Le Mans Virtual Series'in ilk ayağını Monza'da Realteam Hydrogen Redline ile Porsche kazandı

Le Mans Virtual Series'in ilk ayağı, Autodromo Nazionale Monza'da, çoklu klasmandaki yarışlarla dört saat sürdü.

Erhan Jajovski'nin RE8G Esports Oreca 07'si bir gün önce, esports sürücüsü Kevin Siggy ile lider giderek pole pozisyonunu elde etti.

Variente del Rettifilo'da, 38 aracın nasıl yarışacağını ilk turda kimse bilmiyordu. Dört saat sürecek yarışta, araç başına üç sürücü ile ilk turlarda, güvenliğe öncelik verilmeliydi.

LMP2 klasmanı, ışıklar yeşile döndüğünde Jajovski'nin kontrolüyle, iyi davranış örneği sergiledi. GTE'de Joonas Raivio ilk virajdan önce liderliği almak için dördüncü sıradan öne atıldı. TESLA R8G ESPORTS sürücüsü Timotej Andonovski de sekizinci sıradan ikinciliği almak için aynısını yaptı.

77 Porsche Proton Competition pilotu Kevin van Dooren ile hızlı başlayan Andonovski, Variante della Roggia'da temas ederek gerilere düştüler ve TESLA R8G sürücüsü pitten geçiş cezası aldı.

Team Fordzilla LMP2 sürücüsü Nuno Pinto da yanlış başladığı için pitten geçme cezası aldı.

Sürünün önünde Floyd ByKolles-Burst pilotu Jesper Pedersen, farkı yarım saniyenin altına indirerek Jajovski'yi kovalıyordu. Kapışmada öndeki ikili, ilk viraja geniş girerek GPX Rebellion Williams sürücüsü Marcell Csincsik ile üçlü bir mücadeleye girdiler.

LMP2 pit ziyaretlerinin ilki 34. dakikada başladı ve Jajovski'nin öndeki avantajı arttı.

Porsche Esports Team sürücüsü Mitchell deJong'un çekingen başlangıcının ardından liderliğe ilerlemesiyle GTE yakın mücadelelerini sürdürdü. İlk pit stoplar bir saat sonra gelmeye başladı.

R8G Esports, 8 numaralı lider araca Gordon Mutch'ı geçirerek sürücü değiştirdi. Ancak Variante della Roggia çıkışında çakıllara girerek spin attı ve Alister Yoong'un 61 Porsche'si ve Ferris Stanley'in 38 JOTA'sı tarafından aracına çarpıldı.

Jonathan Aberdein, Michi Hoyer'den 44 numaralı aracı aldı ve kaos yaşanmasını önleyerek lider pozisyona geçti. Mutch ve Stanley ağır hasarların ardından pite döndü.

Aberdein'in liderliği, Güney Afrikalı sürücü Jeffrey Rietveld'in baskısı nedeniyle kolay olmadı. Realteam Hydrogen Redline sürücüsü Curva Alboreto'da dışarıdan gelerek yaptığı birkaç atağın ardından 1. virajda içeriden gelerek liderliği almayı başardı.

Yarışın devamında Marco Saupe'nin sürdüğü Team WRT SIMTAG Esports aracına, pitte sabit dururken Team Fordzilla sürücüsü Luke Browing tarafından arkadan vuruldu ve iki araç da hasar aldı.

Team WRT SIMTAG Esports daha sonra Curva Grande kısmında alev aldı ve yarış dışı kaldı.

Bir saat kırk dakika kala yarış lideri 70 numara, 2021 ELMS şampiyonu Yifei Ye'nin başında olduğu üç araçlık bir savaşın önünde pitledi.

Daha sonra her klasmandan aracın birbirine tur atmasıyla, yarış direktörü Eduardo Freitas, mavi bayraklara uyulması gerektiğini sert bir dille hatırlattı. MAHLE RACING TEAM sürücüsü sekizinci sıradaki Beitske Visser, son çeyreğe yaklaşırken ön turdaki son araçtı.

Son bir saate yaklaşıldığında GTE lideri Porsche 30 saniyelik bir avantajla öndeydi. Ancak gözler ikinci ve üçüncü sıra için yarışan iki BMW üzerindeydi. Sami-Matti Trogen'in sürdüğü BMW Team GB M8, BMW Team Redline sürücüsü Enzo Bonito'nun önündeydi. Ancak Bonito ilk virajda frenaj ile öne geçmeyi başardı.

Son saatin içine girildiğinde Dani Juncadella, Realteam Hydrogen LMP2 aracı ile liderdi ve arkadakiler ile arasındaki farkı 17 saniyeye çıkarmıştı. Jiri Toman, GPX Rebellion Williams ile ikinci sırada yer alıyordu. Porsche, arkasındaki BMW'lerden bir tur erken pitleyerek liderliğini korudu.

Yarışın bitmesine 30 dakika kala Toman için son pit hazırlıklarına başlandı. Toman'ın liderden sonra pitlemesi ile hızlı olması ve Juncadella'nın farkı azaltması hedefleniyordu. Hedefleri işe yaradı ve aralarındaki fark sekiz saniyenin biraz üzerine düştü.

Bu, profesyonel bir motor sporları sürücüsünün lider olarak, formda bir esport uzmanına savunma yaptığı ilginç bir sıralama oluşturdu. Benzer şekilde GTE'de de BMW Team Redline pitten Mack Bakkum'un sürdüğü lider Porche'den sadece iki saniye farkla arkada çıktı.

Juncadella, Realteam Hydrogen Redline'daki takım arkadaşları Jeffrey Rietveld ve Michal Smidl'i 7.8 saniye farkla yendi. İkinci sıradaki Toman, Jernej Simončič'in baskısı altında kaldı ancak tur bindiren bir GTE aracı ikili arasındaki mücadeleyi sonlandırdı.

DTM sürücüsü Juncadella, "Oldukça iyi bir yarış geçirdik. Önemli olan buydu."

"Jeffrey harika sürdü ve Michal onun lastiklerini aldı. Bu da hiç kolay değildir. Sona doğru, sadece eve zafer götürmek sürdüm. Güzel bir yarıştı." dedi.

Bu sırada GTE klasmanında, Porsche takımından harika bir performans geldi. Porsche ilk 30 dakikada liderliği alarak sona kadar götürdü.

Mack Battum, "Mitchell ve Martin, aracı ben alana kadar harika bir iş çıkardılar. Sonunda her şey galibiyeti eve götürmek içindi."

"BMW Team Redline lastik değiştirmeyince, sonda bir sürprizle karşılaşmış olduk. Ancak eğer biraz önde çıksalardı bile oldukça büyük bir avantajımız olurdu." dedi.

LMP2 Virtual Le Mans Series, Round 1, Monza, Sonuçlar

#70 Realteam Hydrogen Redline – 147 tur #22 GPX Rebellion Williams +7.865 #4 Floyd ByKolles-Burst +9.853 #444 Alpha Ind. ByKolles-Burst +27.063 #1 Rebellion GPX Esports +49.913

GTE Virtual Le Mans Series, Round 1 Monza, Sonuçlar

#91 Porsche Esports Team – 133 tur #71 BMW Team Redline +7.530 #88 Proton Competition +1 tur #55 BMW Team GB +1 tur #89 BMW Team BS+COMPETITION +1 tur