Verstappen: “Araçtaki sorunun ne olduğunu anlayamadım”
Max Verstappen, sıralama turlarının son bölümünde aracın kontrolünü aniden kaybederek yaşadığı kazayı "tuhaf" olarak nitelendirdi.
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Mark Thompson / Getty Images
Kazanın yaşandığı turdaki dengesizliğe değinen dört kez dünya şampiyonu Verstappen, şu ifadeleri kullandı: "O turda, 6. virajın girişinde çok garip bir an yaşadım.”
“Hafta sonu boyunca hiç böyle bir şey hissetmemiştim, o yüzden durumu gerçekten garipsedim, araçtaki sorunun ne olduğunu da pek anlayamadım. Sonrasında 9. virajda arkası tamamen kontrolden çıktı.”
“O anda aldığım önlem küçük bir kontra falan değildi, direksiyonu tam tur çevirmek zorunda kaldım. Dediğim gibi durum biraz tuhaf, bu yüzden detaylıca incelememiz ve ne olduğunu anlamamız gerek."
Max Verstappen, Red Bull Racing kaza
Fotoğraf: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images
Kaza olmasaydı üçüncülüğün gerçekçi bir hedef olduğunu belirten Verstappen, start konusundaki endişelerini de dile getirdi: "Yazık oldu çünkü gerçekçi konuşmak gerekirse üçüncü sırayı alabilirdik.”
“Ancak bizim için verimli bir start yapmak şu anda çok zor. Üçüncü başlasaydık bile ilk metrelerde beşinciliğe gerileyebilirdik. Yeni parçalarda hâlâ anlamamız gereken şeyler var; bazıları iyi çalışıyor, bazılarıysa geriye gitmişiz gibi hissettiriyor.”
“Elimizdeki verilerden yola çıkarak çalışmaya devam edeceğiz."
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