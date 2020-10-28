Hayallerinle Yarış Honda e-GP elemeleri devam ediyor
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Motorsport.com'un, Honda Türkiye'nin desteği ile düzenlediği "Hayallerinle Yarış" Honda e-GP turnuvasında elemeler büyük heyecanla devam ediyor.
28 Ekim Çarşamba günü başlayan eleme seanslarında turnuvaya katılmak için çabalayan sürücüler en hızlı zamanı yapabilmek için mücadele ediyorlar.
İtalya'nın efsane pisti Monza'da düzenlenen eleme seansları 1 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek.
Elemeler sonrasında en hızlı 20 pilot 4 hafta sürecek Honda e-GP turnuvasına katılmaya hak kazanacak ve büyük ödülün sahibi olacak.
Eleme seanslarının sonuçları anlık olarak seanslar tamamlandıkça bu sayfada yayınlanacaktır.
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ELEME SONUÇLARI
|İsim
|Soyisim
|Seans
|Zaman
|Erdem
|Akyol
|28-1-1330
|1.19.630
|Gökhan
|Keray
|28-1-1330
|1.19.759
|Kadircan
|Kılıçlı
|28-1-1330
|1.20.791
|Orhan
|Başaran
|28-1-1330
|1.20.948
|Mert
|Ünivar
|28-1-1330
|1.21.696
|Sertaç
|Dağlıoğlu
|28-1-1330
|1.21.892
|Hakkı
|Küçüktekin
|28-1-1330
|1.21.953
|Tunahan
|Arslan
|28-1-1330
|1.22.106
|Mert
|Gül
|28-1-1330
|1.22.166
|Oğulcan
|Deniz
|28-1-1330
|1.22.866
|Azizcan
|Bozkurt
|28-1-1330
|1.24.562
|Musa Levent
|Şahiner
|28-1-1330
|1.26.221
|Efe
|korkmazer
|28-1-1330
|1.35.289
|Erim
|Gül
|28-1-1330
|DNF
|Umut
|Ar
|28-1-1330
|DNF
|Ercan
|demirel
|28-1-1330
|DNS
|Kerem
|Öztaş
|28-1-1330
|DNS
|Recep Onur
|Doğan
|28-1-1330
|DNS
|Benan Ecem
|Akfındık
|28-1-1330
|DSQ
|Mehmet utku
|Ulaş
|28-1-1330
|DSQ
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|eSpor
|Editör
|Cihangir Perperik
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