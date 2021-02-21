Motorsport Games, karting oyunu KartKraft'ı bünyesine katıyor

Lider yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve tüm dünyada birçok resmi yarış serisine eSpor organizasyonu hazırlayan, aynı zamanda NASDAQ'da MSGM adıyla halka arz edilen Motorsport Games, Black Delta şirketinin hazırlamış olduğu çok beğenilen bilgisayar kart yarış simülatörü KartKaft'ı bünyesine katma başvurusunu açıkladı.

Motorsport Games, bağlayıcı şartname hükümlerine göre, KartKraft'ın IP'sinin yanı sıra tüm oyun varlıklarının ve kodunun sahipliğini almayı umuyor. Bunun dışında kurucu Zach Griffin gibi orijinal geliştirme ekibinde yer alan önemli isimlerin Motorsport Games Avustralya adıyla Avustralya'da kurulacak yeni stüdyoda çalışmaya devam etmesi bekleniyor.

Motorsport Games Başkanı Stephen Hood, "Bu son gelişme, Motorsport Games'in yarış oyunları alanındaki adanmışlığını ve simülasyon yarışlarının geleceğine olan inancımızı bir kez daha gösteriyor. KartKraft'ı bünyemize katma fırsatından ve Motorsport Games içerisinde yeni bir gelişim ekibi kuruyor olmaktan dolayı memnunuz."

"Bu ekibin yarattığı simülasyonun seviyesi gerçekten etkileyici. Bu, günümüzde piyasadaki en iyi karting ürünü. Kendi uzmanlığımızı KartKraft'a ekleyerek, bu oyunu yeni bir seviyeye taşıyabileceğimize inanıyoruz."

"Ek olarak, yeni Motorsport Games Avustralya ekibi, Motorsport Games'e özellikle Epic Games'in ticari marka oyunu Unreal Engine'in yanı sıra araç fiziği ve sürüş simülasyonunda ek bilgi ve uzmanlık getirecek. Onlar gelecekteki ürünlerimizin gelişimine doğrudan katkı sağlayacaklar. Onların yetenekli takımımıza gelecekte sağlayacakları katkı öncesinde inanılmaz heyecanlıyız." dedi.

KartKraft için planlanan satın alma, Motorsport Games'in son dönemdeki duyurularının sonuncusu oldu. KartKraft; Motorsport Games'in ürün portföyünü, içerik geliştirme ve dijital ürün satma yeterliliklerini daha fazla geliştirecek. Yeni kurulacak olan Motorsport Games Avustralya, KartKraft'ı geliştirmeye devam etmenin yanında yine Motorsport Games bünyesinde yer alan NASCAR, Le Mans 24 Saat ve BTCC oyunlarının gelişimine de destek verecekler.

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko, "KartKraft'ı satın alma planı, yarış oyunları için lider bir geliştirici olarak büyümemizde bir başka adımı temsil ediyor. Hissedarlarımızdan taahhüt ettiğimiz sermayeyi işe koyarak büyüme stratejimizi agresif bir şekilde sürdürüyoruz. Geliştirme ekibimizi ve ürün yelpazemizi büyütmeye yardımcı olmak için KartKraft'ı ekleyerek mevcut bayilik geliştirmelerimizi tamamlamaktan heyecan duyuyoruz." dedi.

Fernando Alonso, "Bir Motorsport Games hissedarı olarak, KartKraft'ın bize katılması ve bu harika simülasyon ürününün etkisini en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olmak için uzmanlığımızı, kapsamımızı ve bilgimizi kullanabileceğimiz için çok mutluyum." dedi.

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