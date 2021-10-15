Motorsport Games'in Le Mans Virtual Serisi, 16 Ekim 2021'de ikinci turuna hazırlanıyor

Miami, FL – 14 Ekim, 2021 – Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) heyecan verici ilk raundun ardından, Le Mans Virtual Series'in ikinci ayağı 6 Saat Spa'nın, 16 Ekim 2021'de saat 14:30'da (TSİ) gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumartesi günü gerçekleştirilecek yarışta 38 katılımcı olacak (entry list HERE). Le Mans Virtual Series, dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games ile, dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcıları, organizatörleri ve FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ("FIA WEC") organizatörü olan Automobile Club de l'Ouest (“ACO”) arasındaki ortak bir girişimdir.

Le Mans Virtual Series'in 2021-22 sezonu 5 etaptan oluşacak ve ikinci etap 6 Saat Spa Virtual olacak. Eau Rouge, Raidillon, Stavelot, ve La Source gibi virajlarıyla bilinen, kötü şöhretli 7 kilometrelik Belçika pistinde, 38 adet prototip ve katılımcı sanal olarak yarışacak. Canlı anlatımı FIA WECT'ten Duncan Vincent, Chris McCarthy ve Lewis McGlade ile birlikte yapacak. Yayının nasıl takip edileceğine ve tüm aksiyona ilişkin tüm detaylar aşağıda bulunabilir.

www.lemansvirtual.com

Le Mans Sanal Serisinin 2. etabı, dünya çapında 2,6 milyondan fazla izlenen ve Realteam Hydrogen Redline'ın heyecan verici bir zafer aldığı başarılı bir 1. etabın hemen ardından geliyor. İlk etap olan 4 Saatlik Monza, aksiyon ve kaza doluydu. Monza'nın sadece yarış haftasında resmi kanallarda 2,6 milyondan fazla izlenmesi, oldukça başarılı bir seriye zemin hazırladı. İzleyiciler bu gelecek tur için daha da fazla heyecan ve aksiyon bekleyebilirler! Realteam Hydrogen Redline'ın sürücüleri Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld ve Michal Smidl 1. olurken, GPX Rebellion Esports ve Floyd Bykolles-Burst takımı sırasıyla 2. ve 3. oldu. Porsche Esports Ekibinden Mitchell Dejong, Mack Bakkum ve Martin Kronke, en az 5 farklı üreticinin temsil edildiği bir sınıfta Le Mans Grand Touring Endurance onurlarını aldı. Aksiyon dolu 2. raund öncesinde 25 Eylül yarışlarından hazırlanan videolara buradan göz atın!

Le Mans Virtual Series, Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Louis Deletraz gibi üst düzey gerçek yarış pilotlarını ve dünyanın en iyi simülatör yarışçılarını, 4 ile 24 saat arasında değişkenlik gösteren 5 dayanıklılık yarışında bir araya getiriyor. Bu yılki seri, Ocak 2022'de İngiltere'nin Birmingham kentindeki Autosport International (“ASI”) fuarında canlı gerçekleştirilecek ve televizyondan yayınlanacak olan 24 Hours of Le Mans Virtual ile sona erecek.

Hafta sonunun tüm aksiyonunu canlı ve kesintisiz takip edebileceğiniz yerler:

Cuma, 15 Ekim, 2021: (Bütün saatler Türkiye Saati ile verilmiştir)

20:00 / Canlı sıralama turları ( WEC ve 24 Hours of Le Mans kanallarında olmayacak )

) 20:10 – 20:30 / GTE Sıralama

20:40 – 21:00 / LMP Sıralama

Cumartesi, 16 Ekim, 2021:

11:00 – 13:00 / Isınma

14:30 / Le Mans Virtual Series

15:00 / 6 Hours of Spa - Yarış

Le Mans Virtual Series:

Raund 1: 4 Saatlik Monza, İtalya - 25 Eylül, 2021 - Sadece Online

Raund 2: 6 Saatlik Spa, Belçika - 16 Ekim, 2021 - Sadece Online

Raund 3: 8 Saatlik Nürburgring, Almanya - 13 Kasım, 2021 - Sadece Online

Raund 4: 6 Saatlik Sebring, ABD - 18 Aralık, 2021 - Sadece Online

Raund 5: 24 Saatlik of Le Mans Virtual - 15/16 Ocak, 2022 - ASI, Birmingham, UK.