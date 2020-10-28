Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

28 Ekim Çarşamba günü başlayan eleme seanslarında turnuvaya katılmak için çabalayan sürücüler en hızlı zamanı yapabilmek için mücadele ediyorlar.

İtalya'nın efsane pisti Monza'da düzenlenen eleme seansları 1 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Elemeler sonrasında en hızlı 20 pilot 4 hafta sürecek Honda e-GP turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve büyük ödülün sahibi olacak.

Eleme seanslarının sonuçları anlık olarak seanslar tamamlandıkça bu sayfada yayınlanacaktır.

ELEME SONUÇLARI