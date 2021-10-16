NASCAR Heat Ultimate Edition+ Nintendo Switch'e geldi

MIAMI, FL – 15 Ekim 2021 – Dünyanın dört bir yanındaki resmi motor sporları yarış serilerinin önde gelen yarış oyunu geliştiricisi, yayıncısı ve espor ekosistemi sağlayıcısı olan Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) (“Motorsport Games”) bugün, Nintendo Switch'te NASCAR Heat Ultimate Edition+ için ön satış ve piyasaya çıkış tarihlerini açıkladı.

Nintendo Switch konsollarına gelen ilk NASCAR oyunu olan ürün, 19 Kasım 2021'de satışa başlayacak ve ön siparişler 15 Ekim 2021 öğlen saatinden itibaren perakende ve dijital mağazalarda canlı yayınlanacak. Ön siparişler buradan verilebilir.

2020 NASCAR sezonunun resmi video oyunu olan NASCAR Heat Ultimate Edition+, dünyanın en popüler stok araba yarışı serisine hayat veriyor. Oyuncular direksiyonun başına geçip ve zafer peşinde koşmaya ve NASCAR Cup Serisi şampiyonu olmaya davet ediliyorlar. Nintendo Switch'e gelen NASCAR Heat Ultimate Edition+, NASCAR Heat 5 Ultimate Edition'da bulunan her şeyin yanı sıra 2021 NASCAR Cup Serisi arabaları, kadro ve ana giydirmeleri içerir.

39 özgün parkur içeren üç NASCAR National Series ve Xtreme Dirt Tour yarışından önceki 2020 resmi ekipleri, sürücüleri, arabaları ve programı da oyunda kalıyor. Öne çıkan bu içerik, 2020 Gerileme ve Playoff giydirmelerini, oynanabilir bir karakter olarak Tony Stewart ve daha fazlasını içerir!

Motorsport Games CEO'su Dmitry Kozko; “Motorsport Games, Nintendo Switch için ilk NASCAR unvanını duyurmaktan heyecan duyuyor ve yarış keyfini tamamen yeni bir oyuncu tabanına getiriyor.” dedi. "Büyük hayranlarımız, NASCAR'ın Nintendo Switch versiyonunu almak istediklerini dile getirdiler ve yeni lansmanımızla artık nereye giderlerse gitsinler sporu yanlarında götürebiliyorlar. NASCAR Heat Ultimate Edition+, Motorsport Games'in farklılığa olan bağlılığını ilerletiyor, oyunu oyuncularımızın takdir edeceği birçok alanda geliştiriyor ve NASCAR oyunlarımızı gerçekten özgün kılan her şeyi bu yeni konsola getiriyor."

Motorsport Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan Nintendo Switch için sunulan NASCAR Heat Ultimate Edition+, sağlam bir özellik ve mod listesiyle birlikte geliyor. Kariyer Modu, oyuncuların NASCAR Cup Serisine ulaşmak için diğer serilerde (Xtreme Dirt Serisi, Camping World Truck Serisi ve Xfinity Serisi) ilerlemesine veya hemen oyuna girip en üst seviyeden başlamasına olanak tanır.

Kariyer Modu ayrıca gelişmiş istatistik takibi sağlar, tüm kariyer boyunca ilerlemeyi toplar ve performansınız hakkında ayrıntılı bilgiler sunar. Oyunun Nintendo Switch sürümü, yapay zekaya yönelik oyun geliştirmeleri, daha fazla kamera seçeneği ve DNF seçeneği dahil olmak üzere NASCAR Heat 5'te bulunan tüm mevcut özellikleri içerir. Test Modunda, oyuncular yarış hatlarını mükemmelleştirebilir ve her parkur için en iyi araba kurulumunu bulmak için deneyler yapabilirler. Çevrimiçi Mücadele Modu ile oyunculara çeşitli oyun seçenekleriyle rekabet etmeleri için benzersiz yarış senaryoları sunulur.

Nintendo Switch kullanıcıları, Daytona International Speedway, Indianapolis Motor Speedway, Indianapolis Motor Speedway yol parkuru ve Talladega Superspeedway artı 9 toprak pist dahil olmak üzere çeşitli serilerdeki 39 resmi ve orijinal yarış pistinde yarışmayı dört gözle bekleyebilirler. Çevrimiçi Yarış, en fazla 16 oyuncuyu ağırlayabilir veya kullanıcılar bölünmüş ekran çok oyunculu oyunun keyfini çıkarabilir. Son olarak, boyama kabinine, arabanızı kişiselleştirirken seçebileceğiniz yeni numara yazı tipleri ve şemalar da dahil olmak üzere daha fazla geliştirme uygulanabilmekte.