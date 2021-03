Motorsport Games, Studio397’yi ve rFactor 2’yi alıyor!

Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”), dünyadaki resmî yarış serilerinin, espor ekosistem sağlayıcılığını ve yarış oyunları geliştiriciliğini yapan, lider bir marka.

Marka bugün, rFactor 2 yarış simülasyonu platformunun kurucu markası Studio397’yi, Luminis International BV’den almak için bir bağlayıcı ön protokol imzaladı.

Bu alımdan sonra Studio397, hem rFactor 2 üzerindeki çalışmalarına devam edecek, hem de Motorsport Games’in ilerideki projelerinde fizik motoru gelişimi üzerine çalışacak.

