F1 Sanal GP: Fittipaldi, Haas ile kazanmayı başardı!

Senenin yeni formatında farklı bir formata gidildi. Bu formata göre F1 takımlarının eSpor Pro sürücüleri, beş turluk bir yarışta mücadele edecekler ve bu sıralama yarışında, Pro pilotunun aldığı sonuç, %50'lik yarış uzunluğunda yapılacak olan asıl yarışta takım arkadaşının sıralama pozisyonunu belirleyecek. Sprint yarışının grid sıralaması ise Pro sürücülerin attıkları tek tur ile belirlendi.

Sprint yarışında Ferrari'nin sanal takımında yarışan İtalyan David Tonizza birinci olurken, Mercedes'in F1 eSpor pilotu Dani Moreno ikinci, ilk iki F1 eSpor şampiyonasının galibi olan ve bu sene için Ferrari sanal takımı ile anlaşan Brendon Leigh ise üçüncü oldu.

Bu sonuca göre David Tonizza'nın takım arkadaşı olan ve asıl yarışta mücadele eden F2 pilotu Marcus Armstrong yarışa pole pozisyonundan başlarken, Dani Moreno'nun takım arkadaşı Anthony Davidson ikinci, Brendon Leigh'in takım arkadaşı Arthur Leclerc ise üçüncü sıradan yarışa başladı.

Yarışa, 2021 gridinden George Russell ve Nicholas Latifi'nin katılması bekleniyordu, ancak George Russell'ın, bilinmeyen bir nedenden dolayı, yarışın hemen öncesinde, yarışta yer almayacağı açıklandı.

Ayrıca Red Bull'un 2020 pilotu ve şimdiki yedek pilotu olan Alex Albon da Red Bull adına yarışan isimlerden biri oldu.

İlk üç sıradaki isimler yarışa yumuşak lastik ile başlamayı tercih ederken, bazı isimler ise ters lastik stratejisini tercih etti. Yarışa dördüncü sıradan başlayan ve McLaren adına yarışta yer alan içerik üreticisi Jimmy Broadbent ile beraber, McLaren'in yarıştaki diğer pilotu olan içerik üreticisi Benjamin Daly (Tiametmarduk) de orta lastik ile yarışa başladı.

Startın ardından Red Bull adına yarışan MXGP pilotu Jeffrey Herlinger arkada kaza yaptı ve sarı bayrakların çıkmasına neden oldu, ancak takım arkadaşı Alex Albon aldığı inanılmaz startla beraber ilk 10'a yükselmeyi başardı.

Yarışa üçüncü sıradan başlayan eski F1 pilotu Anthony Davidson ise dördüncü virajda spin attı ve gridin gerisine düştü.

İkinci tura gelindiğinde Arthur Leclerc, pistteki takım arkadaşı Marcus Armstrong'u da geride bırakarak geçici olarak liderliği aldı. Arkada ise, Davidson'ın spininin ardından üçüncülüğü alan Broadbent, Haas adına yarışan Enzo Fittipaldi'ye geçildi.

14. tur civarlarında yapılan ilk pit stoplara kadar Ferrari ikilisi Leclerc ve Armstrong, ilk iki sıradaki yerlerini dominant bir şekilde korumayı başarsalar da Enzo Fittipaldi, yarışın ikinci bölümünde inanılmaz bir performans sergileyerek önce Armstrong'u geride bıraktı ve Leclerc'in peşine takıldı.

Yarışın bitimine 3 tur kala Leclerc'e atağını yapan Fittipaldi, Monacolu sürücüyü geride bırakmış olsa da Leclerc pes etmedi ve Brezilyalı pilota karşı yakın bir mücadele sergiledi.

Hem sondan bir önceki turda, hem de son turda üçüncü viraja gelinirken atak yapan Leclerc'e karşı iyi bir savunma yapan Fittipaldi, yarışı kazanan isim oldu.

Bu ikilinin yakın mücadelesi sırasında onlarla farkı kapatan ve Arthur Leclerc'in dokuz saniyelik zaman cezasına karşı, sadece üç saniyelik zaman cezası bulunan Mercedes pilotu Stoffel Vandoorne ikinci olurken, Arthur Leclerc ise podyumu tamamlayan isim oldu.

Alex Albon yarışı dördüncü sırada tamamlarken, Haas adına yarışan Pietro Fittipaldi beşinci, Marcus Armstrong altıncı, Alpine adına yarışan F2 pilotu Oscar Piastri yedinci, Anthony Davidson sekizinci, AlphaTauri adına yarışan Luca Salvadori dokuzuncu ve Alfa Romeo adına yarışan Real Madrid kalecisi Thibaut Courtois ise 10. sırada yer aldı.

Courtois aynı zamanda DHL En Hızlı Tur Zamanı ödülünün de sahibi oldu.

F1 Sanal GP'sinin bir sonraki ayağı, haftaya Silverstone sanal pistinde gerçekleştirilecek.