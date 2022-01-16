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eSpor / Sanal Le Mans 24 Saat Haberler

Verstappen ve Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te yarış dışı kaldı

Ekleyen:
, Şef Editör

2022 Sanal Le Mans 24 Saat yarışında hem temsilcimiz Ayhancan Güven hem de Max Verstappen yarış dışı kaldılar.

Verstappen ve Ayhancan Güven, Sanal Le Mans 24 Saat'te yarış dışı kaldı

Max Verstappen, bu hafta sonu düzenlenen Sanal Le Mans 24 Saat yarışına ikinci sıradan başlamıştı ve daha ilk metrelerde liderliği ele geçirmişti.

Verstappen'in #123 Team Redline'daki takım arkadaşları da tıpkı Hollandalı pilot gibi iyi performans sergilediler.

Fakat yaklaşık 7.5 saatin ardından Hollandalı sürücü, bir GT aracına tur bindirmesinin ardından, Ford virajında sol taraftaki kerbleri fazla kullandı ve aracının kontrolünü kaybetti.

Sol taraftaki bariyerlere sert şekilde çarpan Hollandalı sürücünün aracının sol kısmında ciddi hasar oluştu.

Team Redline, aracın motoru da dahil olmak üzere pek çok parçanın hasar gördüğünü ve aracı tekrar çalıştırmalarının mümkün olmadığını açıkladı.

Bu da Verstappen ile takım arkadaşları Atze Kerkhof , Felix Rosenqvist ve Max Benecke için yarışın bittiği anlamına geliyordu.

Team Redline'dan yapılan açıklamada, "Dayanıklılık yarışları bazen acımasız olabiliyor. Yine de bücadeleye katılan herkes inanılmaz bir çaba ortaya koydu." denildi.

Öte yandan #92 Porsche fabrika takımında yarışan temsilcimiz Ayhancan Güven'in ekibi de şanssızlık yaşadı.

Ayhancan ve ekibi, iyi götürdükleri yarışta bir LMP aracıyla tur bindirme esnasında yaşadıkları temas sonrası yarışa veda ettiler.

 

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Sanal Le Mans 24 Saat: Verstappen sıralama turlarında 0.002 saniye geride ikinci oldu
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