – Ferrari 488 +3.201 Alen Terzic / Ibraheem Khan / Ferris Stanley – #89 BMW Team BS+Competition – BMW M8 +4.611 Dennis Lind / Yuri Kasdorp / Dennis Jordan – #99 Oracle Red Bull Racing – Porsche 911 RSR +51.458 Marcus Jensen / Turkka Häkkinen/ Rasmus Busk – #111 P1 Esport – Porsche 911 RSR +53.764