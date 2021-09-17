LG UltraGear E-GP 2021 Başlıyor

26 Eylül 2021 saat 21.00’de LG Türkiye YouTube kanalından Yiğit Tezcan ve Pinti Panda'nın anlatımı ile canlı olarak yayımlanacak final yarışına katılmak için yapmanız gereken tek şey aşağıdaki kayıt formunu doldurmanız olacak.

F1 2020 oyunu ile PC platformu üzerinde gerçekleştirilecek yarışa Türkiye'nin en hızlı 20 sanal pilotu katılacak. Final yarışını kazanan sürücü, dünyanın ilk NaNo IPS ekranlı oyuncu monitörünü kazanma şansını elde edecek.

Finale, elemelerde sadece en hızlı zamanı yapan 20 hızlı isim katılabilecek. 19 – 21 Eylül tarihleri arasında yapılacak eleme seanslarına katılarak büyük ödül için yarışacak pilotlar arasına adını yazdırmak için ilk yapman gereken hemen turnuvaya kayıt olman.

TURNUVA DETAYLARI

KAYITLAR 17-19 Eylül 2021

ELEMELER 1. SEANS 2. SEANS 19 EYLÜL 2021 18:00-18:30 19:00-19:30 20 EYLÜL 2021 21:00-21:30 22:00-22:30 21 EYLÜL 2021 20:00-20:30 21:00-21:30

FİNAL YARIŞI SIRALAMA YARIŞ 26 EYLÜL 2021 20:30 21:00

TURNUVA PLATFORMU

Oyun: Codemasters F1 2020

Sistem: PC

Platform: Steam

TURNUVA YÖNETİMİ

Motorsport.com Türkiye

YAYIN

Motorsport.com Gaming Studio

HAKEM HEYETİ

Cihangir Perperik

Cem Özel

Mehmet Faruk Batırel

KATILIM KOŞULLARI

- PC

- Steam ID

- DISCORD Hesabı

- Minimum 10mb indirme, 2mb yükleme hızına sahip fiber internet (Lag sorunu yaşayan katılımcılar için yarış yönetimi yaptırım uygulama hakkına sahiptir. Turnuva kurallarına bakınız.)

- Katılım için gerekli Codemasters F1 2020 oyununun kullanıma hazır olması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları sağlayan herkes turnuva elemelerine katılabilecektir.

ELEME SİSTEMİ VE KURALLAR

- Her eleme seansına maksimum 20 yarışmacı katılabilir.

- Yarışmacılar elemelere katılabilmek için gerekli kayıt formunu eksiksiz doldurmak zorundadırlar.

- Kayıt formuna buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- Her yarışmacı elemeler boyunca sadece tek seansa katılabilme hakkına sahiptir.

- Kayıt esnasında verilecek Steam ID'si, ad soyad, eposta ve telefon bilgisini başka bir seansta başka bir yarışmacı kullanamaz. Bunun tespiti halinde yarışmacı elemelerden ihraç edilir.

- Elemeler için sunucu Motorsport.com tarafından açılacak ve açılan sunuculara katılan sürücüler Motorsport.com hakemleri tarafından kontrol edilecektir.

- Elemelerde tüm sürücüler en iyi zamanı yapabilmek için istedikleri kadar tur atabileceklerdir.

- Eleme ayarları ile ilgili detaylar SÜRÜŞ VE PİST KOŞULLARI başlığı altında açıklanmıştır.

- Toplam 6 (katılım durumuna göre seanslar artabilir) eleme seansı sonrasında en hızlı zamanı yapan 20 sürücü finallere katılmaya hak kazanacaktır.

- Eleme sonuçları, 6 eleme seansı sonrası toplama göre en iyi zamanı yapan 20 sürücü üzerinden yapılır.

- Başvuruyu eksiksiz tamamlayan herkes, tüm bunları kabul etmiş sayar ve itiraz hakkına sahip olmaz.

ELEME DETAYLARI

PİST: Monza-İtalya (Motorsport.com pist değişikliği yapabilir)

FORMAT: Antrenman (30 dakika)

SETUP: Fixed Setup

CEZALAR: Standart F1 2020 ceza sistemi uygulanacaktır

ELEME KURALLARI

Elemelerde hayalet (ghosting) açık olacak ve pilotların birbirleriyle teması (collision) kapalı olacaktır. Her pilot 30 dakikalık antrenman seansı boyunca kendi turlarına odaklanacaktır.

SÜRÜŞ VE PİST KOŞULLARI

- Tüm elemeler İtalya-Monza pistinde (Motorsport.com pist değişikliği hakkını saklı tutar) aynı hava şartları (güneşli) ve eşit performans ayarlarında gerçekleştirilecektir.

- Tüm araçlar aynı güçte olacaktır.

OYUN PLATFORMU VE EKİPMANLAR

- Elemeler ve turnuva PC platformunda gerçekleştirilecektir.

- Katılımcılar klavye, gamepad veya direksiyon ile katılabilirler.

- Her katılımcının bir Steam ID'si ve Codemasters F1 2020 oyunu olmak zorundadır.

- Katılımcıların internet hızları yarış öncesinde kontrol edilecek ve bağlantı sorunu olanlar yarıştan ihraç edilecektir. Bu nedenle turnuvaya katılmak isteyen yarışçıların iyi bir internete sahip olmaları gerekmektedir.

- Her yarışçının mikrofon ve kulaklığı yarış öncesinde aktif olarak hazır olması gerekmektedir.

- Pilotlarla iletişim DISCORD üzerinden kurulacaktır.

YARIŞ DETAYLARI

PİST: Sochi-Rusya (Motorsport.com pist değişikliği yapabilir)

FORMAT: Sıralama turları (18 dakika), Yarış (%50)

SETUP: Fixed Setup

START: Standing Start

CEZALAR: Standart F1 2020 ceza sistemi uygulanacaktır

TURNUVA İÇERİKLERİ

Turnuva ile ilgili güncel haber, duyuru ve videolar Motorsport.com’un aşağıdaki adresinden duyurulacaktır.

https://tr.motorsport.com/category/esport/

YAYIN

Final yarışı LG Türkiye Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

YARIŞ YÖNETMELİĞİ

Yarış 26 Eylül Pazar günü saat 21:00'da gerçekleştirilecektir.

Tüm sürücüler saat 20:00’da açılacak Motorsport.com Discord kanalında hazır bulunacaklardır.

Saat 20:15’de pilotlar brifingi verilecektir ve brifinge katılmak zorunludur.

Sunucu saat 20:20’da açılır ve tüm pilotlar lobiye sorunsuz şekilde giriş yapmak zorundadır.

Sıralama turları, brifingin ardından saat 20:30’da başlar.

Sıralama turlarının ardından 21:00’de final yarışı başlar.

Yarış içinde yaşanan olaylar pilotların inceleme isteklerine istinaden hakem heyeti tarafından incelenip karara bağlanacaktır. İnceleme isteğinde bulunan pilotların mutlaka yarış kaydı sunmaları gerekmektedir. Eğer bu kayıt yeterli olmazsa olaya karışan pilot/pilotlardan olayın görüntüleri hakemler tarafından istenebilir. Bu nedenle tüm pilotların yarışlarını kaydetmeleri zorunludur.

LG Türkiye yayınında alınan sonuç dışında bir itiraz gerçekleşirse bunun incelenmesi yayın sonrasına bırakılacak ama ilk sonuçlar canlı yayında sistemde gözüken sonuçlar üzerinden yapılacaktır.

Motorsport.com, organizasyon ile ilgili yapılacak değişiklik hakkını saklı tutar.

CEZALAR VE UYGULAMALARI

Elemeler ve yarış süresince Codemasters F1 2020 standart ceza sistemi kullanılacaktır. Yarış sonrasında gelecek itirazlar hakem heyeti tarafından kontrol edilecektir ancak sonuçlar yarışın sonunda Codemasters F1 2020’nin verdiği çıktılara göre açıklanacaktır.

KINAMA

Açıklama: Hakem heyeti tarafından pistte yaşanan olayların incelenmesi ile birlikte pilotlara verilecek ceza türüdür. Pilotların istedikleri incelemelerin dışında hakem heyeti pistte yaşanan bir olaydan dolayı herhangi bir pilota kınama cezası verebilir.

PENALTI PUANI

Açıklama: Hakem heyeti pilotların istedikleri incelemeleri kontrol ederler. Bu incelemeler sonrasında olaya karışan pilot veya pilotlara penaltı puanı verebilirler. Hakem heyetinin verdiği penaltı puanları tartışmaya ve yeniden inceleme talebine açık değildir.

Uygulama: Hakemler her bir olay için minimum 1x ceza puanı verebilirler.

SÜRE CEZASI

Açıklama: Süre cezası, yarışın ardından Codemasters F1 2020'nin hazırladığı nihai sonuç tablosundaki zamanlara göre verilir. Yarış içindeki incelemelerin ardından hakem heyeti herhangi bir pilota süre cezası verebilir. Bu cezalar sonuçlara etki edeceğinden dolayı yarış sonuçları hakem kararlarından önce resmi olarak açıklanamaz.

Uygulama: Hakemler her olay için 5-10-15-20-30 saniye ceza verebilirler. Aynı pilot birden fazla olaya karışmışsa aynı pilota birden fazla saniye cezası verilebilir. Süre cezalarının oranları yaşanan olayın şiddetine ve diğer pilotlara etkisine göre değişiklik gösterebilir.

SİYAH BAYRAK

Açıklama: Bu durum yarış sonrasında hakem heyetinin incelemelerinin ardından direkt olarak pilotlara uygulanabilir. Ayrıca bu ceza, 12 penaltı puanına ulaşan pilotları da kapsar. Yarıştan men cezası ikinci bir inceleme talebine açıktır. Bu talebi ilgili pilot yeterli delilleri ile birlikte karardan sonra 1 saat içinde hakem heyetine bildirmek zorundadır. Aksi halde bu hakkı ortadan kalkacaktır.

YARIŞTAN MEN

Açıklama: Hakem heyeti ve yönetim kurulunun birlikte alabileceği bu karar, bir pilotun yarıştan men edilmesini içerir.

YARIŞ KAYITLARI

Açıklama: Yarış sonrasında pilotlardan gelen inceleme talepleri doğrultusunda hakem heyeti olayla ilişkisi bulunan diğer pilotlardan konuyla alakalı video isteyebilir. İlgili pilot bu isteğe yanıt vermezse cezai yaptırım uygulanır. Bu yüzden tüm pilotlar replaylerini alıp kayıt görüntülerini saklamalıdır. Aksi takdirde itiraz geçersiz sayılacaktır.

DISCORD KANALI: https://discord.gg/VdtyGHQBdh

TURNUVA ÖDÜLLERİ

Yarışı kazanacak pilot LG UltraGear 165 Hz 1 ms Nano IPS Oyuncu Monitör ödülünün sahibi olacaktır.