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Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu

Ekleyen:
, Redacteur
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör

2022 Sanal Le Mans 24 Saat öncesinde pole pozisyonu Jeffrey Rietveld'in olurken, Max Verstappen sadece 0.002 saniye geride ikinci oldu.

Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu

Cumartesi ve Pazar günleri, toplam 200 sürücüden oluşan 50 takım, Sanal Le Mans 24 Saat için birbirleriyle mücadele edecek.

Başlangıç ​​gridini belirlemek için Cuma akşamı sıralama turları gerçekleştirildi. 

Prototip sınıfında heyecan dolu bir mücadele vardı. #70 Realtime Hydrogen Redline Oreca'nın direksiyonuna geçen Jeffrey Rietveld ve #123 Team Redline Oreca sürücüsü Max Verstappen, heyecan dolu mücadelede pole pozisyonu için çekiştiler.

Rietveld, derecelerin sürekli olarak geliştiği mücadelede bitime kısa bir süre kala 3:21.597 yaparak ilk sırayı eline geçirdi.

2021 F1 dünya şampiyonu Max Verstappen pole pozisyonunu alacak bir turla geliyordu fakat turu 3:21.231'di ve pole pozisyonunu sadece 0.002 saniye ile kaçırmış oldu.

Bu, Oliver Rowland ve Felipe Drugovich'in de mücadele ettiği #70 Realtime'ın yarışa ilk sıradan başlayacağı anlamına gelirken, #123 Team Redline'da  Verstappen, Atze Kerkhof, Max Benecke ve Felix Rosenqvist dörtlüsü ikinci başlayacak.

Üçüncü sıra ise Daniel Juncadella da dahil olmak üzere önemli isimlerin yarıştığı Mercedes'e gitti.

GT sınıfında pole pozisyonu #111 Red Bull Racing Esports takımının olurken, temsilcimiz Ayhancan Güven'in yarıştığı #92 Porsche beşinci sırada yer aldı.

Yarış bugün TSi 16:00'da başlayacak ve Motorsport.tv'den canlı şekilde yayınlanacak.

 

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