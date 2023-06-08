F1 Manager 2023, Temmuz ayının sonunda raflarda olacak!

Daha akıcı sürücü davranışları, daha az tekrar eden kazalar, farklı yarış çizgileri, daha fazla lastik sıcaklığı simülasyonu ve pit ekibi eğitimi gibi özelliklerin yanı sıra F1 Manager 2023'te kask kamerası dahi yer almakta.

En büyük yenilik ise hiç şüphesiz ki eski yarışları tekrar etmenize olanak sağlayacak Race Replay (Yarış Tekrarı) modu!

Yeni mod, her Formula 1 yarışından sonra, gerçek dünyadaki olayları taklit eden bir senaryonun içinde yer almanızı sağlayacak.

Dahası, senaryonun neresinden başlayacağınız da size kalmış: ister yarışın belli bir kısmından, isterseniz start anından başlayabilirsiniz.

Yeni modun tanıtımı esnasında bir örnekle de karşılaştık: 2023 Avustralya GP'sindeyiz, McLaren takım patronuyuz, 29. turdayız ve hedefimiz Oscar Piastri'nin 13. sıradan yükselebilmesi.

Bundan sonra, hedefi tamamlamak için elinizdeki araçları kullanmak size kalıyor.

Yarışların ne kadar zaman içinde oyuna ekleneceği henüz belli değil, ancak lansmandan önce tamamlanmış tüm yarışlar oyunda yer alacak.

Tanıtım videosunda Las Vegas ve Katar pistlerinin oyunda yer alacağı da açıklandı, Katar pistinin akşam güneşinde kısa görüntüleri de videoda yer aldı.

Vizör kamerası

Oyunun prodüksiyon kalitesi anlamında televizyon yayınına benzer bir tecrübe sunmasını amaçlayan geliştiriciler, bu amaçla yeni bir kamera açısıyla karşımızda: kask kamerası!

Son iki sezondur gerçek yarışlarda da gördüğümüz bu kamera açısı, artık daha gerçekçi bir deneyim yaşamak isteyenler için oyunda da yer alacak.

F1 Manager 2022'nin sıklıkla göz ardı edilen bir özelliği, yarışın herhangi bir noktasında kamera açıları ve araçlar arasında geçiş yapılabilmesiydi, bu kamera açılarına çok keyifli bir yenisi daha eklendi.

Yeni oyun, dijital olarak 31 Temmuz 2023 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series X|S için satışa sunulacak.

Fiziksel konsol sürümü ise daha sonra teyit edilecek bir tarihte yayınlanacak.

Lansmandan önce ön sipariş verenler, oynamak için üç ek Yarış Tekrarı senaryosuna erişim elde edecekler.

Standart sürümlerin yanı sıra, Deluxe Edition 27 Temmuz 2023'ten itibaren dört günlük erken erişim sunacak, bu versiyonda 12 ek Yarış Tekrarı senaryosu yer alacak.