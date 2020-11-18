Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Türkiye GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
27 Kas
FP1:
8 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
1 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
eSpor / Son dakika

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

paylaşım
yorumlar
Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!
Ekleyen:

Ford, tüm dünyada yükselen trend e-spor’a verdiği desteği hız kesmeden sürdürüyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, tamamen sanal ortamda düzenlediği “19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı”nın ardından Ford şimdi de 22 Kasım Pazar günü Castrol Ford Team Türkiye ralli pilotlarının katılımı ile yeni bir e-spor ralli yarışı daha gerçekleştirecek.

Yıllardır destekçisi olduğu Castrol Ford Team Türkiye ralli takımı ile Avrupa Şampiyonluğu da dâhil birçok başarıya imza atan Ford, pandemi ile birlikte tüm dünyada giderek daha fazla ilgi çeken e-spor’a olan desteğini artırarak devam ettiriyor. Tüm dünyada her yaştan otomobil ve yarış severin ilgisini çeken yeni trend e-sporu yakından takip eden Ford ve bu alanda çalışmalarını hızlandıran Castrol Ford Team Türkiye, 22 Kasım’da yeni bir yarış daha düzenleyecek.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda Ford’un katkıları ile gerçekleşen “19 Mayıs Gençlik ve Spor Yarışı”nın ardından, 1 Kasım’da Türkiye’nin ilk ve tek Avrupa şampiyonu ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye’nin pilotları ile pist ve e-spor dünyasının ünlü isimlerini bir araya geliyor. Yarışta Castrol Ford Team Türkiye’nin ralli pilotları Murat Bostancı, Ali Türkkan, Ümit Can Özdemir, Emre Hasbay ve Can Sarıhan; e-Spor oyuncuları Necati Akçay, Sinan Koç, Atakan Tarkan, Ozan Ülkügil ve Emir Aşarı ile mücadele edecekler.

 

Yarış, 2005’ten bu yana Türkiye’de Formula 1 yarışlarını anlatan ve “Formula 1’in Sesi” olarak da bilinen Serhan Acar’ın muhteşem anlatımıyla ekranlara gelecek, yorumcu olarak yine Yiğit Tezcan yer alacak. 22 Kasım Pazar günü saat 18:00’de gerçekleşecek yarış Ford Türkiye YouTube kanalından canlı olarak da izlenebilecek.

Ford e-Spor’a olan desteğini gelecek dönemde de sürdürecek

Geleceğin teknolojilerini bugünden yaşatacak yeni marka vizyonu ‘Geleceği Bugünden Yaşa’ kapsamında birçok farklı mecrada yaptığı yenilikçi projelerle adından söz ettiren Ford, yükselen trend e-spor heyecanını da Türkiye’de yaşatmak için yeni projelere imza atıyor. Uzun zamandır motor sporlarına destekle Türk sporuna önemli pilotlar kazandıran marka, ileriki dönemlerde e-spor dünyasına genç sporcular kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 
Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Önceki haber

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri eSpor
Editör Abdullah Çelik

Çok Okunanlar Bugün

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

"2021 takvimine Sepang veya İstanbul girmeli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

"2021 takvimine Sepang veya İstanbul girmeli"

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

Hamilton: "Ferrari’ye geçme fikri bana hiçbir zaman yakın olmadı"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari’ye geçme fikri bana hiçbir zaman yakın olmadı"

Verstappen kendisine yapılan eleştirilere karşı çıktı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Verstappen kendisine yapılan eleştirilere karşı çıktı

Hamilton: "Görünmeyen kahramanlar şövalyelik hak ediyor, ben değil."
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Görünmeyen kahramanlar şövalyelik hak ediyor, ben değil."

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Türkiye'deki gibi şartlara daha çok ihtiyacımız var, böylece yeteneklerimi gösterebilirim"

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Brawn: "Schumacher ve Hamilton'da Tanrı vergisi bir yetenek var"

Son Haberler

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!
eSpr eSpor / Son dakika

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpr eSpor / Son dakika

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya
eSpr eSpor / Son dakika

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir
eSpr eSpor / Son dakika

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Türkiye'de kirli araçlarda ortaya çıkan aerodinamik sırlar

1s
2
Formula 1

"2021 takvimine Sepang veya İstanbul girmeli"

4s
3
Formula 1

Vettel: "Türkiye'deki gibi vinç olaylarında hataya yer yok"

1g
4
Formula 1

Hamilton: "Ferrari’ye geçme fikri bana hiçbir zaman yakın olmadı"

3s
5
Formula 1

Verstappen kendisine yapılan eleştirilere karşı çıktı

2s

Son Haberler

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!
eSpr

Ford Türkiye ile E-Spor Heyecanı Kaldığı Yerden Devam Ediyor!

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti
eSpr

Honda e-GP'nin ilk yarışı nefesleri kesti

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya
eSpr

Canlı izle: Honda "Hayallerinle Yarış E-GP" - Avusturya

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir
eSpr

F1 video oyunlarının yapımcısı Codemasters satılabilir

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor
eSpr

Hayallerinle Yarış Honda e-GP başlıyor

Son Videolar

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18 20:28
eSpor
5 Kas 2020

JAPONYA'DA START FACİASI! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 18

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17 25:38
eSpor
5 Kas 2020

NE YAPTIN PEREZ?! F1'DE KURALLAR DEĞİŞİYOR! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 17

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16 38:03
eSpor
5 Kas 2020

TARİHİ PODYUM, AKIL ALMAZ KAZA! - F1 2020 My Team Kariyeri, Bölüm 16

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY 08:23
eSpor
21 Eki 2020

F1 2020 Oyunu Motor Güncelleme İncelemesi - DEĞİŞEN TEK ŞEY: HİÇBİR ŞEY

VETTEL'İN RB6 ARACINI SÜRDÜK!, İSTANBUL TRAFİĞİ? - F1 2020 Türkçe Kariyer, Bölüm 4 34:59
eSpor
18 Eki 2020

VETTEL'İN RB6 ARACINI SÜRDÜK!, İSTANBUL TRAFİĞİ? - F1 2020 Türkçe Kariyer, Bölüm 4

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.