TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

Şampiyonanın son bölümüne girilmişken Nordschleife'deki ilk yarışı Huzeyfe Çelik kazanırken, ikinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün oldu.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 9. ayağında Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 araçlar kullanıldı.

Pole ve ilk galibiyet Huzeyfe'nin!

Nordschleife'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Huzeyfe Çelik, 8:37,745 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Aytaç Gördös ve Batuhan Bilgin yer aldı.

Yarışın başlamasıyla ilk üç sıradaki pilotlar pozisyonunu korurken, pistin ikinci sektörüne doğru gelirken liderlikte değişim yaşandı. Aytaç Gördös, rakibi Huzeyfe Çelik'e güzel bir atak yaptı ve liderliği almayı başardı. Ancak ilk turun sonunda doğru gelinirken Huzeyfe yerini tekrar geri almayı başardı ve yarış sonuna kadar da bırakmadı. Böylece Nordschleife'deki ilk yarışı kazanmayı başardı. Aytaç Gördös ikinci olurken, Batuhan Bilgin üçüncü oldu ve başladıkları şekilde yarışı tamamlamış oldular.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan * 1 Huzeyfe Çelik 17:18,722 16 ( 15 / 1 / 0 ) 2 Aytaç Gördös 17:19,305 12 ( 12 / 0 / 0 ) 3 Sefa Batuhan Bilgin 17:20,505 10 ( 10 / 0 / 0 ) 4 Özcan Yılmaz 17:25,499 10 ( 8 / 0 / 2 ) 5 Ali Dinç 17:33,884 6 ( 6 / 0 / 0 ) 6 Serkan Çetin 17:35,480 5 ( 5 / 0 / 0 ) 7 Serkan Temizel 17:36,356 4 ( 4 / 0 / 0 ) 8 Turan Sezgin 17:37,747 3 ( 3 / 0 / 0 ) 9 Ege Altınel 17:39,943 2 ( 2 / 0 / 0 ) 10 Oğuzhan Ayhan 17:44,036 1 ( 1 / 0 / 0 ) 11 Murat Tüter 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 12 Vedat Ali Dalokay 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 13 Emre Can Ünal 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 14 Yavuz Murat Efe 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 )

İkinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün!

İlk yarışta kazanan Huzeyfe Çelik, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.

Hareketli start şeklinde başlayan ikinci yarışın başlangıcında büyük bir olay yaşanmadı. Mücadelenin devamında Yeşil Cehennem'de pilotlar zorlu anlar yaşadı. Belirli noktalarda yarış çizgisini kaçırmalarıyla birlikte bariyerlerle temas eden bazı sürücüler vardı ama daha büyük sıkıntı yaşamadan araçlarını piste döndürmeyi başardılar.

Takvimdeki pistlerden hatayı belki de en ağır şekilde ödeten Nordschleife'de son turun son bölümleri bunun en büyük örneklerinden birisine tanık olduk. Son turda, start noktasına gelmeden önceki düzlükte Huzeyfe Çelik ve Batuhan Bilgin yakın bir mücadeleye giriştiler. Sonrasındaysa pilotların arasındaki yakınlık derecesinin artmasıyla temas kaçınılmazdı ve büyük bir kaza yaşandı.

İkilinin temasının ardından önce Huzeyfe Çelik pist dışına savruldu, sonrasındaysa Batuhan Bilgin virajı alamayarak bariyerlere girdi. İkilinin olaylarından fırsat bilip arayı da iyice açmayı başaran Aytaç Gördös, böylece ikinci yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıdı. Huzeyfe Çelik ikinci olarak hafta sonunu karlı biçimde kapatırken, Özcan Yılmaz podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan * 1 Aytaç Gördös 26:11,602 15 ( 15 / 0 / 0 ) 2 Huzeyfe Çelik 26:12,258 12 ( 12 / 0 / 0 ) 3 Özcan Yılmaz 26:13,976 12 ( 10 / 0 / 2 ) 4 Sefa Batuhan Bilgin 26:15,229 8 ( 8 / 0 / 0 ) 5 Ali Dinç 26:22,449 6 ( 6 / 0 / 0 ) 6 Serkan Çetin 26:23,527 5 ( 5 / 0 / 0 ) 7 Oğuzhan Ayhan 26:50,850 4 ( 4 / 0 / 0 ) 8 Ege Altınel 27:01,947 3 ( 3 / 0 / 0 ) 9 Serkan Temizel 27:03,036 2 ( 2 / 0 / 0 ) 10 Turan Sezgin 27:04,588 1 ( 1 / 0 / 0 ) 11 Murat Tüter 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 12 Vedat Ali Dalokay 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 13 Emre Can Ünal 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 ) 14 Yavuz Murat Efe 59:59,999 0 ( 0 / 0 / 0 )

Şampiyonanın 9. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken 198 puanla Aytaç Gördös 2., 171 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonanın 10. ayak ve final yarışları 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de Hız Tapınağı Monza'da gerçekleştirilecek.

Puan durumu: