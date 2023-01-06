Sanal Le Mans 24 Saat, Max Verstappen de dahil olmak üzere yıldız isimlerin dikkatini toplamaya devam ediyor
Gelecek hafta düzenlenecek Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak sürücüler açıklanırken, bu isimlerin arasında birçok yıldız ismin barındığını görüyoruz.
Kısa süre önce Motorsport Games Inc, 2022-23 Le Mans Virtual Series sezonunun son yarışı olan Sanal Le Mans 24 Saat'e katılacak isimleri duyurdu.
İçlerinde birçok yıldız ismin de bulunduğu 180 sürücünün mücadele edeceği yarış 14-15 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek. Ödüllü yarış, hem pistlerde, hem de simülatörde zirveyi zorlayan sürücüler için büyük bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor.
Mücadeleye katılacak önemli isimler ise şu şekilde:
- Çifte Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen
- IndyCar sürücüsü Romain Grosjean
- 2022 Formula 2 şampiyonu Felipe Drugovich
- 2022 Formula 3 şampiyonu Victor Martins
- Üç kez WTCC şampiyonu Andy Priaulx ve oğlu Seb Priaulx
- IndyCar sürücüsü Felix Rosenqvist
- 2022 Autosport BRDC Yılın Genç Sürücüsü Luke Browning
Birçok profesyoneller sürücüyle bir araya gelmeye hazırlanan yetenekli ve azimli simülasyon yarışçılarının listesi de aynı şekilde etkileyici; yarışa katılacak isimlerin arasında birden çok e-spor şampiyonu bulunmakta.
Toplamda 40'tan fazla farklı ülkeyi temsil eden 180 sürücü, ACO'nun yüzüncü yılındaki ilk etkinlik için bizzat efsanevi Sarthe pistine gidecek.
Resmi olarak temsil edilen üreticiler arasında ise Alpine, AMG Mercedes, BMW, Ferrari, Peugeot ve Porsche gibi önemli markalar bulunmakta.
Önümüzdeki günlerde araçların renkleri ve Sanal Le Mans 24 Saat'i televizyondan, internetten ve dünyanın dört bir yanındaki sosyal medya kanallarından nasıl takip edebileceğinizle ilgili daha fazla ayrıntı açıklanacak.
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Sanal Le Mans 24 Saat, Max Verstappen de dahil olmak üzere yıldız isimlerin dikkatini toplamaya devam ediyor
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