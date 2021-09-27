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LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Güler oldu!

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LG Türkiye ile Ezber Bozan Yarış Heyecanı 2021 Turnuvası, Motorsport.com'un LG Türkiye ana sponsorluğunda gerçekleştirildi ve ilk üçün yarış boyunca süren harika mücadelesini kazanan isim Arda Güler oldu.

LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Güler oldu!

26 Eylül 2021 saat 21.00’de LG Türkiye YouTube kanalından Yiğit Tezcan ve Pintipanda'nın anlatımı ile canlı olarak yayınlanan final yarışında, eleme seanslarında ilk 20’ye giren sürücüler mücadele etti.

F1 2020 oyunu ile PC platformunda düzenlenen turnuvanın finalinde sürücüler Rusya’nın Sochi pistinde kıyasıya bir mücadeleye girişti. Ayrıca araç ayarlarını değiştirmek yasak olduğu için tüm sürücüler aynı ayarlarla eşit şartlarda ve eşit araçlarda mücadele etti.

Sıralama turlarında son anlara, 1:29.930’luk bir derece elde eden Ulaş Özyıldırım önde girdi. Ancak son denemesinde 1:29.868’lik harika bir tur çıkaran Anıl Tüken pole pozisyonunu almayı başardı.

Ulaş Özyıldırım 0.062sn geride ikinci olurken, Arda Günay 0.170sn geride üçüncü, Selim Arkın 0.470sn geride dördüncü, Metin İsmail 0.725sn geride beşinci, Recep Kavlak 0.838sn geride altıncı sırada yer aldı.

Yarışın startı gayet temiz olurken, herhangi bir olay yaşanmadı ve ilk dört sıra yerini korudu. Emre Berber iki sıra yükselip beşinciliğe çıkarken, Recep Kavlak üç sıra kaybedip dokuzunculuğa geriledi.

Turlar ilerledikçe ilk üç sırada yer alan Anıl, Ulaş ve Arda arkadaki sürücülerden koptu ve kendi arasında mücadele etmeye başladı.

Bu üçlü yarış boyunca birçok kez birbirini geçti ve pitlerin ardından da mücadeleye devam ettiler.

Son iki tura girilirken sıralama Arda, Ulaş, Anıl şeklindeydi. Arda ve Ulaş’ın 3 saniye, Anıl’ın ise 6 saniye zaman cezası bulunuyordu.

Son tura başlarken Arda ve Ulaş birbirine çok yakındı ve tam gaz dönülen 3. virajda ikili temas yaşadı. Neyse ki her iki sürücü de araçlarını toparladılar ve yola devam ettiler.

Ancak son sektörde Ulaş’ı benzini bitti ve yavaşladı. Böylece müthiş heyecana sahne olan LG UltraGear E-GP 2021’in galibi Arda Güler oldu.

 

Ulaş Özyıldırım pist üzerinde üçüncü sırada finişe ulaşsa da, Anıl Tüken’in cezasıyla ikinciliğe yükseldi. Podyumu ise Anıl Tüken tamamladı.

Selim Arkın iyi bir tempo tutturdu ancak yarış boyunca yalnız şekilde mücadele etti ve dördüncü oldu. Yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Rıdvan İpekçioğlu harika bir yükselişle beşinci olurken, hemen arkasında Emre Berber yer aldı.

Startta kaybettiği sıraları, yaptığı geçişlerle telafi eden Recep Kavlak yedinci olurken, 15. başlayıp iyi yükselen Rıdvan Kurtcephe sekizinci, sert savunmalarıyla dikkat çeken Metin İsmail dokuzuncu sırada yer aldı.

İlk 10’u tamamlayan isim ise Sami Kızıltan oldu.

Final yarışını kazanan Arda Günay böylece dünyanın ilk NaNo IPS ekranlı oyuncu monitörü olan LG UltraGear 165 Hz 1 ms Nano IPS'in sahibi oldu.

 
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