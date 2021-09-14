MSGM ve Automobile Club de l'Ouest, 2021-22 Sanal Le Mans 24 Saat Serisi sürücü kadrolarını açıkladı

Miami, FL – 14 Eylül, 2021 – Yakın zamanda başlayan 24 Saat Le Mans Sanal Yarış Serisi, Dünya çapındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) ve Dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcıları ve organizatörleri ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ("FIA WEC") destekçisi olan Automobile Club de l’Ouest (“ACO”), bugün 2021-22 eSpor Dayanıklılık Şampiyonası için tam katılım listesini duyurdu.

38 takım ve tam sezon listesinde toplam 177 sürücü bulunuyor. (tüm liste burada) Bunlar arasında neredeyse bütün büyük motorsport disiplinlerinden şampiyonlar ve önemli isimler var. Formula 1, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası (WEC), INDYCAR, IMSA, Formula 2, Formula 3, Formula E, Extreme E, GT World Challenge ve çok daha fazlası… Bu sezon katılanlar arasında motosporlarının armatürlerinden, 2009 F1 Dünya Şampiyonu, Jenson Button, F2 pilotu, Jack Aitken, Formula E pilotu Sergio Sette Camara, Sezonu 2. Sırada götüren INDYCAR pilotu, Alex Palou ve INDYCAR pilotu ve 2019 INDYCAR Yılın Çaylağı ödülünün sahibi, Felix Rosenqvist.

Le Mans Sanal Yarış Serisi'nin sürücü listesi ayrıca en heyecan verici ve gelecek vadeden genç profesyonel sürücülerden bazılarını içerir, bunlar arasında F2 ve F3 yıldızı Liam Lawson, Bent Viscaal, Victor Martins ve Caio Collet, W Series ve WEC’de yarışan kadın pilot Beitske Visser bulunuyor. FIA WEC, 24 Hours of Le Mans ve IMSA, eski şampiyon Bruno Senna'nın yanı sıra eski F1 yıldızları Stoffel Vandoorne, Harry Tincknell, Will Stevens, Matt Campbell, Yifei Ye ve diğer birçok önde gelen yarışçı tarafından sunuluyor.

Çok yönlülüğünü sergileyen Dünya Rallycross ve Extreme E sürücüsü Timmy Hansen, Japonya'nın Super GT, Super Formula şampiyonalarının ve dünyanın her yerinden GT yarışçılarının kazananlarıyla birlikte yarışacak.

Ve profesyonel yarış pilotlarının listesinde son olarak, geçen yılın 24 Saatlik Le Mans Sanal Yarış Serisi’nin kazanan kadrosu, Rebellion GPX Williams takımı, unvanlarını korumak için yeniden bir araya geliyor.

Gridin geri kalanını oluşturan takımlar arasında Team Fordzilla, Red Bull Racing Esports, Team Redline, Panis Racing, Team Project 1 ve Team WRT gibi takımlar bulunuyor. Bunların yanı sıra Le Mans kazanmış Alpine, Ferrari, Porsche, BMW gibi Dünya çapındaki markalar da yer alıyor.

Bu saygın profesyonel yarış sürücüleri listesine Michi Hoyer, Bono Huis, Jan von der Heyde, Joshua Rogers ve Kevin Siggy gibi popüler isimler de dahil olmak üzere sim yarış sahnesinden seçkin isimler de katılıyor. 177 sürücü arasında 98 sim sürücüsü olacak.

Sürücü listesi kural ve formatına genel bakış:

Takımlar, 4 veya 5 sürücüden oluşan tam sezonluk bir kadro sunmalıdır

En az 2 sürücü FIA dereceli (veya eşdeğeri lisansa sahip) olmalıdır.

Kalan sürücüler sim sürücüleri olacaktır.

İlk 4 çevrimiçi raundun her biri için takımlar, her yarıştan 7 gün önce tam sezon kadrolarından 3 sürücüyü aday gösterecekler. Bunlardan biri FIA dereceli bir sürücü (veya eşdeğeri lisansa sahip) olmalıdır.

15 ve 16 Ocak 2022'de Birmingham, İngiltere'de 2022 Autosport International motor sporları fuarında yapılması planlanan 24 Saatlik Le Mans Sanal Yarış Serisi Finali için kadrolar giriş başına en az 2 FIA dereceli sürücü (veya eşdeğeri lisansa sahip) ile 4 sürücüye yükselecek. Dünyanın en tanınmış motor sporları isimlerinden bazılarının yer alacağı canlı, televizyonda yayınlanan etkinlik için ek 20 giriş bekleniyor.

Gerçek Dünya yarışlarında süregelen takvim belirsizliği göz önüne alındığında, orijinal olarak aday gösterilen sürücülerin mevcut olmaması durumunda FIA dereceli sürücülerin değiştirilmesine izin vardır.

Dünyanın en büyük spor otomobil etkinliğinin sanal eşdeğeri olan 24 Saatlik Le Mans Sanal Yarışında sonuçlanacak, klasik pistlerde yarışan bu iki yarış dünyasının en üst düzey isimlerini bir araya getiren kombinasyon; dünya çapında eSpor meraklıları için, heyecan yaratması garanti edilen son derece rekabetçi dayanıklılık etkinlikleri sunmayı vaat ediyor. Ve bu taraftarlar için Le Mans Sanal Yarış Serisi’nin yanında Le Mans Sanal Kupası da olacak. [daha fazla bilgi burada] rFactor 2’ye sahip herkesin katılıp mücadele edebileceği ve 24 Saatlik Le Mans Sanal Yarışı’nda yarışma şansı kazanabileceği bir eSpor serisi.

Bu yılki Le Mans Sanal Yarış Serisini destekleyenler, aşağıdakiler dahil dünyanın en yüksek profilli markalarından bazıları olacak: Resmi Donanım Ortağı olarak Thrustmaster, Resmi Saat Ortağı olarak Rolex, Resmi Enerji Ortağı olarak Total Energies, Resmi Lastik Ortağı olarak Goodyear, Resmi Mühendislik Ortağı olarak LEGO® Technic ve Resmi Blockchain Ortağı Olarak Algorand.

Le Mans Sanal Yarış Serisi Hakkında

Le Mans Sanal Yarış Serisi, Dünyanın en ünlü yarış pistlerinden bazılarında rekabet etmek için dayanıklılık yarışları ile sim yarışlarının en iyi takımlarını bir araya getiren 5 raunttan oluşan küresel, seçkin bir eSpor serisidir. Uluslararası FIA lisanslı gerçek dünya sürücüleri, önde gelen eSpor sürücüleri ile bir araya gelerek, klasik dayanıklılık yarışları ile 250.000 ABD Doları değerindeki ödül için yarışırlar. Seri, Autosport Show'da Birmingham, Birleşik Krallık’ta canlı ve televizyonda gerçekleşecek olan prestijli 24 Hours of Le Mans Sanal Yarışı ile sonuçlanır24 Saat Le Mans Sanal Yarış Serisi, Dünya çapındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games ve Dünyaca ünlü 24 Saat Le Mans'ın yaratıcıları ve organizatörleri ile FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın ("FIA WEC") destekçisi olan Automobile Club de l’Ouest (“ACO”) ortaklığıdır.

Round 1: 4 Saat Monza, İtalya 25 Eylül, 2021 Çevrimiçi

Round 2: 6 Saat Spa, Belçika 16 Ekim, 2021 Çevrimiçi

Round 3: 8 Saat Nürburgring, Almanya 13 Kasım, 2021 Çevrimiçi

Round 4: 6 Saat Sebring, ABD 18 Aralık, 2021 Çevrimiçi

Round 5: 24 Saat Le Mans, Fransa 15/16 Ocak, 2022 Birmingham/Birleşik Krallık

Motorsport Games Hakkında

Bir Motorsport Network şirketi olan Motorsport Games, dünyanın dört bir yanındaki yarış tutkunları ve oyuncular için yenilikçi ve ilgi çekici video oyunlarını heyecan verici eSpor yarışmaları ve içeriğiyle birleştirir. Şirket, NASCAR, INDYCAR, 24 Saat Le Mans ve British Touring Car Championship (“BTCC”) dahil olmak üzere ikonik motor sporları yarış serilerinin resmi lisanslı video oyunu geliştiricisi ve yayıncısıdır. Motorsport Games, diğerlerinin yanı sıra 24 Saatlik Le Mans, Formula E, BTCC, FIA Dünya Rallycross Şampiyonası ve eNASCAR Heat Pro Ligi için tercih edilen ödüllü bir eSpor partneridir.