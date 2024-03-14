F1 Manager 2024, takım oluşturma moduyla geliyor

F1 Manager serisi, bu yaz piyasaya sürülecek olan yeni 2024 sürümüyle geri dönüyor.

Oyunda beklendiği gibi, mevcut Formula 1 (artı yedek sürücüler), Formula 2 ve Formula 3 pilotları yer alacak ve Takım Patronları olarak Toto Wolff veya Fred Vasseur gibi isimlerin yerini alacaksınız.

Önceki iki F1 Manager oyununda olduğu gibi, maliyet sınırı düzenlemeleri dahilinde fon tahsis etmek, araç geliştirme yollarını seçmek ve ardından yarışlar sırasında strateji kararları vermek ana görevleriniz olacak. Sponsor ilişkilerinin yanı sıra yetenek keşfi ve sözleşme görüşmeleri ile derinlemesine bir sürücü pazarı sistemi bulunuyor.

F1 Manager 2024 game

Oyundaki genel amaç, mevcut bir takımı birkaç sezon boyunca şampiyonluğa taşımaktır.

Önceki iki oyunla karşılaştırıldığında F1 Manager 2024 için yeni olan, hem sürücüler hem de çalışanlar için bir 'zihniyet' sistemi olarak lanse edilen bir özellik olacak. Özünde, motivasyon seviyelerini izlemeniz veya performanslarındaki potansiyel bir düşüşü tahmin etmeniz gerekecek.

Yapımcı Frontier Developments ayrıca önceki çalışmalarına kıyasla mekanik arızaların daha gerçekçi olacağını ve yarış animasyonlarının daha doğal olacağını açıkladı. Bir kez daha, pistteki aksiyon, gerçek takım radyo konuşmalarının kullanımıyla sanal dünya ile gerçeği birleştirecek.

Takım oluşturma modu

Ancak en önemli eklenti, yeni takım yaratma modunda kendi F1 takımınızı oluşturabilmeniz olacak. Bu yapımcılardan çok talep edilen bir eklentiydi ve Codemasters tarafından geliştirilen diğer F1 sürüş oyunlarında da popüler olduğu görülüyordu.

Mevcut kariyer ve yarış tekrarı modlarının yanında yer alan bu yeni modda, bu sezon her F1 yarışından sonra olaylara dayalı senaryolarla güncellenecek ve 11. takımı yönetmenize olanak sağlayacak.

F1 Manager 2024 game

Oluşturduğunuz takımın renk düzenini, ismini ve sponsorlarını kişiselleştirme olanağı da içerecek. İsterseniz, reddedilen Andretti takımına benzer bir şey oluşturabileceğinizi ve ideal sürücü kadrosu olacağını düşündüğünüzü işe alabileceğinizi hayal edeblirsiniz.

F1 Manager 2024'ün kesin çıkış tarihi yılın ilerleyen dönemlerinde duyurulacaktır.

PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S için £29.99/$34.99/€34.99 fiyatla piyasaya sürülecek.