Motorsport Games'in duyurduğu 2022 NASCAR sezonu güncelleme paketi resmi olarak tanıtıldı

Haberi dinle

Dünya çapında resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve e-spor ekosistemi sağlayıcısı Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games"), bugün 2022 NASCAR sezonunu dünya çapındaki oyunculara sunacak NASCAR 21: Ignition ("Ignition") 2022 Sezon Genişletme Güncellemesinin resmi lansmanını gerçekleştirdi. Ücretsiz olarak sunulan güncellemeler Race Now, Online Multiplayer ve Paint Booth modlarında kullanılabiliyor olacak. Sony PlayStation 4 ve 5, Xbox One, Series S ve X ve PC platformlarında mevcut olacak güncelleme, Steam mağazası üzerinden indirilebilecek.

Ignition'ın mevcut sahipleri Standart ve Şampiyon Sürümleri güncellemeyi ücretsiz olarak indirebilirken, oyuna şu anda sahip olmayanlar Ignition'ı indirimli fiyattan (19,99 USD) satın alabilir ve ardından güncelleme paketine ücretsiz sahip olabilirler. Ayrıca, Season Pass 1, (2021 DLC içeriği), 2022 Sezon Genişletmesi ve Season Pass 2 (2022 DLC içeriği) gibi paketleri içeren NASCAR 21: Ignition - Victory Edition da mevcut. Oyundaki yeni özelliklere ilk bakış için yayınlanan fragmana buradan erişebilirsiniz.

Motorsport Games NASCAR Marka Müdürü Jay Pennell, "2022 Sezonu Genişleme Paketini bugün itibariyle Ignition'a ekleyerek hayranlarımızın bu tarihi sezon için en güncel içeriğin keyfini çıkarmasını sağlamaktan ötürü heyecanlıyız. Güncelleme, NASCAR Cup Series Playoff'larının tüm hızıyla devam ettiği harika bir zamanda geldi. Next-Gen araçlar gerçek yarışları benzersiz hale getirdi, şimdi aynısı oyuncular için dijital yarış dünyasında da geçerli olacak. En yeni içerikleri tüm oyunlarımıza yansıtabilmek de bizim için bir zorunluluktu ve bunu başardık; Ignition, NASCAR Heat 5 ve NASCAR Heat Mobile oyuncularının yeni paketin keyfini çıkarması için sabırsızlanıyoruz." dedi.

Ignition 2022 Sezonu Genişletme Paketi, yenilenmiş kullanıcı arayüzü, geliştirilmiş HUD, Motor Racing Network'ün NASCAR spikeri Alex Hayden tarafından kaydedilmiş sesli anlatımlar ve hem normal sezondan hem de playofflardan mevcut 2022 NASCAR pistleri gibi bir dizi yeni özellik sunuyor. 2022 sezonunda mücadele eden sürücüler, takımlar ve renk düzenlerinin yanı sıra Chevrolet, Ford ve Toyota'nın üç Next-Gen otomobil modeli de oyunda yer alıyor.

Güncelleme, NASCAR Heat 5 ve NASCAR Heat Mobile'da da yayınlanacak. Oyuncular, 2022 Sezonu Genişleme Paketini 21 Ekim 2022 tarihinden itibaren NASCAR Heat 5 üzerinden 12,34 USD karşılığında satın alabilecekler.

Paket, NASCAR Heat Mobile kullanıcılarına ise 27 Ekim tarihinde ücretsiz olarak sunulacak, böylece 2022 NASCAR sezonu Motorsport Games'a ait tüm NASCAR oyunlarında kullanıcılara sunulmuş olacak.

Oyuncular, 2022 NASCAR sezonundaki araçları, sürücüleri ve takımları NASCAR Heat 5'teki Race Now, Kariyer Modu ve Çevrimiçi Çok Oyunculu modlarında "satın alınabilir indirilebilir içerik" olarak ve NASCAR Heat Mobile'da ücretsiz içerik güncellemesi olarak kullanabilecekler.