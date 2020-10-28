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eSpor / Son dakika

Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor

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Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor
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Motorsport.com'un, Honda Türkiye'nin desteği ile düzenlediği "Hayallerinle Yarış" Honda e-GP turnuvasında elemeler büyük heyecanla devam ediyor.

28 Ekim Çarşamba günü başlayan eleme seanslarında turnuvaya katılmak için çabalayan sürücüler en hızlı zamanı yapabilmek için mücadele ediyorlar.

İtalya'nın efsane pisti Monza'da düzenlenen eleme seansları 1 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.

Elemeler sonrasında en hızlı 20 pilot 4 hafta sürecek Honda e-GP turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve büyük ödülün sahibi olacak.

Eleme seanslarının sonuçları anlık olarak seanslar tamamlandıkça bu sayfada yayınlanacaktır.

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ELEME SONUÇLARI

İsim Soyisim Seans Zaman
Erdem Akyol 28-1-1330 1.19.630
Gökhan Keray 28-1-1330 1.19.759
Kadircan Kılıçlı 28-1-1330 1.20.791
Orhan Başaran 28-1-1330 1.20.948
Mert Ünivar 28-1-1330 1.21.696
Sertaç Dağlıoğlu 28-1-1330 1.21.892
Hakkı Küçüktekin 28-1-1330 1.21.953
Tunahan Arslan 28-1-1330 1.22.106
Mert Gül 28-1-1330 1.22.166
Oğulcan Deniz 28-1-1330 1.22.866
Azizcan Bozkurt 28-1-1330 1.24.562
Musa Levent Şahiner 28-1-1330 1.26.221
Efe korkmazer 28-1-1330 1.35.289
Erim Gül 28-1-1330 DNF
Umut Ar 28-1-1330 DNF
Ercan demirel 28-1-1330 DNS
Kerem Öztaş 28-1-1330 DNS
Recep Onur Doğan 28-1-1330 DNS
Benan Ecem Akfındık 28-1-1330 DSQ
Mehmet utku Ulaş 28-1-1330 DSQ
Honda "Hayallerinle Yarış" e-GP'ye büyük ilgi

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Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Cihangir Perperik

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