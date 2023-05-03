F1 23 tanıtıldı, oyun 16 Haziran'da piyasada!

Geçtiğimiz sezon yaşanan hafif bir hayal kırıklığının ardından Codemasters, 2023 sezonunun resmi oyunuyla geri dönüş yaptı.

2023 takviminin tamamı oyunda

Umduğumuz ve beklediğimiz gibi, 2023 Formula 1 takviminin tamamı oyuna dahil edilecek. Bu da ABD'deki yeni Las Vegas Strip Cadde Pisti ve Katar'daki Losail International Circuit gibi yeni mekânların lansmandan itibaren oynanabilir olacağı anlamına geliyor.

F1 oyunlarının önceki versiyonlarında, yeni pistler oyun (2021'deki Cidde gibi) piyasaya sürüldükten sonra eklenmişti, ancak bu kez durum böyle değil.

Losail iki yıl önce F1 tarafından kullanılmış ve Lewis Hamilton zafere ulaşmıştı. Ancak, bu sezonun o kadar sonlarındaydı ki, o sezonun oyununa hiç eklenmedi.

Gerçek 2023 takviminde yer almayan ancak önceki sezonlarda kullanılmış olan üç bonus pist de oyunda yer alacak: Paul Ricard Pisti, Şangay Uluslararası Pisti ve Portimão olarak da bilinen Algarve Uluslararası Pisti.

Kırmızı bayraklar geri dönüyor!

Codemasters tarafından geliştirilen ve ciddi bir olayın ardından kendini gösteren kırmızı bayrakların yer aldığı son oyun F1 2014'tü.

Kırmızı bayraklar, özellikle 2021'deki Azerbaycan GP'sinin ve bu sezonun başındaki Avustralya GP'sinin ardından geri dönüyorlar.

Oyun içinde nasıl çalışacakları henüz açıklanmadı, ortaya çıkma sıklıkları da özgünlük açısından önemli bir bileşen.

More predictable vehicle handling

F1 22 yeni bir lastik modeli ve 'gerçeğe daha yakın' bir yol tutuş sistemi içeriyordu. Bununla birlikte, araçlar ani aşırı yön değiştirmeye meyilliydi, bu da kendine güvenen sürücülerin dahi çoğu zaman kontrolü kaybetmesine sebep oluyordum.

Doğrudan tahrikli bir direksiyon simidi aracılığıyla bile net bir hissiyat elde etmek kolay değil, ancak EA, daha 'öngörülebilir' özellikler sunmak için otomobilin yol tutuş özelliklerini revize ettiğini söylüyor. Bunu ancak oyun piyasaya sunulduğunda göreceğiz.

Revize edilmiş hissiyat, EA'nın Precision Drive olarak adlandırdığı yeni mekaniklerin bir parçası. Bilmeniz gereken tek şey, oyunu gamepad aracıyla oynayan kullanıcıların daha kolay zaman geçirmesi gerektiği.

The story continues with Braking Point 2

F1 2021'de oyunculara genç ve deneyimsiz bir çaylak olan Aiden Jackson'ın kurgusal karakteri tanıtılmıştı, hikaye modunda Devon Butlet gibi rakiplere mücadele ederek bir hikaye boyunca oynayabiliyordunuz.

Bu hikaye iki yıl sonra hikaye geri dönüyor -ancak bu kez Jackson ve Butler yeni bir takım olan Konnersport Racing Team'de takım arkadaşı!

Codemasters Kıdemli Kreatif Direktörü Lee Mather, "Braking Point'in geri dönüşü, oyuncularımızın bildiği ve sevdiği otantik yarış özelliklerinin yanı sıra F1'e benzersiz bir bakış sağlayan bir yarış hikayesine kendilerini kaptırmalarını sağlıyor" dedi.

EA SPORTS F1 23'ün Standart Sürümü EA App, Epic Games ve Steam aracılığıyla PC'de, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S'de yayınlanacak. Yayın tarihi 16 Haziran.

EA SPORTS F1 23 Champions Edition'ın dijital özel sürümü 13 Haziran'da üç günlüğüne satışa sunulacak ve kapakta Max Verstappen'in yanı sıra bir dizi dijital ekstra içerik daha yer alacak.