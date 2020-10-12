Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
Biletler
23 Eki
FP1:
10 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Tayland GP
02 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
18 Eki
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Türkiye Rallisi
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Villicum
09 Eki
Canceled
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Sıradaki Etkinlik
3 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Berlin ePrix VI
13 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
TOSFED Dijital Şampiyonası / TDPŞ Raund IX: Nürburgring / Yarış raporu

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

paylaşım
yorumlar
TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

TOSFED'in düzenlemiş olduğu Dijital Pist Şampiyonası mücadelesinde Nordschleife pistinde gerçekleştirilen 9. ayak yarışları tamamlandı.

Şampiyonanın son bölümüne girilmişken Nordschleife'deki ilk yarışı Huzeyfe Çelik kazanırken, ikinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün oldu.

Motorsport.com'un medya sponsoru olduğu ve Red Bull ana sponsorluğunda gerçekleşen şampiyonanın 9. ayağında Mercedes-Benz SLS AMG Gr.4 araçlar kullanıldı.

Pole ve ilk galibiyet Huzeyfe'nin!

Nordschleife'deki ilk yarış öncesinde gerçekleştirilen sıralamalarda Huzeyfe Çelik, 8:37,745 ile en hızlı isim olarak pole pozisyonunu kazanırken onun hemen arkasında Aytaç Gördös ve Batuhan Bilgin yer aldı.

Yarışın başlamasıyla ilk üç sıradaki pilotlar pozisyonunu korurken, pistin ikinci sektörüne doğru gelirken liderlikte değişim yaşandı. Aytaç Gördös, rakibi Huzeyfe Çelik'e güzel bir atak yaptı ve liderliği almayı başardı. Ancak ilk turun sonunda doğru gelinirken Huzeyfe yerini tekrar geri almayı başardı ve yarış sonuna kadar da bırakmadı. Böylece Nordschleife'deki ilk yarışı kazanmayı başardı. Aytaç Gördös ikinci olurken, Batuhan Bilgin üçüncü oldu ve başladıkları şekilde yarışı tamamlamış oldular.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan *
1 Huzeyfe Çelik 17:18,722 16
( 15 / 1 / 0 )
2 Aytaç Gördös 17:19,305 12
( 12 / 0 / 0 )
3 Sefa Batuhan Bilgin 17:20,505 10
( 10 / 0 / 0 )
4 Özcan Yılmaz 17:25,499 10
( 8 / 0 / 2 )
5 Ali Dinç 17:33,884 6
( 6 / 0 / 0 )
6 Serkan Çetin 17:35,480 5
( 5 / 0 / 0 )
7 Serkan Temizel 17:36,356 4
( 4 / 0 / 0 )
8 Turan Sezgin 17:37,747 3
( 3 / 0 / 0 )
9 Ege Altınel 17:39,943 2
( 2 / 0 / 0 )
10 Oğuzhan Ayhan 17:44,036 1
( 1 / 0 / 0 )
11 Murat Tüter 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
12 Vedat Ali Dalokay 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
13 Emre Can Ünal 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
14 Yavuz Murat Efe 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )

İkinci yarışta zafer Aytaç Gördös'ün!

İlk yarışta kazanan Huzeyfe Çelik, ters grid uygulamasıyla birlikte son sıradan yarışa başlayan isim olurken pole pozisyonundan başlayan isim Oğuzhan Ayhan oldu.

Hareketli start şeklinde başlayan ikinci yarışın başlangıcında büyük bir olay yaşanmadı. Mücadelenin devamında Yeşil Cehennem'de pilotlar zorlu anlar yaşadı. Belirli noktalarda yarış çizgisini kaçırmalarıyla birlikte bariyerlerle temas eden bazı sürücüler vardı ama daha büyük sıkıntı yaşamadan araçlarını piste döndürmeyi başardılar.

Takvimdeki pistlerden hatayı belki de en ağır şekilde ödeten Nordschleife'de son turun son bölümleri bunun en büyük örneklerinden birisine tanık olduk. Son turda, start noktasına gelmeden önceki düzlükte Huzeyfe Çelik ve Batuhan Bilgin yakın bir mücadeleye giriştiler. Sonrasındaysa pilotların arasındaki yakınlık derecesinin artmasıyla temas kaçınılmazdı ve büyük bir kaza yaşandı.

İkilinin temasının ardından önce Huzeyfe Çelik pist dışına savruldu, sonrasındaysa Batuhan Bilgin virajı alamayarak bariyerlere girdi. İkilinin olaylarından fırsat bilip arayı da iyice açmayı başaran Aytaç Gördös, böylece ikinci yarışı kazanmayı başardı ve şampiyonluk umutlarını son yarışa taşıdı. Huzeyfe Çelik ikinci olarak hafta sonunu karlı biçimde kapatırken, Özcan Yılmaz podyumun son basamağına çıkmayı başardı.

Sıra İsim Toplam Zaman Toplam Puan *
1 Aytaç Gördös 26:11,602 15
( 15 / 0 / 0 )
2 Huzeyfe Çelik 26:12,258 12
( 12 / 0 / 0 )
3 Özcan Yılmaz 26:13,976 12
( 10 / 0 / 2 )
4 Sefa Batuhan Bilgin 26:15,229 8
( 8 / 0 / 0 )
5 Ali Dinç 26:22,449 6
( 6 / 0 / 0 )
6 Serkan Çetin 26:23,527 5
( 5 / 0 / 0 )
7 Oğuzhan Ayhan 26:50,850 4
( 4 / 0 / 0 )
8 Ege Altınel 27:01,947 3
( 3 / 0 / 0 )
9 Serkan Temizel 27:03,036 2
( 2 / 0 / 0 )
10 Turan Sezgin 27:04,588 1
( 1 / 0 / 0 )
11 Murat Tüter 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
12 Vedat Ali Dalokay 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
13 Emre Can Ünal 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )
14 Yavuz Murat Efe 59:59,999 0
( 0 / 0 / 0 )

Şampiyonanın 9. ayak yarışlarının ardından Özcan Yılmaz 217 puanla liderliğini korurken 198 puanla Aytaç Gördös 2., 171 puanla Sefa Batuhan Bilgin 3. sırada bulunuyor.

Şampiyonanın 10. ayak ve final yarışları 17 Ekim Cumartesi günü saat 21:00'de Hız Tapınağı Monza'da gerçekleştirilecek.

Puan durumu:

Sıra İsim 1. Yarış 2. Yarış 3. Yarış 4. Yarış 5. Yarış 6. Yarış 7. Yarış 8. Yarış 9. Yarış 10. Yarış 11. Yarış 12. Yarış 13. Yarış 14. Yarış 15. Yarış 16. Yarış 17. Yarış 18. Yarış Toplam Puan
1 Özcan Yılmaz 10 8 8 4 15 15 18 17 10 10 16 8 10 15 14 17 10 12 217
2 Aytaç Gördös 15 6 10 8 8 6 12 10 18 15 12 12 8 10 11 10 12 15 198
3 Sefa Batuhan Bilgin 14 7 17 6 12 8 0 0 12 12 12 6 12 12 15 8 10 8 171
4 Ali Dinç 6 2 6 15 13 12 10 12 8 5 8 5 18 10 8 4 6 6 154
5 Huzeyfe Çelik 4 0 0 12 3 7 0 0 0 0 6 17 0 0 2 12 16 12 91
6 Murat Tüter 2 15 13 5 6 10 4 8 6 10 3 1 0 0 5 1 0 0 89
7 Serkan Çetin 0 3 2 1 0 1 8 6 2 6 4 4 6 1 6 6 5 5 66
8 Turan Sezgin 0 10 3 0 5 3 5 5 5 4 0 0 1 8 3 3 3 1 59
9 Vedat Ali Dalokay 3 1 0 3 2 2 6 4 4 3 5 3 5 4 4 2 0 0 51
10 Yavuz Murat Efe 0 0 0 0 0 0 3 2 1 2 2 10 4 0 0 0 0 0 24
11 Oğuzhan Ayhan 1 4 0 0 0 0 2 3 0 1 0 0 2 3 0 0 1 4 21
12 Serkan Temizel 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 2 1 5 4 2 17
13 Ege Altınel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 0 2 3 13
14 Emre Can Ünal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3
TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor

Önceki haber

TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri TOSFED Dijital Şampiyonası
Etkinlik TDPŞ Raund IX: Nürburgring
Alt-etkinlik Yarış

Çok Okunanlar Bugün

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"

Alonso, yarın Renault ile F1 aracına dönecek!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alonso, yarın Renault ile F1 aracına dönecek!

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etme anısını anlamaya çalışacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etme anısını anlamaya çalışacak

Sainz: “Eifel GP, 60 turluk bir çileydi”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: “Eifel GP, 60 turluk bir çileydi”

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ecclestone: "Schumacher kendi başına yarışıyordu, Hamilton destek alıyor"

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!
Formula 1 Formula 1 / Yarış raporu

Eifel GP: Hamilton 91. zaferle Schumacher'in rekorunu egale etti, Ricciardo podyuma çıktı!

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mekies: "Dibe vuran Ferrari doğru yolda ilerliyor"

Son Haberler

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Yarış raporu

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor

TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Yarış raporu

TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi

TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor
tspr TOSFED Dijital Şampiyonası / Son dakika

TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Vettel, Eifel GP’de “çok fazla risk” almış

2s
2
Formula 1

Abiteboul: "Birkaç biranın ardından dövme iddiasına girdik"

1s
3
Formula 1

Alonso, yarın Renault ile F1 aracına dönecek!

4
Formula 1

Hamilton, Schumacher'in rekorunu egale etme anısını anlamaya çalışacak

3s
5
Formula 1

Sainz: “Eifel GP, 60 turluk bir çileydi”

Son Haberler

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı
tspr

TDPŞ Nürburgring: Zorlu pistteki muhteşem mücadeleleri Çelik ve Gördös kazandı

TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor
tspr

TOSFED Dijital heyecanı, Nürburgring ayağı ile devam ediyor

TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi
tspr

TDPŞ Spa-Francorchamps: Özcan Yılmaz liderliğini pekiştirdi

TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor
tspr

TOSFED Dijital heyecanı, Spa-Francorchamps ayağı ile devam ediyor

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Catalunya: Ali Dinç ve Özcan Yılmaz kazandı
tspr

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası Catalunya: Ali Dinç ve Özcan Yılmaz kazandı

Son Videolar

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası - 9. Yarış CANLI 00:00
TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası - 9. Yarış CANLI

TOSFED Türkiye Dijital Pist Şampiyonası 8. Ayak 00:00
TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Türkiye Dijital Pist Şampiyonası 8. Ayak

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 3. ayak - Brands Hatch yarışlarını izle 01:19:47
TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 3. ayak - Brands Hatch yarışlarını izle

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 2. ayak - Interlagos yarışlarını izle 01:15:07
TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 2. ayak - Interlagos yarışlarını izle

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak - Red Bull Ring yarışlarını izle 00:00
TOSFED Dijital Şampiyonası

TOSFED Dijital Pist Şampiyonası 1. ayak - Red Bull Ring yarışlarını izle

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.