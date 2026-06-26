Toprak: "Test beni mutlu etti, şimdiden pozitif bir hava yakaladık"

Brno'da pazartesi günü gerçekleştirilen testte yeni 850cc MotoGP motosikletini ve Pirelli lastiklerini ilk kez deneyen Toprak Razgatlıoğlu, günün sonunda yaptığı açıklamalarda özellikle ön lastikten aldığı geri bildirimden memnun olduğunu ifade etti.

Toprak, testte Yamaha adına piste çıkan tek sürücü oldu ve en iyi turunun 1:54.2 olduğu iddia edildi. Toprak'ın bu tur zamanının KTM'den Pedro Acosta, Ducati'den Marc Márquez, Honda’dan Joan Mir ve Luca Marini gibi isimlerden daha hızlı olduğu da aktarıldı.

Brno testinin ardından Assen'e gelen Toprak, genel değerlendirmesinde şunları söyledi: "Test beni mutlu etti. Yeni motosiklet ve Pirelli'nin yeni lastikleriyle henüz %100 hazır değiliz ama şimdiden çok pozitif bir durum var."

Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing Fotoğraf: Stephen Blackberry/NurPhoto via Getty Images

"Aradığım hissi henüz yakalayamadım ama güvenim artıyor. Motosikleti sürdükçe her seans daha iyi hissediyorum, özellikle ön lastikte."

"Ön lastikte Superbike'taki gibi bir his aldım."

Yeni 850cc motosikletin, Brno’da kullandığı mevcut 1000cc MotoGP motosikletine göre belirgin şekilde daha az güçlü olduğunu da vurgulayan Toprak, farkın çok net hissedildiğini söyledi: "1000cc’den 850cc'ye geçince çok yavaş hissettim."

"Tüm markalar aynı şeyi söyledi, herkes bunun çok yavaş olduğunu düşünüyor. Viraj çıkışında üçüncü veya dördüncü vitese geçtiğinizde hiçbir şey olmuyor gibi."

"Hâlâ hızlı bir motosiklet ama 1000cc’den sonra büyük fark hissediliyor. İlk başta düzlükte 'Bir problem mi var?' diye düşündüm. Sonra herkesin aynı şeyi hissettiğini öğrendim."

"Kolay bir program değildi çünkü çok fazla tur attım. Sadece kendi işime odaklandım, motosikleti ve lastikleri anlamaya çalıştım."