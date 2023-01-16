2023 Sanal Le Mans 24 Saat'te galip Team Redline, Verstappen ise yarışı tamamlayamadı

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Sanal Le Mans 24 Saat'te galibiyete ulaşan taraf, Felipe Drugovich, Felix Rosenqvist, Luke Bennett ve Chris Lulham'ın kullandığı #2 numaralı aracıyla Team Redline oldu.

GTE sınıfında ise Alexander Smolyar, Scott Andrews, Timotej Andonovski ve Erhan Jajovski'nin #888 R8G Esports Ferrari'si ipi göğüslemeyi başardı.

İlk altı saatte iki kez kırmızı bayrakla durdurulan yarış, gece bölümü sona ererken liderlik koltuğunda yer alan Max Verstappen'in bağlantı kopması nedeniyle yarış dışı kalmasına sahne aldı; bu, #1 Team Redline aracının da yarışa veda ettiği anlamına geliyordu.

Startta istediği ivmeyi yakalayan Verstappen, #20 Porsche Coanda ile pole pozisyonunda yer alan Porsche Supercup sürücüsü Laurin Heinrich'i geçerek inisiyatifi ele aldı.

Ancak ilk stintin ardından pite geldiğinde ufak bir sorun nedeniyle zaman kaybeden Verstappen, pitlerin ardından alternatif bir strateji uygulayan Porsche'un gerisine düştü.

GTE'de Formula 3 yarışçısı Alexander Smolyar, takım arkadaşı Erhan Jajovski'nin önceki gün R8G Ferrari ile sıralamalarda attığı mükemmel turun ardından pole pozisyonundan başladı. İlk kilometrelerde Prodrive FYRA Esport Aston Martin sürücüsü Lasse Sørensen ile başabaş bir mücadeleye giren Smolyar yerini korumayı başardı.

Ancak yaklaşık 90 dakika geçtikten sonra her iki aracın da bağlantısı kesildi. Yarışa yeniden katıldıktan sonra kaybettikleri turları geri alan iki araç buna rağmen sıralamada geriledi. Böylece ilk iki sıra sıralar Coanda ve 911 GTE'lerine geçti, iki saat tamamlandığında her iki sınıfın da zirvesindeydiler ancak BS+Competition sürücüsü Ibraheem Khan baskıyı arttırmaktaydı.

Ön tarafta Verstappen ve AMG Team Petronas Esports sürücüsü James Baldwin arasındaki düello devam etmekteydi. Autosport Esports Yılın Sürücüsü yedinci sırada başladığı mücadelede iyi bir tempo tutturan ve sürekli yükselen isimlerden biriydi.

Üç saatin ardından #20 Porsche liderliğini sürdürmekteydi, ikinci sıradaki Verstappen son GB3 şampiyonu Luke Browning ile yer değiştirmişti, üçüncü sırada ise Graham Carroll'ın direksiyonunda olduğu AMG Petronas bulunmaktaydı.

Dört saat tamamlandığında birkaç önemli sorun yaşandı. Önce beş, daha sonra da yedi araç yarıştan koptu. Bunu ilk kırmızı bayrak periyodu izledi ve yarış 79 dakika boyunca duraklatıldı.

Yarış yeniden başladığında üç kez WTCC şampiyonu Andy Priaulx, frenleme esnasında çimlere çıktı ve Courbe de Buisson'da piste dönerken tam yedi aracın karıştığı bir kaza meydana geldi.

GR Esports'tan Liam de Waal, Priaulx'un temasının ardından şampiyonluk mücadelesi veren #4 ve ona destek veren #444 de dahil olmak üzere her iki Vanwall-Burst aracının yan tarafına çarptı.

İkinci araçtaki Michi Hoyer pist boyunca geri giderken, Alpine'den Rory MacDuff da kazadan kurtulamayan isimlerdendi.

Ancak kısa bir süre bir daha kırmızı bayrakla yarış durduruldu. Şüpheli bir güvenlik ihlali söz konusuydu ve bu ara esnasında birtakım değişikliklere gidildi.

Bundan sonra yarış başka bir kesinti olmadan devam etti ve gece boyunca ve erken saatlerde pistteki aksiyon bir kez daha ana odak noktası oldu.

Mitchell DeJong #20 ile liderliğini sürdürürken, son şampiyon Jeffrey Rietveld #1 ile, Luke Browning ise #2 ile takibi sürdürüyordu.

Rietveld ve DeJong uzun bir süre tekerlek tekerleğe mücadele ettiler, bu mücadele, DeJong'un yerini temsilcimiz Ayhancan Güven'in almasının ardından da devam etti.

Aksiyon, temsilcimizin pitten geçiş cezası almasıyla zirveye ulaştı, cezanın sebebi ise birkaç kınama cezasının bir araya gelmesiydi. Sekizinci sıraya kadar gerileyen Ayhancan, sonrasında dördüncü sıraya kadar yükselmeyi başardı.

GTE'de ise ilk iki sıradaki Coanda'lar birtakım dramalarla karşı karşıya kaldılar. #88 Porsche bir hata sonrası hasar alırken, #77 Porsche ise Charlie Collins'in direksiyon simidi donanım arızası yaşamasına ve Porsche'nin bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

Tüm bunlar Khan'ı Bruno Spengler, Phillippe Denes ve Alen Terzic ile paylaştığı BMW ile sınıfın zirvesine yükseltti, R8G Ferrari farkı kapatıyordu.

Gecenin ileri saatlerinde Peugeot Sport'un ilk simülasyon yarışı girişimi, ilk olarak bir bağlantı kesintisi, ardından da #10 MAHLE BMW'si ile temas nedeniyle yarıda kaldı.

Güneş doğarken Redline birinci ve ikinci sıradaydı, önde olan taraf #1 Redline idi. GTE'de ise R8G yeniden liderliği almıştı.

Ancak daha sonra birkaç dakika içinde #20 ve #23 Porsche Coanda, #966 Fordzilla ve #71 BMW Team Redline GTE'nin bağlantıları kesildi. Kısa süre içinde yarışa dönen araçlar turlarını geri aldılar ve mücadeleye devam ettiler.

Bir süre sonra ise yarış lideri #1 Redline bir bağlantı sorunu yaşayarak yarışa veda etmek durumunda kaldı! O anda dörtten az araç sorun yaşadığı için, sportif düzenlemeler uyarınca bir tur geri düşmek zorunda kalan takım pite döndü ve yarıştan çekildi.

Tepkili olduğu görülen Verstappen, "Bu kadar, oyun bitti. Sanırım... Vegas'a ve kumarhaneye gidersem... kazanmak için daha fazla şansım var." dedi.

Yarışa dönersek, diğer #2 Redline LMP'de farkı açmaya devam etti, aynı şekilde R8G'de arkasından gelen BMW'ye rağmen liderliğini koruyordu.

Son beş dakikada Alpine Esports'tan Sacha Lehmann, AMG Team Williams Esports'tan 2020 galibi Nikoden Wisniewski'ye yaklaşarak podyumun son sırası için atak yaptı, ancak dışarı taşarak şansını kaybetti.

Başlangıçtan tam 24 saat sonra damalı bayrak sallandı ve damalı bayrağı ilk sırada gören #2 Redline, arka arkaya ikinci kez galibiyete ulaştı.

2023 Sanal Le Mans 24 Saat nihai sonuç

#2 Felipe Drugovich / Felix Rosenqvist / Luke Bennett / Chris Lulham – Team Redline – 356 tur #20 Ayhancan Güven / Laurin Heinrich / Mitchell deJong / Joshua Rogers – Porsche Coanda +21.109 #53 Sami-Matti Trogen / Agustin Canapino / Jakub Brzezinski / Nikoden Wisniewski – AMG Team Williams Esports +1:50.695 #36 Sacha Lehmann / Leo Boulay / Collin Spork / Tom Lartilleux – Alpine Esports Oreca +1:59.367 #63 James Baldwin / Daniel Juncadella / Graham Carroll / Bono Huis – AMG Team Petronas Esports +2:11.445

2023 24 Hours of Le Mans Virtual GTE sonuçları

#888 Alexander Smolyar / Scott Andrews / Timotej Andonovski / Erhan Jajovski – R8G ESPORTS Ferrari 488 – 323 tur #71 Rudy van Buren / Lorenzo Colombo / Kevin Siggy / Enzo Bonito – BMW Team Redline BMW M8 +1 tur #89 Bruno Spengler / Phillippe Denes / Alen Terzic / Ibraheem Khan – BMW Team BS+Comeptition BMW M8 GTE +1 tur #11 Marc Gassner / Norbert Kiss / Moritz Löhner / Leonard Krippner – Project 1 by Dörr Esports Porsche 911 RSR +1 tur #88 Raoul Hyman / Alexander Tauscher / Bryn Collins / Kevin van Dooren – Proton Coanda Esports Porsche 911 RSR +1 tur