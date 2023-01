Sanal Le Mans 24 Saat: Sıralama turlarının ardından LMP'de Coanda, GTE'de R8G pole pozisyonunda

Bu sene bizleri yepyeni bir sıralama formatı karşıladı; ilk olarak 30 dakikalık ortak bir sıralama seansı gerçekleşti, sonrasında ise her sınıfın en iyi altı sürücüsü Hyperpole olarak adlandırılan son bölüme kalarak pole pozisyonu mücadelesi verdi.

Porsche Coanda sürücüsü Joshua Rogers, ilk bölümde diğer LMP sürücülerine 0.7 saniye gibi bir fark atarak mücadeleye devam etmesi kesinleşen ilk isim oldu. Onu #2 Redline ile Luke Bennett ve takım arkadaşı Mack Bakkum takip etti.

R8G Esports'tan Marcell Csincsik dördüncü, 2020 Sanal Le Mans galibi Nikoden Wisniewski beşinci, son galip Jeffrey Rietveld ise altıncı olarak pole pozisyonu mücadelesine devam eden isimler oldular.

Autosport Yılın E-Spor sürücüsü ödülünü alan James Baldwin'in 0.172 saniye geride yedinci olurken, temsilcilerimizden Ulaş Özyıldırım ise 0.183 saniye geride sekizinciydi.

Üretici destekli Porsche Coanda ve Romain Grosjean'ın kendi adını taşıyan R8G Esports takımının sırasıyla LMP ve GTE sıralama birinciliklerini paylaştığı 2023 Le Mans 24 Saat Sanal yarışı için grid belirlendi.

GTE'de ilk dört sırada dört farklı takımın yer aldığını gördük.

Erhan Jajovski açılış yarım saatinin hemen sonunda attığı turla sınıfının en hızlısı oldu. R8G Ferrari sürücüsü, Porsche Coanda sürücüsü Charlie Collins'i 0.003 saniye farkla geride bırakmayı başardı.

Prodrive FYRA Esport'tan Lasse Sørensen üçüncü, BMW Team BS+Competition'dan Ibraheem Khan ise dördüncü sıradaydı.

Beşinci sırada bir diğer BMW sürücüsü Kevin Siggy yer alırken, ilk altıyı tamamlayan isim ise Porsche Coanda sürücüsü Kevin van Dooren oldu. Böylece her iki sınıftaki dört Coanda aracının tamamı pole mücadelesine devam etmeyi başardı.



Hafif bir eğlence için Porsche 911 GT3 Cup araçlarıyla gerçekleştirilen All Stars yarışının ardından 15 dakikalık son seans başladı. Sınırlı süre LMP sürücüleri için sadece iki, GTE sürücüleri içinse bir tur anlamına geliyordu.

LMP'de her iki Redline aracı da erkenden tempoyu belirledi, ancak ilk seanstaki temposunu sürdüren Rogers takım arkadaşı Bakkum'un 0.2 saniye önünde pole pozisyonunun sahibi oldu. Böylece ilk iki sıra Porsche Coanda'ya gitti.

Üçüncü sırada Bennett, dördüncü sırada Rietveld yer alırken, ilk altıyı Csincsik ve Wisniewski tamamladı.

GTE'de ise en hızlı isim yine 0.2 saniye farkla Jajovski oldu, ikinci sıradaysa sezon boyunca pole pozisyonu mücadelelerinin en hızlı isimlerinden Siggy yer aldı.

Coanda bu kategoride o kadar baskın değildi, Collins ve van Dooren sayesinde sırasıyla üçüncü ve beşinci sırada yer aldı.

Dördüncü sırada Sørensen'in Aston Martin'i yer alırken, üçüncü sektörde yavaş kalması nedeniyle turunu tamamlayamayan Khan ancak altıncı olabildi.

Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan yarış, canlı yayınlarla Traxion.GG ve Motorsport.tv adreslerinden izlenebilecek.

Erhan Jajovski for R8G Esports, on the GTE pole position for the 2023 24 Hours of Le Mans Virtual