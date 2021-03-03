Motorsport Games, Studio397’yi ve rFactor 2’yi alıyor!

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), dünyadaki resmî yarış serilerinin, espor ekosistem sağlayıcılığını ve yarış oyunları geliştiriciliğini yapan, lider bir marka.

Marka bugün, rFactor 2 yarış simülasyonu platformunun kurucu markası Studio397’yi, Luminis International BV’den almak için bir bağlayıcı ön protokol imzaladı.

Bu alımdan sonra Studio397, hem rFactor 2 üzerindeki çalışmalarına devam edecek, hem de Motorsport Games’in ilerideki projelerinde fizik motoru gelişimi üzerine çalışacak.

Motorsport Games Enters into Binding Term Sheet to Acquire Developer Studio397 and its rFactor 2 Simulation Platform. Photo by: Motorsport Games

Studio397 ve Motorsport Games uzun süredir birlikte çalışıyordu. rFactor 2’nin sağladığı 24 Saat Le Mans Sanal yarışı ve Formula E Race at Home Challenge simülasyon platformlarının ikisi de Motorsport Games tarafından işletiliyordu.

Alım işleminden sonra, Studio397’nin adının korunması ve var olan gelişim takımı ile yönetimin aynı kalması bekleniyor.

Motorsport Games’in başkanı Stephen Hood, konuyla ilgili şunları söyledi: ‘’Studio397’deki takımla beraber, hem oyun geliştirme hem de esporlar üzerine uzun bir süredir çalışıyorduk. Satın alım tüm taraflar adına mantıklı bir karar olacaktır ve onların Motorsport Games ailesine katılacak olmasından dolayı çok memnunuz.’’

‘’Studio397’nin sanal yarışlar için bariz bir tutkusu var ve tek takım olarak birlikte çalışma fırsatımızla, bu oyun türünü bir sonraki seviyeye taşıyacağız.’’

‘’rFactor 2 platformunun en iyi bileşenlerini ve Unreal Engine temel kullanımımızla birleştirmemizle bu, sim yarışları camiası adına harika bir haber olacak.’’

Motorsport Games, Oyun geliştiricisi Studio397’yi ve Simülasyon Platformu rFactor 2’yi almak için bağlayıcı ön protokol imzaladı Fotoğraf: Motorsport Games

Studio397’nin yöneticisi Marcel Offermans ise, ’’rFactor 2’yi son beş yılda geliştirilmesiyle, bir sonraki adımı Motorsport Games’le atacak olmaktan mutluyuz. rFactor 2’yi ilerleteceğiz ve bu gelişmiş simülasyon teknolojisini gelecek projelerimize entegre edeceğiz. [Motorsport Games ile] Yaptığımız işte en iyisi olma azmini paylaşıyoruz.’’ dedi.

Motorsport Games’in CEO’su Dmitry Kozko da şunları ekledi: ‘’Bu planlanmış satın alım, Motorsport Games’i sanal yarış kategorisinde liderliğe çıkarma niyetimizin başka bir göstergesidir. Hissedarlarımız tarafından sağlanan fonu kullanıp, amaçlarımızı agresifçe takip etmeye devam ediyoruz.’’

‘’rFactor 2’yi ve arkasındaki uzmanlığı alabilmek, bizim için çok önemli bir ilerleme olacaktır. Tecrübemizi ve bilgilerimizi rFactor 2 platformunun potansiyelinin geliştirilmesinde kullancağız. Aynı zamanda, gelecekteki projelerimizde kullanmak adına, bu klasmandaki en iyi teknolojiye özel bir erişimimiz olacak.’’

Motorsport Games, Oyun geliştiricisi Studio397’yi ve Simülasyon Platformu rFactor 2’yi almak için bağlayıcı ön protokol imzaladı Fotoğraf: Motorsport Games

Alpine takımının Formula 1 pilotu ve iki kez Dünya Şampiyonu Fernando Alonso da bir Motorsport Games hissedarı olmasıyla, ‘’rFactor 2’nin sağladığı sürüş hissi ve dürtüsü rakipsiz.’’

‘’Studio397 ve rFactor2’nin Motorsport Games ailemize katılmasından çok mutluyum ve eminim ki beraber bir çok başarının keyfini çıkaracağız.’’ dedi.

Motorsport Games’in yaptığı başka bir duyuru ise KartKraft’ın Black Delta’dan alınacak olması. Heyecanlı duyurular yapmaya devam eden şirket, var olan NASCAR projelerinin üstüne, 24 Saat Le Mans ve İngiliz Pist Şampiyonası’nı baz alan oyunlar da çıkaracağını belirtti.

Motorsport Games, Oyun geliştiricisi Studio397’yi ve Simülasyon Platformu rFactor 2’yi almak için bağlayıcı ön protokol imzaladı Fotoğraf: Motorsport Games

Motorsport Games Hakkında:

Bir Motorsport Network şirketi olan Motorsport Games, dünya çapındaki yarış taraftarları ve oyuncuları için heyecanlı espor yarışmaları ve içeriklerini, yenilikçi ve merak uyandırıcı oyunlarla birleştiriyor. Şirket resmî olarak lisanslı bir video oyunu geliştiricisi. Bu oyunlara NASCAR, 24 Saat Le Mans, İngiliz Pist Yarışları gibi oyunlar da dahil. Motorsport Games, 24 Saat Le Mans, Formula E, BTCC, FIA Dünya Rallikros Şampiyonası ve eNASCAR Heat Pro League gibi oyunların ödül kazanmış bir espor partneri.

Motorsport Games’le ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için: www.motorsportgames.com

Motorsport Games, Oyun geliştiricisi Studio397’yi ve Simülasyon Platformu rFactor 2’yi almak için bağlayıcı ön protokol imzaladı Fotoğraf: Motorsport Games

Luminis ve Studio397 Hakkında:

Luminis International BV Hollanda ve Birleşik Krallıkta ofisleri bulunan bir yazılım ve teknoloji şirketi. Misyonları, kendi yazılım teknolojilerini kullanarak, kuruluşlar için ivmeli bir değer yaratmak. 200 çalışanları ve aralarında KLM, Nike ve Bol.com'un da bulunduğu 100’den fazla müşterileri bulunuyor. Luminis aynı zamanda, InformationGrid ve MediGrid bulut bazlı veri çözümleri de geliştiriyor. Luminis, profesyonel simülatör piyasasını hedefleyerek, 2016 yılında Studio397’yi kurdu.

Motorsport Games, Oyun geliştiricisi Studio397’yi ve Simülasyon Platformu rFactor 2’yi almak için bağlayıcı ön protokol imzaladı Fotoğraf: Motorsport Games